Společnost Shanghai Electric se na veletrhu SNEC 2021 dostala do centra pozornosti se svým novým systémem správy baterií (BMS)

ŠANGHAJ, 29. června 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd. („Shanghai Electric Guoxuan"), dceřiná firma společnosti Shanghai Electric (601727.SS a 02727.HK), představila na 15. mezinárodní konferenci a veletrhu fotovoltaické a chytré energetiky SNEC 2021 v Šanghaji svá energetická řešení, která jsou navržená tak, aby umožnila budoucnost bez uhlíkové stopy. Společnost Shanghai Electric se zaměřila na šest hlavních oblastní moderní energetiky a představila řešení, jejichž cílem je vytvoření nového zeleného energetického ekosystému, který zahrnuje bezuhlíkovou energii, ekologicky šetrnou výrobu vodíku, úspory průmyslové energie, šetrnou dopravu, zelené budovy a inteligentní skladování energie.

Systém správy baterií (BMS) pro elektrochemické skladování energie společnosti Shanghai Electric Guoxuan na veletrhu získal cenu „Megawatt Jadeite Award" za svůj inovativní design, který řeší jednu z neodmyslitelných vad tradiční architektury systémů správy baterií. Díky hierarchickému uspořádání a procesnímu řízení funkčních modulů může systém velice přesně a rychle sledovat a řídit provozní stav všech zařízení uvnitř systému pro ukládání energie. Optimalizovaná architektura systému umožňuje zachytit poruchy v reálném čase prostřednictvím cloudového systému a zaznamenávat je v rámci milisekund.

Efektivní skladování je klíčovou součástí přechodu na ekologicky šetrnou energii, protože má potenciál překonat nestálost a nekontrolovatelnosti obnovitelných zdrojů, ze kterých tato energie pochází. Masivní implementace a rychlý růst infrastruktury pro obnovitelné zdroje po celém světě znamenají, že je potřeba systém skladování, který zvýší flexibilitu nových dodávek energie.

Po letech vývoje celosvětový trh s řešeními pro ukládání energie začal dostávat tvar a předpokládá se, že v nadcházejících letech zaznamená významný růst. V roce 2021 se světovým lídrem v použití baterií pro rozvodné sítě a obnovitelné zdroje energie staly Spojené státy, přičemž místní trh představuje 41 % celosvětového zavádění systémů pro skladování energie. Předpokládá se, že díky krokům, které stále více evropských států podniká v rámci boje proti změně klimatu, druhé místo do roku 2023 zaujme právě Evropa. Čína v roce 2020 dosáhla 35,6 GW instalované kapacity pro skladování energie, což představuje 18,6 % celkového celosvětového objemu.

Vzhledem ke své klíčové roli při urychlování další vlny energetické revoluce má skladování energie zásadní význam pro transformaci a rozvoj energetického sektoru v Číně i ve světě. Společnost Shanghai Electric je se svými účinnými a stabilními zařízeními pro skladování obnovitelné energie průkopníkem v této oblasti. Pomocí svých inteligentních technologií a špičkových digitálních nástrojů vytvořila společnost strategii k vytváření řešení pro skladování energie, které mají posílit nový energetický hodnotový řetězec na jeho cestě k udržitelnější a ekologičtější budoucnosti.

Rok 2021 znamenal pro společnost Shanghai Electric nový milník v jejím úsilí o objevování inovativních řešení pro skladování energie, když Shanghai Electric Guoxuan podepsala memorandum se společností Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) , ve kterém se společnosti zavázaly společně vyvíjet novou generaci systémů lithium-iontových baterií pro ukládání energie (BESS).

Vytvoření komplexního řešení pro inteligentní skladování energie pomocí „jedné buňky a tří systémů"

V oblasti výzkumu a vývoje se společnost Shanghai Electric Guoxuan věnuje vývoji a zdokonalování řady standardizovaných produktů s cílem zvýšit kapacitu a zlepšit celkovou účinnost systémů skladování energie. Společnost rovněž plánuje vytvořit komplexní inteligentní energetické řešení, které se zaměří na vývoj bateriových článků, systému správy baterií (BMS), systému monitorování na úrovni stanice (SCS) a inteligentního systému provozu a údržby (OPS).

Všechny bateriové produkty společnosti Shanghai Electric Guoxuan prošly bezpečnostními testy jednotlivých států i nezávislých třetích stran, včetně GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973. Její systém BMS dokáže zajistit víceúrovňové systematické monitorování, správu a ochranu baterií zahrnující článek, modul, klastr a soustavu baterií. SCS nabízí komplexní ochranu a řízení bezpečnosti na úrovni systému, zatímco OPS plně využívá výkon průmyslové internetové platformy SEunicloud společnosti Shanghai Electric k dosažení efektivního monitorování a řízení celého životního cyklu systému skladování energie.

Zkoumání diverzifikovaného obchodního modelu pro zvýšení hodnoty skladování energie

Řešení pro skladování energie společnosti Shanghai Electric v průběhu let poháněla řadu projektů v Číně, což společnosti umožnilo vytvořit diverzifikovaný obchodní model. Mezi tyto projekty patří mikrosítě pro skladování energie, průmyslové a komerční skladování energie, skladování energie v rámci rozvodné sítě, skladování obnovitelné energie, sdílené skladování fotovoltaické energie a skladování energie spolu s řešením pro nabíjení. Jedním z nejlepších příkladů je elektrárna Golmud Energy Storage, první nezávislá sdílená elektrárna s možností skladování energie v Číně. Projekt propojuje všechny části dodavatelského řetězce a vytváří ekosystém skladování energie, který zahrnuje vývoj, dodávky zařízení, výstavbu, provoz a údržbu.

Související odkazy:

www.shanghai-electric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric