Shanghai Electric soude la chaudière du projet de centrale électrique de 2x660 MW de Thar Coal Block-1 tout en renforçant l'autonomie des soudeurs locaux

Dans le cadre de la formation continue, huit soudeurs chinois et pakistanais ont participé à un concours de soudage sur place. Un soudeur chinois et deux soudeurs pakistanais ont remporté les trois premières places.

« Nous sommes heureux de voir nos soudeurs accomplir des tâches difficiles dans le cadre du concours, et nous voyons cela comme une partie de notre formation continue pour que les travailleurs obtiennent des résultats de qualité », a déclaré Qian Xiaolei, responsable des relations publiques du projet.

Les participants avaient moins de 40 minutes pour exécuter plusieurs tâches nécessitant notamment l'utilisation de machines de soudage, la rectification du soudage, le raccordement de plaques et le soudage vertical de plaques. Ils ont été évalués sur 12 aspects clés tels que les joints de soudure, la hauteur résiduelle des soudures, la différence de largeur, la déformation angulaire et le formage des racines de soudures, ce qui est conforme à la réglementation internationale sur le soudage.

Au moment où la Société a amorcé le processus de soudage de la surface de chauffe de la chaudière, le projet est entré dans l'étape d'installation de l'équipement.

Le concours a lieu alors que Shanghai Electric renforce encore sa présence au Pakistan. La Société a surmonté les difficultés liées à la construction du projet alors que l'environnement industriel au Pakistan est moins développé et que l'approvisionnement en équipements et matériaux de construction était difficile à cause de la pandémie de COVID-19.

Pour assurer le bon déroulement du processus de construction, la Société a coordonné activement le personnel et les fournitures et a envoyé une équipe de professionnels de l'installation sur place. L'équipe a soigneusement vérifié les conditions de construction, planifié l'installation de la surface de chauffe et s'est assurée que les soudeurs étaient qualifiés pour effectuer de tels travaux. Après une évaluation approfondie, Shanghai Electric a exécuté avec succès les travaux de soudure de la chaudière 1 avec 29 jonctions soudées du projet, qui sont qualifiées pour utilisation.

