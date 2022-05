Shanghai Electric spolupracuje s partnermi na zabezpečení pokroku v rámci svojich medzinárodných projektov

Dva z jej významných projektov – projekt 800-megawattovej paroplynovej elektrárne Rupsha a projekt japonskej fotovoltickej elektrárne Yakai – sú v plnom prúde, pričom Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd. (Electric Guoxuan), dcérska spoločnosť Shanghai Electric Power Generation Group, nedávno počas online konferencie podpísala zmluvu s Pacific Green Technologies Group (PGTK) na realizáciu projektu batériových úložísk REP 1 a 2 v Spojenom kráľovstve.