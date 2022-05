Společnost Shanghai Electric spolupracuje s partnery na co nejrychlejším dokončení svých mezinárodních projektů

Práce na dvou z jejích přelomových projektů - projektu 800megawattové paroplynové elektrárny Rupsha a projektu fotovoltaické elektrárny Japan Yakai - jsou v plném proudu. Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd. (Electric Guoxuan), dceřiná společnost Shanghai Electric Power Generation Group, navíc nedávno během online konference podepsala smlouvu se společností Pacific Green Technologies Group (PGTK) na projekt bateriového skladování energie REP 1 a 2 ve Velké Británii.