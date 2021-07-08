Shanghai Electric входит в 50 самых ценных китайских брендов, подорожав до 145 млрд юаней

Компания Shanghai Electric, главными технологическими приоритетами которой являются возобновляемая энергетика, хранение энергии и создание эффективной системы управления энергопотреблением, стремится к разработке экологически чистых технологий, обеспечивающих 100% выработку возобновляемой электроэнергии, в то же время внедряя новейшие комплексные технологии и продукты энергетики, включающие в себя возобновляемые источники энергии, энергохранилища и интеллектуальные микросети. С момента своего запуска в эксплуатацию в 2018 году объект возобновляемой энергетики Chongming Sanxing Town, в основе которого лежат комплексные решения Shanghai Electric в сфере экологически чистой энергетики, произвел свыше 400 МВт «зеленой» электроэнергии и сократил выбросы CO 2 примерно на 400 тонн.

Созданный компанией Shanghai Electric демонстрационный объект интеллектуальной энергетики Shantou, где используется технология динамического контроля и управления по схеме «генерация-сеть-нагрузка-хранилище», обеспечивает стабильное и высококачественное энергоснабжение, в полной мере используя выгоды, обусловленные обилием естественных ветряных и солнечных ресурсов в регионе, для достижения энергетического баланса и самооптимизации. Это позволяет данному объекту вырабатывать почти 100% возобновляемой энергии и сокращать выбросы CO 2 на 6500 тонн в год.

Содействие взаимовыгодному сотрудничеству путем увеличения выгод для клиентов

Дубайский объект, сконструированный компанией Shanghai Electric и призванный стать после завершения строительства одной из наиболее современных в мире солнечных электростанций, оснащенной самой высокой башней концентрированной солнечной энергии, соответствует высочайшим стандартам качества и обладает самой большой установленной мощностью солнечных батарей.

Кроме того, являясь одним из главных поставщиков ядерного реактора Hualong One (HPR1000) на пакистанской атомной электростанции в Карачи, компания Shanghai Electric поставляет на эту станцию основное оборудование, в частности внутриреакторные устройства и паротурбинные генераторы. Данный объект может вырабатывать около 10 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что соответствует энергопотреблению 1 миллиона местных жителей. Это эквивалентно ежегодному сокращению потребления условного топлива на 3,12 млн тонн и выбросов CO 2 на 8,16 млн тонн.

Shanghai Electric разрабатывает новую цифровую модель управления городским хозяйством, формируемую на основе продуманных цифровых технологий и гибких ИТ-инфраструктур. Предлагаемая компанией комплексная цифровая технология управления городским хозяйством предназначена для решения текущих проблем, с которыми сталкиваются ответственные за управление городами, путем объединения Интернета вещей, высокоэффективных цифровых средств и интеллектуальных инфраструктур для создания системы, обеспечивающей городам возможность совместного использования ресурсов. Эта система связывает коммунальные службы с сетью умных городов, устраняя существующие между городами информационные барьеры, что позволяет повысить безопасность, эффективность и гибкость систем городского управления.

Расширение цифровых возможностей ускоряет внедрение инновационных технологий

Облачная масштабируемая платформа промышленного интернета SEunicloud, разработанная компанией Shanghai Electric с целью оптимизации услуг в секторе высокотехнологичного оборудования, использует отраслевой опыт компании и успешные примеры реализации ее проектов для разработки широкого спектра решений, включая интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэнергетических объектов, дистанционное управление и техническое обслуживание объектов теплоэнергетики, послепродажное обслуживание машинного оборудования, комплексное управление аккумуляторными батареями, терапевтические роботы и распределенную водоподготовку.

Платформа была развернута в 15 отраслевых системах и ориентирована на восемь отраслевых технологий, включая цифровизацию гибридной энергетики с использованием хранилищ ветряной и солнечной энергии, управление активами корпоративного оборудования, цифровое управление производственными процессами и интеллектуальную защиту окружающей среды, и охватывает более 100 тысяч интеллектуальных устройств общей стоимостью 140 млрд юаней.

Платформа электронной коммерции и интеллектуальных логистических цепей компании Shanghai Electric предоставляет Интернет-услуги по управлению логистическими цепями, охватывая все верхние и нижние звенья от клиентов и поставщиков до реализации, поставок и закупок. Универсальная платформа обеспечивает всестороннюю защиту транзакций и служит ключевой торговой площадкой для энергетических услуг, производства оборудования и серийно выпускаемых компонентов.

«На фоне новой технологической эры, основанной на Интернете вещей, больших данных и облачных технологиях, Shanghai Electric сосредотачивает свою стратегию на интеллектуальном производстве и промышленной цифровизации, создавая уникальную отраслевую экосистему для обеспечения будущего интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и умных городов», — заявил председатель правления компании Shanghai Electric Чжэн Цзяньхуа (Zheng Jianhua).

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