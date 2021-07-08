Shanghai Electric входит в 50 самых ценных китайских брендов, подорожав до 145 млрд юаней

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Shanghai Electric

Jul 08, 2021, 14:35 ET

Shanghai Electric входит в 50 наиболее ценных китайских брендов, увеличив свою стоимость на 37,4% по сравнению с прошлым годом до 145 млрд юаней 

ШАНХАЙ, 8 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее "Shanghai Electric" или «Компания») (601727.SS и 02727.HK) названа одним из 50 наиболее ценных брендов в Китае согласно последнему рейтингу «500 наиболее ценных брендов Китая», опубликованному исследовательской организацией World Brand Lab. Судя по рейтингу, в 2021 году стоимость бренда Shanghai Electric превысила 145 млрд юаней, увеличившись на 37,4% по сравнению с прошлым годом, в результате чего компания вышла в лидеры китайского машиностроения. Будучи одним из ведущих китайских предприятий, уходящим своими корнями в далекий 1902 год, этот производитель с вековой историей сыграл ключевую роль в формировании технологической эволюции в Китае и продолжает являться ведущим разработчиком передовых технологий, способствующих ускорению перехода к альтернативным источникам энергии, который будет содействовать построению более экологически безопасного и устойчивого будущего.

Certificate that recognizes Shanghai Electric as one of the top 50 most valuable brands in China issued by World Brand Lab on June 22.
Certificate that recognizes Shanghai Electric as one of the top 50 most valuable brands in China issued by World Brand Lab on June 22.

Построение многомерной энергетической экосистемы для достижения пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности 

Компания Shanghai Electric, главными технологическими приоритетами которой являются возобновляемая энергетика, хранение энергии и создание эффективной системы управления энергопотреблением, стремится к разработке экологически чистых технологий, обеспечивающих 100% выработку возобновляемой электроэнергии, в то же время внедряя новейшие комплексные технологии и продукты энергетики, включающие в себя возобновляемые источники энергии, энергохранилища и интеллектуальные микросети. С момента своего запуска в эксплуатацию в 2018 году объект возобновляемой энергетики Chongming Sanxing Town, в основе которого лежат комплексные решения Shanghai Electric в сфере экологически чистой энергетики, произвел свыше 400 МВт «зеленой» электроэнергии и сократил выбросы CO2 примерно на 400 тонн.

Созданный компанией Shanghai Electric демонстрационный объект интеллектуальной энергетики Shantou, где используется технология динамического контроля и управления по схеме «генерация-сеть-нагрузка-хранилище», обеспечивает стабильное и высококачественное энергоснабжение, в полной мере используя выгоды, обусловленные обилием естественных ветряных и солнечных ресурсов в регионе, для достижения энергетического баланса и самооптимизации. Это позволяет данному объекту вырабатывать почти 100% возобновляемой энергии и сокращать выбросы CO2 на 6500 тонн в год.

Содействие взаимовыгодному сотрудничеству путем увеличения выгод для клиентов 

Дубайский объект, сконструированный компанией Shanghai Electric и призванный стать после завершения строительства одной из наиболее современных в мире солнечных электростанций, оснащенной самой высокой башней концентрированной солнечной энергии, соответствует высочайшим стандартам качества и обладает самой большой установленной мощностью солнечных батарей.

Кроме того, являясь одним из главных поставщиков ядерного реактора Hualong One (HPR1000) на пакистанской атомной электростанции в Карачи, компания Shanghai Electric поставляет на эту станцию основное оборудование, в частности внутриреакторные устройства и паротурбинные генераторы. Данный объект может вырабатывать около 10 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что соответствует энергопотреблению 1 миллиона местных жителей. Это эквивалентно ежегодному сокращению потребления условного топлива на 3,12 млн тонн и выбросов CO2 на 8,16 млн тонн.

Shanghai Electric разрабатывает новую цифровую модель управления городским хозяйством, формируемую на основе продуманных цифровых технологий и гибких ИТ-инфраструктур. Предлагаемая компанией комплексная цифровая технология управления городским хозяйством предназначена для решения текущих проблем, с которыми сталкиваются ответственные за управление городами, путем объединения Интернета вещей, высокоэффективных цифровых средств и интеллектуальных инфраструктур для создания системы, обеспечивающей городам возможность совместного использования ресурсов. Эта система связывает коммунальные службы с сетью умных городов, устраняя существующие между городами информационные барьеры, что позволяет повысить безопасность, эффективность и гибкость систем городского управления.

Расширение цифровых возможностей ускоряет внедрение инновационных технологий 

Облачная масштабируемая платформа промышленного интернета SEunicloud, разработанная компанией Shanghai Electric с целью оптимизации услуг в секторе высокотехнологичного оборудования, использует отраслевой опыт компании и успешные примеры реализации ее проектов для разработки широкого спектра решений, включая интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэнергетических объектов, дистанционное управление и техническое обслуживание объектов теплоэнергетики, послепродажное обслуживание машинного оборудования, комплексное управление аккумуляторными батареями, терапевтические роботы и распределенную водоподготовку.

Платформа была развернута в 15 отраслевых системах и ориентирована на восемь отраслевых технологий, включая цифровизацию гибридной энергетики с использованием хранилищ ветряной и солнечной энергии, управление активами корпоративного оборудования, цифровое управление производственными процессами и интеллектуальную защиту окружающей среды, и охватывает более 100 тысяч интеллектуальных устройств общей стоимостью 140 млрд юаней.

Платформа электронной коммерции и интеллектуальных логистических цепей компании Shanghai Electric предоставляет Интернет-услуги по управлению логистическими цепями, охватывая все верхние и нижние звенья от клиентов и поставщиков до реализации, поставок и закупок. Универсальная платформа обеспечивает всестороннюю защиту транзакций и служит ключевой торговой площадкой для энергетических услуг, производства оборудования и серийно выпускаемых компонентов.

«На фоне новой технологической эры, основанной на Интернете вещей, больших данных и облачных технологиях, Shanghai Electric сосредотачивает свою стратегию на интеллектуальном производстве и промышленной цифровизации, создавая уникальную отраслевую экосистему для обеспечения будущего интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и умных городов», — заявил председатель правления компании Shanghai Electric Чжэн Цзяньхуа (Zheng Jianhua).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1558876/image.jpg 
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