Shanghai Electric wśród 50 najwyżej wycenianych marek w Chinach - szacunkowa wartość 145 mld RMB oznacza wzrost o 37,4% r/r

Działalność technologiczna Shanghai Electric skupia się na energii odnawialnej, magazynowaniu energii i systemie zarządzania energią. Firma konsekwentnie opracowuje przyjazne środowisku technologie pozwalające wytwarzać energię w 100% odnawialną, jednocześnie wprowadzając pionierskie zintegrowane technologie energetyczne i produkty łączące energię odnawialną, magazynowanie energii i inteligentne mikrosieci. Eletrownia Chongming Sanxing Town, w której wytwarzana jest energia ze źródeł odnawialnych przy użyciu zintegrowanych, czystych rozwiązań energetycznych Shanghai Electric, od czasu uruchomienia wytworzyła już ponad 400 MW ekologicznej energii, ograniczając emisje CO2 o ok. 400 ton.

Zrealizowany przez Shanghai Electric projekt pokazowy technologii dynamicznego sterowania i zarządzania w modelu wytwarzanie-sieć-obciążenie-magazynowanie pt. Shantou Smart Energy Demonstration Project zapewnia stabilne dostawy wysokiej jakości energii, w pełni wykorzystując bogate zasoby energii wiatrowej i słonecznej w regionie na potrzeby osiągnięcia równowagi energetycznej i zapewnienia autooptymalizacji. Dzięki temu w ramach inwestycji można wytwarzać praktycznie w 100% odnawialną energię, ograniczając emisje CO2 o 6,5 tys. ton rocznie.

Wspieranie obopólnie korzystnej współpracy poprzez kreowanie większej wartości dla klientów

Shanghai Electric realizuje w Dubaju inwestycję, która prawdopodobnie zakończy się powstaniem najnowocześniejszego na świecie parku solarnego wyposażonego w najwyższą wieżę słoneczną w systemie skoncentrowanej energii solarnej (concentrated solar power – CSP), stosując przy tym najwyższe standardy jakości i zakładając najwyższą możliwą moc zainstalowaną, jeśli chodzi o elektrownie słoneczne.

Co więcej, jako główny dostawca wyposażenia reaktora Hualong One (HPR1000) w elektrowni jądrowej w pakistańskim Karachi firma Shanghai Electric dostarcza kluczowe urządzenia, takie jak zespoły wewnętrzne reaktora i prądnice turbin parowych dla elektrowni. Elektrownia jest w stanie wytworzyć blisko 10 mld kWh mocy rocznie, pokrywając zapotrzebowanie na energię dla 1 mln mieszkańców regionu. Jest to równoznaczne z ograniczeniem o 3,12 mln ton standardowego zużycia węgla i o 8,16 mln ton emisji CO2 w skali roku.

Shanghai Electric przewiduje stworzenie nowego cyfrowego modelu zarządzania energią w miastach w oparciu o niezawodne technologie cyfrowe i elastyczną infrastrukturę informatyczną. Rozwiązanie to powstało w odpowiedzi na aktualne wyzwania w zarządzaniu miastami, łącząc internet rzeczy, zaawansowane narzędzia cyfrowe i inteligentną infrastrukturę, które razem tworzą system umożliwiający miastom współdzielenie zasobów. W ramach systemu sektor publiczny połączony jest z inteligentną siecią miejską, co eliminuje bariery istniejące pomiędzy miastami, zapewniając większe bezpieczeństwo, wydajność i elastyczność systemów zarządzania miejskiego.

Rozwój możliwości związanych z cyfryzacją przyspieszy innowacje w zakresie technologii

Zaprojektowana z myślą o optymalizacji usług dla sektora sprzętu wysokiej klasy skalowalna przemysłowa platforma internetowa oparta na chmurze SEunicloud firmy Shanghai Electric czerpie z doświadczenia branżowego firmy oraz sukcesów w opracowywaniu szerokiej gamy rozwiązań, do których należą obsługa i konserwacja farm wiatrowych, zdalna obsługa i konserwacja elektrowni cieplnych, obsługa posprzedażowa obrabiarek, zintegrowane zarządzanie akumulatorów do magazynowania energii, roboty terapeutyczne i lokalne uzdatnianie wody.

Platforma, która znalazła zastosowanie w 15 gałęziach przemysłu, obejmuje osiem rozwiązań przemysłowych, takich jak cyfrowe zarządzanie hybrydowym magazynowaniem energii wiatrowo-słonecznej, zarządzanie zasobami sprzętowymi przedsiębiorstw, cyfrowe zarządzanie procesem produkcji w zakładzie i inteligentna ochrona środowiska z wykorzystaniem ponad 100 000 inteligentnych urządzeń o całkowitej wartości 140 mld RMB.

Platforma Shanghai Electric obejmująca handel elektroniczny i inteligentny łańcuch dostaw zapewnia usługi internetowego zarządzania łańcuchem dostaw z powiązaniami biznesowymi na wyższym i niższym szczeblu z klientami i dostawcami, z uwzględnieniem sprzedaży, dostaw i zakupów. Zintegrowana platforma zapewnia kompleksową ochronę transakcji i stanowi kluczowy punkt handlu usługami energetycznymi, produkcji urządzeń i części spełniających standardy branżowe.

„W obliczu nowej ery technologicznej opartej na internecie rzeczy, dużych zbiorach danych i technologii chmury, Shanghai Electric koncentruje swoją strategię na inteligentnej produkcji i cyfryzacji przemysłu, tworząc wyjątkowy ekosystem przemysłowy, aby wzmocnić przyszłość inteligentnej energii i produkcji oraz inteligentnych miast" – powiedział Zheng Jianhua, prezes Shanghai Electric.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1558876/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric