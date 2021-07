Spoločnosť Shanghai Electric sa zaradila medzi 50 najhodnotnejších značiek v Číne s trhovou hodnotou 145 miliárd jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 37,4%

Spoločnosť Shanghai Electric, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie a systém riadenia energie, sa snaží o ekologicky šetrné riešenia, ktoré vyrábajú 100% energie z obnoviteľných zdrojov, a zároveň je priekopníkom v oblasti integrovaných energetických technológií a produktov, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, systémy na skladovanie energie a inteligentné elektrické mikrosiete. Projekt obnoviteľnej energie v meste Čchung-ming San-sing poháňaný integrovanými riešeniami pre čistú energiu spoločnosti Shanghai Electric vyrobil od začatia prevádzky v roku 2018 viac ako 400 MW zelenej elektriny a znížil emisie o približne 400 ton CO 2 .

Vzorový projekt inteligentnej energetiky v Shantou od spoločnosti Shanghai Electric využíva technológiu dynamického riadenia a správy energie od výroby cez elektrickú sieť, zásobovanie až po skladovanie a zaisťuje stabilné a vysoko kvalitné dodávky energie, pričom plne využíva bohaté veterné a solárne zdroje v regióne na dosiahnutie energetickej rovnováhy a samooptimalizácie. Vďaka tomu môže projekt vyrábať takmer 100% energie z obnoviteľných zdrojov a znižuje emise CO 2 o 6 500 ton ročne.

Podpora obojstranne výhodnej spolupráce prostredníctvom prinášania lepšej hodnoty zákazníkom

Elektráreň v Dubaji, ktorú spoločnosť Shanghai Electric práve stavia, sa po dokončení stane jedným z najmodernejších solárnych parkov na svete s najvyššou vežou pre koncentrovanú solárnu energiu (CSP), ktorý spĺňa najvyššie štandardy kvality s najväčším inštalovaným solárnym výkonom.

Ako hlavný dodávateľ reaktora Hualong One (HPR1000) v pakistanskej jadrovej elektrárni Karáčí dodáva spoločnosť Shanghai Electric pre túto elektráreň kľúčové zariadenia, ako sú vnútorné časti reaktora a generátory parných turbín. Projekt môže ročne vyrobiť takmer 10 miliárd kWh elektriny, čo pokryje spotrebu energie 1 milióna miestnych obyvateľov. To zodpovedá zníženiu štandardnej spotreby uhlia o 3,12 milióna ton a emisí CO 2 o 8,16 milióna ton ročne.

Víziou spoločnosti Shanghai Electric je nový digitálny model správy miest postavený na základoch robustných digitálnych technológií a flexibilnej IT infraštruktúry. Riešenie spoločnosti pre digitálnu správu miest je navrhnuté tak, aby riešilo súčasné výzvy kombinácií internetu vecí (IoT), výkonných digitálnych nástrojov a inteligentných infraštruktúr. Cieľom spoločnosti je vytvoriť systém, ktorý mestám umožní efektívne zdieľať všetky svoje zdroje. Systém prepája verejnú službu so smart mestskou sieťou, odstraňuje dátové bariéry medzi mestami a umožňuje mestskej správe a riadiacim orgánom fungovať bezpečnejšie, efektívnejšie a agilnejšie.

Digitalizácia urýchľuje technologické inovácie

Cloudová škálovateľná priemyselná internetová platforma SEunicloud spoločnosti Shanghai Electric, ktorá je určená na optimalizáciu služieb pre sektor špičkových zariadení, využíva skúsenosti spoločnosti v odbore a ťaží z predchádzajúcich úspechov pri vývoji rozmanitých riešení vrátane inteligentnej prevádzky a údržby veterných elektrární, diaľkovej prevádzky a údržby tepelných elektrární, popredajných služieb obrábacích strojov, integrovaného riadenia batérií pre ukladanie energie, terapeutických robotov a filtrácie mestskej vody.

Platforma bola nasadená v 15 priemyselných scenároch a zameriava sa na osem priemyselných riešení, vrátane digitalizácie hybridnej, veternej a solárnej energie aj jej skladovania, správy majetku podnikových zariadení, digitálnej továrne MOM a inteligentnej ochrany životného prostredia, pričom sa skladá z viac ako 100 000 inteligentných zariadení v celkovej hodnote 140 miliárd jüanov.

Elektronický obchod a inteligentná platforma dodávateľského reťazca spoločnosti Shanghai Electric poskytujú internetové služby riadenia dodávateľského reťazca, ktoré pokrývajú všetky predchádzajúce a nasledujúce obchodné väzby od zákazníkov, dodávateľov, predaja, dodávok a nákupu. Táto komplexná platforma ponúka všestrannú ochranu transakcií a slúži ako kľúčové miesto pre obchodovanie s energetickými službami, výrobou zariadení a štandardnými priemyselnými komponentami.

"V kontexte novej technologickej éry poháňanej internetom vecí, veľkými dátami a cloudovými technológiami zameriava spoločnosť Shanghai Electric svoju stratégiu na inteligentnú výrobu a priemyselnú digitalizáciu a buduje jedinečný priemyselný ekosystém, ktorý umožní budúcnosť inteligentnej energetiky, inteligentnej výroby a inteligentného mesta," povedal Zheng Jianhua, predseda predstavenstva spoločnosti Shanghai Electric.

