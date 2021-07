Shanghai Electric gehört mit 145 Mrd. RMB zu den 50 wertvollsten Marken Chinas, ein Anstieg von 37,4 % im Vergleich zum Vorjahr

SHANGHAI, 8. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Shanghai Electric" oder „das Unternehmen") (601727.SS und 02727.HK) wurde laut der neuesten Liste „China's 500 Most Valuable Brands", die von World Brand Lab veröffentlicht wurde, zu einer der 50 wertvollsten Marken in China ernannt. Das Ranking zeigt, dass der Markenwert von Shanghai Electric im Jahr 2021 die Marke von 145 Mrd. RMB überschritten hat, was einer Steigerung von 37,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und das Unternehmen an die Spitze der chinesischen Maschinenindustrie bringt. Als führendes chinesisches Unternehmen, das seine Geschichte bis ins Jahr 1902 zurückverfolgen kann, hat der jahrhundertealte Hersteller eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der technologischen Entwicklung in China gespielt und ist weiterhin führend bei der technologischen Innovation zur Beschleunigung der Energiewende, um den Aufbau einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft zu unterstützen.