Shanghai Electric za 30 dni kończy budowę I bloku zintegrowanej kopalni węgla i elektrowni Thar, największej w Pakistanie elektrociepłowni opartej na paliwie lokalnym

Dwa wysokoparametrowe bloki o mocy 660 MW każdy przeszły 168-godzinne próby wytrzymałości przy pełnym obciążeniu i teraz mogą zaspokoić zapotrzebowanie na energię niemal 4 milionów gospodarstw domowych.

THAR PARKAR, Pakistan, 6 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Po pomyślnym zakończeniu 168-godzinnych prób wytrzymałości przy pełnym obciążeniu 5 lutego 2023 r. oficjalnie przekazano do eksploatacji I blok pakistańskiej zintegrowanej kopalni węgla i elektrowni Thar („projekt" lub „projekt Thar"), zrealizowanej przez Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727). Obiekt dostarczy do lokalnej sieci energetycznej około 9 miliardów kilowatogodzin czystej energii elektrycznej rocznie, tym samym zaspokajając zapotrzebowanie na energię niemal 4 milionów gospodarstw domowych.

„Projekt to pierwszy rezultat strategii Shanghai Electric >>budowa - własność - zarządzanie" (ang. Build-Own-Operate, BOO) zaprojektowany, wybudowany i uruchomiony w ramach inwestycji o wartości łącznej niemal 3 miliardów USD. Jesteśmy dumni, że po ukończeniu budowy projektu w marcu 2019 r. nasza technologia i kompleksowe rozwiązania pozwoliły na skuteczne wyeliminowanie lokalnego problemu z niedoborem energii. Dzięki współpracy, jaką nawiązaliśmy z partnerami lokalnymi, a także korzystaniu z paliwa lokalnego, znacząco przyczyniliśmy się do obniżenia cen energii, poprawy infrastruktury energetycznej, pokonania kryzysu w sektorze importu energii i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju" - powiedział Donghai Meng, dyrektor generalny i Thar Coal Block-I Power Generation.

Projekt o mocy łącznej 1320 MW wspiera odkrywkowa kopalnia węgla produkująca 7,8 miliona ton węgla lignitowego (brunatnego) rocznie. W projekcie zastosowano technologicznie zaawansowany sprzęt, między innymi wysokowydajne turbiny parowe, generatory, kotły wieżowe, grzałki wysoko- i niskociśnieniowe, skraplacze, odgazowywacze, 108 silników samobieżnych, dmuchawy, wentylatory do wymuszania ciągu kominowego, wentylatory odprowadzające spaliny oraz ekonomizery temperatury, wszystkie dostarczone przez Shanghai Electric. Dzięki technologii ściśle dostosowanej do zapotrzebowania Pakistanu na paliwa kopalne w przyszłości obiekt będzie pełnił funkcję punktu odniesienia dla wykorzystywania zasobów energetycznych Thar.

Wzmocnienie społeczności lokalnej

Projekt Thar jest nie tylko kamieniem milowym w działalności spółki Shanghai Electric, ale też przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnej. Oprócz zapewnienia 15000 miejsc pracy na etapie budowy oraz przekazaniu do budżetu państwa należności podatkowych w kwocie 120 milionów USD, projekt stał się źródłem tymczasowego zatrudnienia dla pracowników lokalnych oraz funduszy, dzięki którym powstanie szkoła języka chińskiego, pełniąca funkcję ośrodka wymiany kulturowej. Ten wyraz zaangażowania w poprawę bytu ludności lokalnej, ochronę środowiska naturalnego i promowanie rozwoju gospodarczego, będący świadectwem zainteresowania spółki Shanghai Electric realizacją projektów wzmacniających pozycję społeczności lokalnych, tchnął nowe życie w region Thar.

Projekt jest też potwierdzeniem słuszności filozofii spółki Shanghai Electric, której osią jest opracowywanie długoterminowych zrównoważonych rozwiązań we współpracy z partnerami lokalnymi oraz zagwarantowanie stabilnych dostaw energii pochodzącej z działalności kopalni odkrywkowej dzięki odbyciu wieloetapowych rund debat i konsultacji z władzami lokalnymi, wodzami wiosek i przedstawicielami mieszkańców. Dzięki dążeniu do promowania procesu budowy przyjaznego dla środowiska naturalnego, któremu sprzyja wyposażenie kopalni odkrywkowej w zraszaczowy układ irygacyjny, projekt przyczynił się również do pokojowego przebiegu realizowanego przez władze lokalne procesu przesiedlenia ludności rdzennej zamieszkującej rejon kopalni, poprawy jej warunków bytowania oraz zapewnienia dostępu do czystej wody pitnej i elektryczności. Priorytetowe podejście spółki Shanghai Electric do nawiązywania współpracy z podmiotami lokalnymi i zrównoważonego rozwoju wyznacza nowy standard w obszarze odpowiedzialnych rozwiązań energetycznych.

W przyszłości spółka Shanghai Electric będzie dalej realizować misję odpowiedzialności społecznej oraz rozwijać współpracę ze społecznościami lokalnymi na rzecz lepszej przyszłości.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Shanghai Electric.

Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), czołowy międzynarodowy dostawca ekologicznych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej o zasięgu ogólnoświatowym, specjalizuje się w inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej. Koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnym i transformacji cyfrowej, otwierając nowe przestrzenie i promując kolejne czynniki wzrostu, Shanghai Electric będzie dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w dążeniu do osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r., produkcji urządzeń dla nowych źródeł energii oraz lokalizacji urządzeń najwyższej klasy, wykorzystując bezgraniczne możliwości innowacyjnego ekosystemu przemysłowego z udziałem globalnych partnerów.

