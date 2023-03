Shanghai Electric Conclui o Maior Projeto de Energia Térmica do Paquistão com Combustível Local, o Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Thar Block-1, por 30 Dias

Duas unidades supercríticas de alto parâmetro 660 MW concluíram um teste de confiabilidade de carga completa de 168 horas que pode atender às necessidades de eletricidade de quase 4 milhões de residências locais

THAR PARKAR, Paquistão, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Projeto Integrado de Energia e Mineração de Carvão do Thar Block-1 ("O Projeto" ou "Thar Project") da Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) no Paquistão entrou oficialmente em operação comercial em 5 de fevereiro de 2023, após ambas as unidades passarem no Teste de Execução de Confiabilidade com sucesso após a operação de carga total de 168 horas. O projeto fornecerá cerca de 9 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade limpa à rede local todos os anos, atendendo às demandas de energia de quase 4 milhões de residências.

A Shanghai Electric concluiu o maior projeto de energia térmica do Paquistão com combustível local, o Projeto Integrado de Mina de Carvão e Energia de Thar Block-1, em 30 dias.

"O projeto representa o primeiro projeto Build- Own-Operate (BOO) da Shanghai Electric, desenvolvido, construído e operado com um investimento total de quase US $3 bilhões. Desde o início da construção, em março de 2019, estamos muito satisfeitos por ter resolvido de forma eficaz o problema de escassez de energia local com nossas tecnologias e soluções completas. Por meio de nossa parceria com as partes interessadas locais e utilizando combustível local, estamos fazendo contribuições significativas para reduzir os preços de energia, melhorar a estrutura energética, aliviar a crise de importação de energia e fortalecer a segurança energética nacional", disse Donghai Meng, CEO da Thar Coal Block-I Power Generation.

O projeto, com capacidade total de 1320 MW, é apoiado por uma mina de carvão a céu aberto que produz 7,8 milhões de toneladas de lignite (carvão castanho) anualmente. O Projeto inclui equipamentos com tecnologia avançada, como turbinas a vapor de altos parâmetros, geradores, caldeiras tipo torre, aquecedores de alta pressão, aquecedores de baixa pressão, condensadores, desaeradores, 108 motores de apoio, sopradores, ventiladores de tiragem induzida, ventiladores de gases de resfriamento e economizadores de baixa temperatura, todos fornecidos pela Shanghai Electric. Servirá como referência para a utilização de energia Thar no futuro devido à sua tecnologia personalizada, que se adapta às necessidades locais de combustíveis fósseis do Paquistão.

Capacitando a comunidade local

O Thar Project não apenas representa um marco significativo para a Shanghai Electric, mas também contribui para o desenvolvimento social e econômico da comunidade local. Além de oferecer mais de 15.000 empregos durante a construção e pagar mais de 120 milhões de dólares em impostos, o projeto forneceu treinamento vocacional aos funcionários locais e doou fundos para estabelecer uma escola de língua chinesa para intercâmbios culturais internacionais. Este compromisso de melhorar a vida da população local, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento econômico trouxe uma nova vitalidade para a região de Thar, demonstrando a dedicação da Shanghai Electric na construção de projetos que capacitem as comunidades.

O projeto é uma prova do compromisso da Shanghai Electric em colaborar com as partes interessadas locais para criar soluções sustentáveis de longo prazo e envolveu várias rodadas de discussão e consulta com o governo local, chefes de aldeia e representantes residentes para garantir um fornecimento de energia estável durante todo o ciclo de vida da mina. Visando promover a construção ecológica por meio da adoção de um sistema de irrigação por aspersão para potencializar a construção ecológica da mina a céu aberto, o Projeto também auxiliou o governo local no reassentamento de indígenas na área de mineração, melhorando suas condições de vida e acesso a água potável e eletricidade. Ao priorizar a colaboração local e o desenvolvimento sustentável, a Shanghai Electric estabeleceu um novo padrão para soluções de energia responsável.

Avançando, a Shanghai Electric continuará cumprindo ativamente sua responsabilidade social corporativa e avançando em seu trabalho com as comunidades locais na direção de um futuro melhor.

Para mais informações, visite Shanghai Electric.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), fornecedora líder global de soluções de sistemas inteligentes ecologicamente corretos de nível industrial, com presença em todo o mundo, dedica-se à energia inteligente, fabricação inteligente e integração de sistemas digitais inteligência. Com o foco no desenvolvimento de baixo carbono e na transformação digital, abrindo novas arenas e promovendo novos impulsionadores de crescimento, a Shanghai Electric se esforçará para ser líder na busca pelo pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060, na produção de equipamentos de energia renovável e na localização de equipamentos de ponta, utilizando as inúmeras oportunidades em um ecossistema industrial inovador com parceiros globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2015988/WechatIMG58.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

SOURCE Shanghai Electric