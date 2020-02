Shanghai Electric zaprezentuje innowacyjne rozwiązania nowych źródeł energii na Expo 2020 w Dubaju

Obecnie Shanghai Electric pracuje nad szeregiem mega projektów w regionie Inicjatywy Pasa i Drogi, w tym nad elektrownią solarną skoncentrowaną (CSP) o mocy 950 MW i elektrownią fotowoltaiczną w Dubaju. Po zakończeniu budowy projekt ma zapewnić czystą energię na potrzeby ponad 270 000 rodzin w mieście, tym samym zmniejszając poziom emisji dwutlenku węgla miasta o 1,6 miliona ton rocznie.

Zhang Shenfeng, zastępca dyrektora Chińskiej Rady Promocji Handlu Międzynarodowego podkreślił, że projekt o mocy 950 MW ma duże znaczenie dla Inicjatywy Pasa i Drogi i że cieszy się z tego, że firma Shanghai Electric dołączy do targów jako przedstawiciel chińskich przedsiębiorstw w posiadaniu rządowym.

Pawilon chiński na Expo 2020 w Dubaju zajmie powierzchnię 4 636 metrów kwadratowych, a jego projekt symbolizuje nadzieję i jasną przyszłość. Goście będą mogli zapoznać się z zaawansowanymi innowacjami w informatyce, transporcie, łączności 5G i sztucznej inteligencji opracowywanymi obecnie w Chinach.

O Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727) to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu do generacji energii i sprzętu przemysłowego. Firma skupia się głównie na nowych źródłach energii, w tym produkcji i sprzedaży turbin wiatrowych i komponentów oraz sprzętu do elektrowni atomowych, wydajnej i czystej energii, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu do energii termalnej i transmisji energii oraz sprzętu do dystrybucji, sprzętu przemysłowego, w tym produkcji i sprzedaży wind i silników, a także na nowoczesnych usługach, w tym wykonawstwie projektów budowlanych elektrowni termalnych oraz projektów transmisji i dystrybucji, a także angażuje się w innego typu działalność.

