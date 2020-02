Shanghai Electric présentera ses innovations en matière de nouvelle énergie à l'Expo 2020 de Dubaï

« Nous sommes fiers de participer à l'Expo 2020 de Dubaï. C'est la quatrième fois que Shanghai Electric participe à l'exposition universelle. Le pavillon chinois et Shanghai Electric, qui porte bien son nom de "lumière de Chine", feront équipe pour montrer au monde entier les dernières technologies et solutions énergétiques susceptibles d'éclairer l'avenir de la production et de la consommation d'énergie. Il s'agit également d'une étape importante pour la société alors que nous continuons à renforcer notre image de marque mondiale », a déclaré Mme Sun, directrice adjointe du département de la culture d'entreprise de Shanghai Electric.

Actuellement, Shanghai Electric a une série de mégaprojets dans la région d'Une ceinture, une route, dont le projet d'énergie solaire concentrée (CSP) de 950 MW et le projet d'énergie solaire photovoltaïque à Dubaï. Une fois terminé, le projet devrait fournir de l'énergie propre à plus de 270 000 familles de la ville, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de la ville de 1,6 million de tonnes par an.

Zhang Shenfeng, directeur adjoint du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a déclaré que le projet de 950 MW est une initiative importante de l'initiative Une ceinture, une route et il est heureux de voir Shanghai Electric se joindre à l'expo en tant que représentant des entreprises d'État chinoises.

Le pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï occupera 4636 m² et sera conçu pour symboliser l'espoir et un avenir radieux. Les visiteurs pourront avoir un aperçu des innovations de pointe en matière de technologies de l'information, de transport, de 5G et d'intelligence artificielle actuellement développées en Chine.

À propos de Shanghai Electric

Le Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601 727) est principalement engagé dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements électriques et d'équipements industriels. Il se concentre sur les activités d'énergie nouvelle, y compris la fabrication et la vente de turbines et de composants éoliens ainsi que d'équipements nucléaires ; les activités dans le domaine de l'énergie propre, y compris la fabrication et la vente d'équipements thermiques, d'équipements de transmission et de distribution d'électricité ; les équipements industriels, y compris la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs ; et l'industrie moderne des services, y compris la passation de marchés pour des projets de construction d'équipements thermiques et de transmission et de distribution d'électricité, ainsi que d'autres activités.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1088111/Shanghai_Electric_join_Expo_2020_Dubai_official_partner_China_Pavilion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088171/logo.jpg

