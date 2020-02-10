Shanghai Electric представит свои энергетические инновации на ЭКСПО-2020 в Дубае

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Shanghai Electric

Feb 10, 2020, 08:26 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 10 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group ("Shanghai Electric" или "компания") анонсировала свое участие в ЭКСПО-2020 в Дубае в качестве официального партнера Китайского павильона, который должен начать работу 20 октября этого года.

Shanghai Electric is to join the Expo 2020 Dubai as the official partner of the China Pavilion
Shanghai Electric is to join the Expo 2020 Dubai as the official partner of the China Pavilion

"Мы гордимся возможностью стать частью ЭКСПО-2020. Для Shanghai Electric это будет уже четвертый опыт участия во Всемирной выставке. Вместе с организаторами Китайского павильона под весьма метким названием "Свет Поднебесной" мы продемонстрируем миру новейшие технологии и энергетические решения, способные пролить свет на будущее сектора производства и потребления электроэнергии. Для нашей компании это также важный шаг к повышению собственного имиджа на международной арене", - прокомментировала заместитель директора департамента корпоративной культуры Shanghai Electric г-жа Сунь.

На сегодняшний день Shanghai Electric реализует ряд мегапроектов в регионах инициативы "Пояс и путь", включая строительство в Дубае солнечной электростанции 950 мВт по технологии CSP.  После ввода в эксплуатацию этот объект будет снабжать экологически чистой энергией свыше 270 000 дубайских домохозяйств, сокращая выбросы двуокиси углерода на 1,6 млн тонн в год.

По словам заместителя главы Китайского комитета по содействию международной торговле Чжана Шэньфэна, строительство станции мощностью 950 мВт представляет собой масштабное начинание в рамках инициативы "Пояс и путь". Он также подчеркнул, что рад участию Shanghai Electric в предстоящей Всемирной выставке в качестве представителя государственных предприятий Поднебесной.

Площадь Китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае составит 4 636 кв.м, а его дизайн должен символизировать надежду на светлое будущее. Посетители павильона смогут познакомиться с передовыми инновациями китайских разработчиков в сфере ИТ, транспорта, 5G и искусственного интеллекта.

О компании Shanghai Electric 

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и распределения тепловой энергии. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1088111/Shanghai_Electric_join_Expo_2020_Dubai_official_partner_China_Pavilion.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1088171/logo.jpg  

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Shanghai Electric представит свои энергетические инновации на ЭКСПО-2020 в Дубае

News provided by

Shanghai Electric

Feb 10, 2020, 08:26 ET