Shanghai Electric представит свои энергетические инновации на ЭКСПО-2020 в Дубае

"Мы гордимся возможностью стать частью ЭКСПО-2020. Для Shanghai Electric это будет уже четвертый опыт участия во Всемирной выставке. Вместе с организаторами Китайского павильона под весьма метким названием "Свет Поднебесной" мы продемонстрируем миру новейшие технологии и энергетические решения, способные пролить свет на будущее сектора производства и потребления электроэнергии. Для нашей компании это также важный шаг к повышению собственного имиджа на международной арене", - прокомментировала заместитель директора департамента корпоративной культуры Shanghai Electric г-жа Сунь.

На сегодняшний день Shanghai Electric реализует ряд мегапроектов в регионах инициативы "Пояс и путь", включая строительство в Дубае солнечной электростанции 950 мВт по технологии CSP. После ввода в эксплуатацию этот объект будет снабжать экологически чистой энергией свыше 270 000 дубайских домохозяйств, сокращая выбросы двуокиси углерода на 1,6 млн тонн в год.

По словам заместителя главы Китайского комитета по содействию международной торговле Чжана Шэньфэна, строительство станции мощностью 950 мВт представляет собой масштабное начинание в рамках инициативы "Пояс и путь". Он также подчеркнул, что рад участию Shanghai Electric в предстоящей Всемирной выставке в качестве представителя государственных предприятий Поднебесной.

Площадь Китайского павильона на ЭКСПО-2020 в Дубае составит 4 636 кв.м, а его дизайн должен символизировать надежду на светлое будущее. Посетители павильона смогут познакомиться с передовыми инновациями китайских разработчиков в сфере ИТ, транспорта, 5G и искусственного интеллекта.

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и распределения тепловой энергии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1088111/Shanghai_Electric_join_Expo_2020_Dubai_official_partner_China_Pavilion.jpg

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