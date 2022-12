Shanghai Futures Exchange en Shanghai International Energy Exchange publiceren de cijfers over het handelsvolume voor november 2022

SHANGHAI, 13 december 2022 /PRNewswire/ -- Op 8 december 2022 hebben Shanghai Futures Exchange (SHFE) en zijn dochteronderneming Shanghai International Energy Exchange (INE) de cijfers over het handelsvolume voor november 2022 bekendgemaakt.

Hoofdpunten:

Het totale handelsvolume voor SHFE bereikte in november 2022 179.332.000 participaties, een daling van 22,3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 22.

Het totale handelsvolume van Silver bedroeg in november 24.798.000 participaties, terwijl de gemiddelde dagelijkse openstaande rente 1.127.000 participaties bereikte, een maandelijks gemiddelde, dagelijkse piek over de afgelopen 12 maanden.

Het totale handelsvolume van Tin bedroeg in november 3.981.000 participaties, terwijl de gemiddelde dagelijkse openstaande rente 181.000 participaties bereikte, een maandelijks gemiddelde, dagelijkse piek over de afgelopen 12 maanden.

Het totale handelsvolume van Aluminium Options bedroeg in november 1.253.000 participaties, terwijl de gemiddelde dagelijkse openstaande rente 57.000 participaties bereikte, een maandelijks gemiddelde dagelijkse piek over de afgelopen 12 maanden.

Het totale handelsvolume van Zinc Options bedroeg in november 1.065.000 participaties, met een gemiddeld dagelijks volume van 48.000 participaties, een maandelijks gemiddelde, dagelijkse piek over de afgelopen 12 maanden.

Ga voor meer detailinformatie naar de website van SHFE: https://www.shfe.com.cn/statements/

Het totale handelsvolume voor INE bereikte in november 2022 10.496.000 participaties, een stijging van 42,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 22.

Het totale handelsvolume van LSFO bedroeg in november 4.081.000 participaties.

Het totale handelsvolume voor ruwe olie in november bedroeg 3.571.000 participaties.

Het totale handelsvolume voor opties in ruwe olie bedroeg in november 815.000 participaties, terwijl de gemiddelde dagelijkse, openstaande rente 37.000 participaties bereikte, een maandelijks gemiddelde, dagelijkse piek in de afgelopen 12 maanden.

Ga voor meer detailinformatie naar de website van INE: https://www.ine.cn/statements/

Over SHFE

De Shanghai Futures Exchange ("SHFE"), die uiteindelijk tot doel heeft de reële economie te dienen, valt onder de uniforme regelgeving van de China Securities Regulatory Commission ("CSRC") en organiseert de door de CSRC goedgekeurde termijnhandel volgens de principes van openheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en integriteit. Momenteel zijn er 20 futurescontracten en 6 grondstoffenopties beschikbaar voor verhandeling op SHFE.

Over INE

De Shanghai International Energy Exchange ("INE"), die in 2013 in de China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone werd geregistreerd, beheert de notering, clearing, afwikkeling en levering van futures, opties en andere derivaten, formuleert bedrijfsregels, voert zelfregulering in, publiceert marktinformatie en biedt technologie, locatie- en facilitaire diensten.

SOURCE Shanghai Futures Exchange