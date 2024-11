Shanghai zeichnet 50 Expatriates mit dem Magnolia-Silberpreis aus

SCHANGHAI, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Eine Meldung von english.shanghai.gov.cn

Shanghai verlieh am 23. November den jährlichen Magnolia-Silberpreis an 50 herausragende Expatriates aus 18 Ländern und würdigte damit ihre bedeutenden Beiträge zur Entwicklung der Stadt und zum internationalen Austausch.

Die Zeremonie fand in den Großen Hallen am nördlichen Ende des Bunds statt. Kong Fu'an, Generaldirektor des Büros für auswärtige Angelegenheiten der Shanghaier Volksregierung, überreichte den Empfängern die Medaillen und Urkunden.

In seiner Ansprache betonte Kong den Status Shanghais als eine internationale, innovative und integrative Stadt, die eine führende Rolle bei der Modernisierung im chinesischen Stil übernommen hat. Er hob die wichtige Rolle hervor, die Expatriates, ausländisch investierte Unternehmen und ausländische Institutionen in der Stadt spielen, und betonte, dass sie „nicht nur Zeugen, sondern auch aktive Teilnehmende und Mitwirkende" seien.

Die diesjährigen Preisträger kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie Handel, Finanzen, Technologie, Schifffahrt, Gesundheitswesen, Bildung, Kultur, Sport und Landwirtschaft. Zu den Geehrten gehörte Pietro Brambilla aus Italien, Finanzchef für Nordasien bei L'Oreal China. Brambilla hat die Investitionen und die Entwicklung von L'Oreal in Shanghai angeführt und dazu beigetragen, dass der chinesische Markt zum weltweit größten des Unternehmens wurde. Er hat auch eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines marktorientierten, rechtsstaatlichen und internationalen Geschäftsumfeldes in der Stadt gespielt.

Franka Gulin aus Kroatien, Direktorin und Hauptvertreterin des Repräsentationsbüros der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Shanghai, war ebenfalls unter den Preisträgern. Kong stellte fest, dass Gulin „unermüdlich daran gearbeitet hat, Chinas Geschichten mit der Welt zu teilen, Shanghais Wunder zu fördern und die einzigartige Kultur der Stadt vorzustellen".

„Wir hoffen von ganzem Herzen, dass die Preisträger weiterhin Botschafter der chinesisch-ausländischen Freundschaft, Geschichtenerzähler von Shanghai und Repräsentanten des Images von Shanghai sein werden", sagte Kong.

Ein weiterer Preisträger, Carlo D'Andrea, Hauptvertreter des Studio Legale D'Andrea, hat vielen ausländischen Unternehmen bei der Ansiedlung in China, insbesondere in Shanghai, geholfen. Der italienische Anwalt lobte Shanghai als „den besten Standort, um in China Geschäfte zu machen", insbesondere in den Bereichen neue Technologien und High-Tech. Er hob Shanghais Engagement für die Vertiefung der Reform und Öffnung hervor, wodurch die Stadt „viele Potenziale freisetzen kann".

D'Andrea schätzte den direkten Zugang zur Führungsebene der Stadt und wies darauf hin, dass sich der Bürgermeister von Shanghai jedes Jahr mit internationalen Wirtschaftsführern trifft, um Ratschläge, Feedback und Ideen für eine bessere Entwicklung der Stadt einzuholen. „Ich hatte die Gelegenheit, mich mehrmals mit dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister zu treffen, um zu diskutieren, wie mehr europäische Investitionen nach Shanghai angezogen werden können", sagte er. „Ich schätze solche Gelegenheiten, bei denen man direkten Zugang zur Führungsebene hat, da der Austausch von Ideen und Meinungen der beste Weg ist, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten."

Shanghai begann 1989 mit der Verleihung des Magnolia-Silberpreises an Expatriates und führte 1992 bzw. 1997 den Magnolia-Goldpreis und die Ehrenbürgerschaft ein. In den letzten 35 Jahren haben insgesamt 1.877 Expatriates diese Auszeichnungen erhalten, was die Wertschätzung der Stadt für ihre Beiträge unterstreicht.