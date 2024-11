Tenue de la cérémonie de remise du Prix Magnolia d'Argent de Shanghai

SHANGHAI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage de english.shanghai.gov.cn

Le 23 novembre, la cérémonie de remise du Prix Magnolia d'Argent de Shanghai 2024 a eu lieu.

Le Prix Magnolia, au nom de la fleur symbolique de Shanghai, est décerné aux expatriés exceptionnels pour leur contribution de poids au développement économique et social de Shanghai.

Cette année, les 50 lauréats du Prix Magnolia d'Argent sont originaires de 18 pays, dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Croatie, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Israël, l'Italie, le Japon, la République de Corée, les Philippines, la Russie, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont apporté des contributions remarquables au développement de Shanghai dans les domaines de l'économie et du commerce, des finances, de la science et de la technologie, du transport maritime, des soins médicaux, de l'éducation, de la culture, des sports et de l'agriculture.

Philippe Cinquini, professeur français d'histoire de l'art à l'Université des Études internationales de Shanghai, est arrivé sur le site de la cérémonie, coiffé d'un exquis chapeau de tweed à la française. Il promeut depuis longtemps les échanges entre les musées des deux pays, en participant à l'organisation de l'exposition Shanghai / Paris : Modern Art of China et en favorisant la coopération entre huit musées et galeries d'art français et des musées chinois.

Depuis 2021, il occupe le poste de professeur à l'Université des Études internationales de Shanghai, où il est chargé de promouvoir l'amitié mutuelle entre les nouvelles générations des deux pays. Il faut faire venir les jeunes Chinois en France, a-t-il déclaré, et les jeunes Français doivent aussi venir en Chine.

Marc Delpech, coordinateur national du programme de coopération sino-français à l'École de médecine de l'Université Jiao Tong de Shanghai et membre de l'Académie nationale de médecine de France, lui aussi, a apporté sa pierre à l'édifice des relations sino-françaises. Il a non seulement facilité les échanges entre Shanghai et les principales écoles de médecine françaises en envoyant chaque année des professeurs français à Shanghai pour y mener des activités d'enseignement, mais il a joué un rôle clé dans la mise en place et le développement du programme « Faisant fonction d'internes » de Shanghai.

La coopération entre les deux pays dans les domaines de la médecine et de l'éducation date de loin et demeure solide comme un roc. Notre amitié et notre coopération se sont toujours développées en profondeur et en étendue. Marc Delpech a exprimé sa volonté de jouer un rôle de pont entre la France et la Chine.