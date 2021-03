SHAREit figure en tête des éditeurs de médias à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient au second semestre 2020

Cette réalisation fait suite à la remarquable performance de SHAREit dans l'édition XI (couvrant le premier semestre 2020) de l'indice de performance AppsFlyer , selon laquelle il s'est classé en tête au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est avec un taux de croissance impressionnant de 160 % du nombre d'applications installées au premier semestre 2020. Les classements mettent en évidence l'offre de produit unique de SHAREit et un large éventail de fonctionnalités qui rendent l'application non seulement populaire auprès des clients, mais aussi une ressource indispensable pour les spécialistes du marketing.

Karam Malhotra, associé et vice-président mondial de SHAREit, a déclaré : « La puissance de la voix des utilisateurs n'a jamais été aussi forte et claire qu'elle ne l'est aujourd'hui, car ils veulent du choix, de la flexibilité et un accès à tout moment à un contenu numérique personnalisé via leur téléphone portable. Notre plateforme holistique offre un mélange intelligent et unique de découverte de contenu, de consommation, de jeu et de partage en ligne avec les attentes accrues des clients. Nous nous efforçons d'affiner l'expérience SHAREit pour qu'elle soit utile, pratique et transparente. Nous sommes ravis d'avoir été désignés comme l'éditeur média à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est - cela témoigne bien de l'engagement de SHAREit à offrir de la flexibilité, de l'autonomie et de l'utilité à nos utilisateurs tout en aidant les annonceurs à développer leur activité en s'appuyant sur la communauté SHAREit. »

La principale caractéristique de SHAREit est le transfert de fichiers en peer to peer, permettant aux utilisateurs de partager des images, de la musique, et plus encore, avec d'autres appareils sans utiliser une connexion Internet ou Bluetooth active. En tant que premier partenaire de distribution d'applications de Google Play, il assure également des transferts d'applications sécurisés grâce au partage d'applications hors ligne peer to peer, qui permet aux utilisateurs de partager des applications via SHAREit, de les ajouter à la bibliothèque Play de l'utilisateur et de gérer les mises à jour des applications lorsque l'appareil est de nouveau en ligne.

SHAREit s'est également imposé comme une plateforme de contenu numérique à guichet unique, offrant aux utilisateurs des services de jeu, de découverte et de consommation de contenu. SHAREit dispose d'un centre de jeu intégré dans l'application, qui propose des jeux HTML5, des vidéos de jeu et une option pour télécharger les nouveautés. Avec des jeux en tous genres, il dispose de l'un des plus grands catalogues de jeux mobiles provenant de développeurs du monde entier.

Grâce aux progrès constants en termes de contenu, SHAREit a réussi à tirer parti de la popularité du contenu local et régional pour s'imposer comme la plaque tournante des mini-séquences vidéo et a donc vu sa base d'utilisateurs augmenter dans le monde entier avec des taux d'adhésion croissants. SHAREit dispose maintenant d'une base d'utilisateurs très fidèles de plus de 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde, dans environ 200 pays et régions. L'application compte actuellement plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : http://www.ushareit.com/

-Prend fin-

À propos du groupe SHAREit :

SHAREit Group est une société de technologie qui exploite une gamme d'applications dans la catégorie proposant du contenu tout public, qui ont été installées par près de 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Le réseau commercial couvre jusqu'à 200 pays et régions et fonctionne dans 45 langues différentes. Elle possède de nombreux outils populaires et applications de divertissement interactif tels que SHAREit, WATCHit, etc.

SHAREit, qui est l'application principale de la société, est l'une des plus grandes plateformes hors ligne et en ligne au monde qui fournit des services de partage de fichiers, de jeux et de streaming de contenu. L'application compte plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde et dispose d'une forte présence sur le marché en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

SHAREit Group a été reconnu comme l'éditeur de médias à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient en 2020 par AppsFlyer, et comme le deuxième meilleur éditeur de médias dans le monde situé en Asie du Sud-Est en termes de téléchargements par AppAnnie. Elle possède des bureaux à Singapour, en Indonésie, aux Philippines, à Dubaï et en Afrique du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1474871/SHAREit.jpg

Related Links

http://www.ushareit.com/



SOURCE SHAREit