Společnost SHAREit je ve druhém pololetí fiskálního roku 2020 znovu nejrychleji rostoucím mediálním vydavatelstvím v jihovýchodní Asii a na Středním Východě

Tento úspěch přichází krátce poté, co společnost SHAREit dosáhla v 11. vydání výkonnostního indexu (Edition XI of the AppsFlyer Performance Index) skvělých výsledků již za první pololetí fiskálního roku 2020. Podle tohoto indexu byla společnost SHAREit v uvedeném období rovněž nejrychleji rostoucím mediálním vydavatelstvím na Středním Východě a v jihovýchodní Asii a ohromujícím růstem za první pololetí fiskálního roku 2020 o 160 %. Tyto výsledky jsou důkazem jedinečné kvality aplikací skupiny SHAREit, díky kterým se těší velké oblibě nejen mezi zákazníky, ale jsou také nezbytným zdrojem pro vývojáře a prodejce aplikací.

Karam Malhotra, partner a globální viceprezident společnosti SHAREit, řekl: „Hlas uživatelů nebyl nikdy hlasitější než dnes, protože požadují možnost výběru, flexibilitu a chtějí mít kdykoliv a kdekoliv možnost přístupu k personalizovanému digitálnímu obsahu na svých mobilních telefonech. Naše holistická platforma jim nabízí chytrý a jedinečný způsob objevování, sledování a sdílení obsahu, včetně hraní her, a to přesně v souladu se zásadami společnosti SHAREit, že sdílení obsahu má být bezpečné, pohodlné a bezproblémové. Velmi nás těší, že jsme se stali nejrychleji rostoucím mediálním vydavatelstvím na Středním Východě a v jihovýchodní Asii, je to další důkaz skutečnosti, že skupina SHAREit nabízí flexibilní, autonomní a užitečná řešení svým zákazníkům a současně pomáhá zadavatelům reklamy při růstu jejich podnikání, díky poskytnutému reklamnímu prostoru."

Hlavní funkcí, kterou platforma SHAREit nabízí, je peer-to-peer přenos souborů, což uživatelům umožňuje sdílení obrázků, hudby a dalšího obsahu s ostatními zařízeními, a to bez nutnosti aktivního připojení k Internetu či Bluetooth. Platformu pro offline peer-to-peer sdílení aplikací (Peer-to-Peer Offline App Sharing) společnosti SHAREIt využívá také obchod Google Play, který uživatelům umožňuje offline sdílení aplikací a jejich přidávání do příslušné knihovny, a to s automatickou aktualizací po opětovném připojení zařízení k internetu.

SHAREit je také komplexní digitální obsahová platforma, která zákazníkům nabízí hry a služby v oblasti vyhledávání a konzumace obsahu. SHAREit má své vlastní herní centrum, které nabízí hry v HTML5, herní videa a možnost stáhnout si ty nejlepší hry. Herní centrum aplikace SHAREit nabízí hry všech žánrů a má jednu z největších databází her pro mobilní telefony od vývojářů z celého světa.

Platforma SHAREit úspěšně využívá obliby regionálního obsahu a stala se rozcestníkem pro krátká videa, která dobývají svět a těší se stále rostoucí oblibě. Skupina SHAREit má globální uživatelskou základnu čítající více než 1,8 miliardy uživatelů ve zhruba 200 zemích a regionech světa. V současné době má tato aplikace celosvětově více než 500 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

O skupině SHAREit:

SHAREit Group je technologická společnost zabývající se vývojem aplikací a služeb pro zpracování a zprostředkování obsahu. Aplikace firmy SHAREit Group využívá téměř 2,4 miliardy lidí na celém světě a skupina působí ve 200 zemích a regionech, ve 45 různých jazycích. Firma vlastní řadu oblíbených nástrojů a aplikací v oblasti interaktivní zábavy, jako jsou například technologie SHAREit, WATCHit, apod.

Hlavní aplikací, kterou skupina vyvinula a nabízí, je SHAREit, největší offline a online platforma na světě pro sdílení souborů, her a obsahu určeného k přehrávání. Celosvětově tuto aplikaci využívá více než 500 milionů aktivních uživatelů měsíčně (MAU) a má silnou pozici zejména v Asii a Tichomoří, na Středním Východě, v Africe a Evropě.

Podle analytické společnosti AppsFlyer byla skupina SHAREit Group nejrychleji rostoucí mediální společností v jihovýchodní Asii a na Středním Východě za rok 2020 a druhým největším světovým vydavatelem mediálního obsahu podle počtu stažení, na základě měření platformy AppAnnie. Skupina má pobočky v Singapuru, Indonésii, na Filipínách, v Dubaji a v Jihoafrické republice.

