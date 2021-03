SHAREit najszybciej rozwijającą się aplikacją do publikowania materiałów multimedialnych w Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie w drugiej połowie 2020 r.

Karam Malhotra, wspólnik i wiceprezes na świat w SHAREit powiedział: „Głos użytkowników nigdy nie był jeszcze tak dobitny i klarowny jak dzisiaj, a ci chcą wyboru, elastyczności i nieograniczonego dostępu do spersonalizowanych treści cyfrowych na ich telefonach komórkowych. Nasza holistyczna platforma oferuje inteligentną i niepowtarzalną mieszankę odkrywania treści cyfrowych, konsumpcji, gier i przesyłania plików zgodnie z wysoko postawionymi wymaganiami klientów, przy czym dążymy do doskonalenia wrażeń płynących z SHAREit, w celu poprawy przydatności, wygody i bezproblemowego korzystania z aplikacji. Cieszymy się z tytułu najszybciej rozwijającej się aplikacji do publikowani materiałów multimedialnych na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej - jest to dowodem na zaangażowanie zespołu SHAREit w zapewnienie elastyczności, niezależności i przydatności dla naszych klientów, przy jednoczesnym wsparciu reklamodawców w rozwijaniu swojej działalności wśród wykorzystując w tym celu społeczność SHAREit.

Główną funkcjonalnością SHAREit jest przesyłanie plików w ramach sieci peer to peer, pozwalające na dzielenie się, m.in., zdjęciami czy muzyką z innymi urządzeniami bez aktywnego połączenia z internetem czy Bluetooth. Jako pierwszy partner sprzedaży pośredniej Google Play, SHAREit zapewnia również bezpieczne przesyłanie aplikacji za pośrednictwem Peer-to-Peer Offline App Sharing (przesyłanie aplikacji offline w ramach sieci peer to peer), dodając je do biblioteki aplikacji Play użytkownika i zarządzając aktualizacjami aplikacji w momencie, kiedy urządzenie ponownie łączy się z Internetem.

SHAREit również umocnił swoją pozycję jako platforma treści cyfrowych, zapewniając użytkownikom usługi gamingowe, usługi odkrywania treści i usługi konsumpcyjne. SHAREit ma dedykowane centrum gier w ramach aplikacji, które oferuje gry HTML5, materiały wideo z gier i opcję pobierania popularnych gier. Dzięki grom we wszystkich gatunkach SHAREit posiada jeden z największych katalogów gier mobilnych od twórców z całego świata.

Dzięki konsekwentnemu postępowi w zakresie treści SHAREit z powodzeniem wykorzystał popularność lokalnych treści, aby stać się centrum krótkich materiałów wideo, dzięki czemu jego baza użytkowników wzrosła na całym świecie wraz z rosnącym poziomem zaangażowania. SHAREit może się poszczycić gronem ponad 1,8 miliarda użytkowników na całym świecie w około 200 krajach i regionach. Aplikacja ma obecnie ponad 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie.

Grupa SHAREit:

SHAREit Group to spółka technologiczna obsługująca szereg aplikacji w kategorii aplikacji użytkowych i treści, które zainstalowało blisko 2,4 miliarda użytkowników na całym świecie, dysponująca siecią biznesową sięgającą nawet 200 krajów i regionów, działającą w 45 różnych językach. Grupa posiada wiele popularnych narzędzi i interaktywnych aplikacji rozrywkowych, takich jak SHAREit, WATCHit i innych.

SHAREit, która jest główną aplikacją firmy, jest jedną z największych na świecie platform offline i online, która oferuje wymianę plików, gry i streaming. Aplikacja ma łącznie ponad 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i duży zasięg na rynku w Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie.

W 2020 roku SHAREit Group została uznana przez AppsFlyer za najszybciej rozwijającego się twórcę rozwiązań do publikacji materiałów multimedialnych w Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie oraz zajęła 2. miejsce na świecie w rankingu AppAnnie pod względem pobrań obejmującym twórców rozwiązań do publikacji materiałów multimedialnych z Azji Południowo-Wschodniej. Firma posiada oddziały w Singapurze, Indonezji, na Filipinach, w Dubaju i RPA.

