SHEIN nomeia Marcelo Claure presidente da SHEIN Latin America

SINGAPURA, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a SHEIN, varejista global de produtos de moda, beleza e estilo de vida, anunciou a nomeação de Marcelo Claure como presidente da SHEIN Latin America. Nessa nova função, Claure supervisionará a estratégia da empresa na América Latina e os assuntos com as partes interessadas na América Latina, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de gerenciamento da SHEIN.

Claure também irá liderar a formação de um conselho consultivo da SHEIN Latin America para oferecer experiência local e atuar como presidente, além de investir $100 milhões na SHEIN.

"Nós estamos empolgados por receber Marcelo na SHEIN em um momento emocionante de crescimento da nossa empresa na América Latina", disse Sky Xu, diretor executivo da SHEIN. "Seu excelente histórico como empreendedor e executivo operacional, combinado com sua profunda experiência no crescimento de marcas globais e construção de relacionamentos confiáveis, será fundamental à medida que expandimos nesse importante mercado."

A nova função de Claure na SHEIN está alinhada com sua recente decisão de concentrar uma quantidade significativa de seu tempo e capital na América Latina, uma parte do mundo onde, devido a seus laços estreitos, ele pode continuar a gerar um impacto considerável. Como parte de sua estratégia, Claure fará investimentos significativos em um seleto grupo de empresas e fundadores baseados na América Latina, bem como em empresas globais que pretendem crescer e se expandir na América Latina.

"Estou incrivelmente inspirado pela visão da SHEIN de tornar a moda acessível a todos pelo seu modelo único de negócios sob demanda", disse Claure. "Como um apaixonado pela América Latina, focado intensamente em investimentos futuros lá, esta é uma oportunidade única para eu contribuir para a região juntamente com a SHEIN. Na América Latina, países como México e Brasil estão em um estágio de desenvolvimento onde o nearshoring permite que as cadeias de suprimentos locais floresçam, com a ajuda da tecnologia da cadeia de suprimentos da SHEIN. Eu tenho a honra de me juntar à Sky e à sua equipe executiva para impulsionar as oportunidades econômicas e o crescimento de empregos na América Latina."

Claure é um empreendedor global, e fundador e diretor executivo do Claure Group, uma empresa global de investimentos multibilionários com foco em vários setores de alto crescimento na América Latina, incluindo tecnologia, telecomunicações, mídia, imóveis e esportes. Em 1997, ele iniciou seu primeiro negócio, a Brightstar, expandindo-a para se tornar a maior empresa global de distribuição e serviços sem fio do mundo, e a maior empresa hispânica da história dos EUA, com receitas superiores a $10 bilhões.

Em 2014, Claure vendeu a Brightstar para a SoftBank, e se tornou o diretor executivo da Sprint, onde liderou sua recuperação e apresentou os melhores resultados financeiros na história de 120 anos da empresa, posteriormente liderando a fusão de US$195 bilhões entre a Sprint e a T-Mobile, que fechou em 2020 e já é a empresa de telecomunicações mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de quase US$200 bilhões. Após a fusão, Claure foi promovido a diretor executivo do SoftBank Group International, onde supervisionou diretamente mais de 40 empresas no portfólio da SoftBank, incluindo ARM, SB Energy e WeWork. Ele também lançou o fundo de US$8 bilhões da SoftBank Latin America em 2019, o maior fundo de capital aberto da região.

Claure é formado em Economia e Finanças, e é doutor honorário em Ciência Comercial pela Bentley University, e em Direito pela Babson College. Ele é membro executivo da Harvard Business School e membro da Classe de 2016 do Henry Crown Fellows, no Aspen Institute.

Sobre a SHEIN

A SHEIN é uma varejista global de moda e estilo de vida, comprometida em tornar a beleza da moda acessível a todos. Nós utilizamos tecnologia de fabricação sob demanda para conectar os fornecedores à nossa ágil cadeia de fornecimento, reduzindo o desperdício de estoque e permitindo a entrega de uma variedade de produtos acessíveis aos clientes em todo o mundo. Em nossos escritórios globais, nós já possuímos clientes em mais de 150 países. Para saber mais sobre a SHEIN, acesse www.SHEINGroup.com

