SHEIN nombra a Marcelo Claure presidente de SHEIN Latinoamérica

SINGAPUR, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El día de hoy, SHEIN, un minorista electrónico global de productos de moda, belleza y estilo de vida, anunció hoy el nombramiento de Marcelo Claure como presidente de SHEIN Latinoamérica. En su nuevo cargo, Claure supervisará la estrategia latinoamericana de la empresa y los asuntos de las partes interesadas en Latinoamérica, trabajando en estrecha colaboración con el equipo directivo de SHEIN.

Claure también dirigirá la formación de una junta consultiva para SHEIN Latinoamérica a fin de ayudar a ofrecer experiencia local y fungir como presidente e invertir 100 millones de dólares en SHEIN.

"Nos entusiasma darle la bienvenida a SHEIN a Marcelo durante un emocionante periodo de crecimiento para nuestra empresa en Latinoamérica", afirmó Sky Xu, director ejecutivo de SHEIN. "Su excelente trayectoria como emprendedor y ejecutivo de operaciones, combinada con su profunda experiencia en el crecimiento de marcas globales y la creación de relaciones de confianza, será fundamental a medida que nos expandamos en este importante mercado".

El nuevo cargo de Claure en SHEIN está en línea con su reciente decisión de centrar una parte significativa de su tiempo y capital en Latinoamérica, una parte del mundo en la que, dados sus profundos vínculos, puede seguir creando un impacto destacable. Como parte de su estrategia, Claure realizará inversiones significativas en un grupo selecto de empresas y fundadores con sede en Latinoamérica, así como en empresas globales que buscan crecer y expandirse en Latinoamérica.

"Me siento increíblemente inspirado por la visión de SHEIN de hacer que la moda sea accesible para todos a través de su exclusivo modelo de negocio a pedido", afirmó Claure. "Como persona apasionada por Latinoamérica, me enfocaré atentamente en invertir allí para el futuro. Esta es una oportunidad única que me permitirá contribuir a la región junto con SHEIN". En Latinoamérica, países como México y Brasil se encuentran en una etapa de desarrollo donde el nearshoring, con la ayuda de la tecnología de la cadena de suministro de SHEIN, puede permitir que las cadenas de suministro locales prosperen. Me siento honrado de incorporarme a Sky y a su equipo ejecutivo para ayudar a impulsar oportunidades económicas y crecimiento laboral en Latinoamérica".

Claure es un emprendedor global y el fundador y director ejecutivo de Claure Group, una firma de inversión global de miles de millones de dólares que se enfoca en múltiples sectores de alto crecimiento en Latinoamérica, como tecnología, telecomunicaciones, medios, bienes raíces y deportes. Comenzó su primer negocio, Brightstar, en 1997, que creció para convertirse en la mayor empresa global de distribución y servicios inalámbricos del mundo y la empresa hispana más grande en la historia de los Estados Unidos, con ingresos que superaron los 10.000 millones de dólares.

En 2014, Claure vendió Brightstar a SoftBank y se convirtió en el director ejecutivo de Sprint, donde colaboró dirigiendo su transformación y logró los mejores resultados financieros en los 120 años de historia de la empresa, y luego lideró la fusión de 195.000 millones de dólares entre Sprint y T-Mobile, que cerró en 2020 y ahora es la empresa de telecomunicaciones más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de casi 200.000 millones de dólares. Después de la fusión, Claure fue ascendido a director ejecutivo de SoftBank Group International, donde supervisó directamente más de 40 empresas en la cartera de SoftBank, incluidas ARM, SB Energy y WeWork. También lanzó el fondo de 8.000 millones de dólares de SoftBank Latin America en 2019, el fondo de capital de riesgo más grande de la región.

Claure tiene una licenciatura en Economía y Finanzas, y un doctorado honorario en Ciencias Comerciales de la Universidad de Bentley, además de un doctorado honorario en Derecho de Babson College. Es un Executive Fellow de Harvard Business School y miembro de la clase 2016 de Henry Crown Fellows en el Instituto Aspen.

SHEIN es un minorista global de moda y estilo de vida comprometido a hacer que la belleza de la moda sea accesible para todos. Utilizamos tecnología de fabricación bajo demanda para conectar a los proveedores con nuestra ágil cadena de suministro, reduciendo el desperdicio de inventario y permitiéndonos entregar una variedad de productos asequibles a clientes de todo el mundo. Desde nuestras oficinas globales llegamos a clientes en más de 150 países. Para obtener más información sobre SHEIN, visite www.SHEINGroup.com

