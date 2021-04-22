SHEIN Together Fest

В 2020 году виртуальное мероприятие SHEIN Together прошло с участием множества звезд, включая различные постановки, сюжеты со знаменитостями, а также отдельные выступления лидеров мнений, в том числе Кэти Перри (Katy Perry), Lil Nas X, Риты Оры (Rita Ora), Доджи Кэт (Doja Cat), Яры Шахиди (Yara Shahidi), Сторм Рейд (Storm Reid), Мэделин Петш (Madelaine Petsch), Ванессы Морган (Vanessa Morgan), Кимберли Лоайзы (Kimberly Loaiza) , Софии Уайли (Sofia Wylie) и Тайлера Кэмерона (Tyler Cameron). Благодаря этому мероприятию удалось привлечь средства в Фонд солидарности против пандемии COVID19 для нужд ВОЗ при поддержке Организации Объединенных Наций. За мероприятием наблюдали более 1,8 млн зрителей со всего мира.

В этом году уникальное музыкальное онлайн-представление начнется в воскресенье 2 маяв 14:00 по стандартному тихоокеанскому времени (PST). Его ведущей будет Эрин Лим-Родс (Erin Lim Rhodes), а программа мероприятия будет наполнена эксклюзивными выступлениями таких артистов как:

НИК ДЖОНАС (NICK JONAS)

СТИВ АОКИ (STEVE AOKI)

МАРЕН МОРРИС (MAREN MORRIS)

ТИНАШЕ (TINASHE)

ЛУНАЙ (LUNAY)

В рамках кампании Light-A-Wish, начавшейся в конце декабря 2020 года, прозвучал призыв к сообществу SHEIN выбрать три наиболее значимые для его участников цели. В ходе кампании страницу Light-A-Wish посетили более 10 миллионов человек, а 2 миллиона загадали желание осуществить свою главную цель. В результате сообщество SHEIN выбрало такие цели, как достижение расовой справедливости, помощь детям, находящимся под угрозой, и борьба с изменением климата. Таким образом, компания SHEIN пожертвует по 100 тысяч долларов каждому из партнеров, включая NAACP (LDF), Together We Rise и Ecologi. В мае текущего года компания SHEIN объявит о начале следующего этапа своей благотворительной программы.

«В прошлом году кампания SHEIN Together помогла объединить 1,8 млн поклонников бренда SHEIN для привлечения внимания общественности и сбора средств на борьбу с пандемией коронавируса. Ошеломительный отклик, полученный кампанией SHEIN Together в прошлом году, вдохновил нас продолжить свою благотворительную деятельность и воздать должное нашему сообществу. В этом году мы с радостью отмечаем столь разнообразный состав популярных артистов, которые помогут нам успешно провести кампанию Light-A-Wish», — заявила директор по маркетингу Молли Миао (Molly Miao).

Для получения более подробной информации загрузите приложение на iPhone или Android в Apple App Store или посетите сайт www.shein.com.

Дженнифер Уокер (Jennifer Walker)

Walker Drawas

[email protected]

Кэролайн Росато (Caroline Rosato)

Walker Drawas

[email protected]

Лекси Мапиле (Lexi Mapile)

Walker Drawas

[email protected]

Информация о компании SHEIN:

Компания SHEIN, основанная в 2008 году, является интернет-ретейлером в сегменте «быстрой моды», всемирная сеть которого охватывает 220 стран и регионов. Компания SHEIN ставит во главу угла не свои наряды, а возможность выбора. Именно поэтому мы ежедневно представляем 500 новых наименований, обеспечивая нашим покупателям головокружительный выбор модной женской одежды, которую они могут комбинировать между собой, доставляя наслаждение своему сердцу. Мы делаем это, поскольку убеждены в том, что одежда, которую мы носим, является отражением нашей личности, и хотим дать возможность современным женщинам находить и выражать свою индивидуальность. Благодаря предоставляемому нами широкому выбору наши клиенты могут искусно формировать свой идеальный внешний вид, отражающий их индивидуальность. Проще говоря, мы помогаем вам делать самих себя. Для получения более подробной информации о компании SHEIN следите за нашими новостями на сайте shein.com, в социальной сети instagram.com/shein и на видеохостинге youtube.com/shein.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1492811/SheinFestival_IG_story_300dpi_1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1492810/SHEIN_LOGO_Logo.jpg

Related Links

https://us.shein.com/



SOURCE SHEIN