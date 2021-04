SHEIN Together Fest

W 2020 roku podczas wirtualnej imprezy SHEIN Together można było zobaczyć występy gwiazd, programy z udziałem celebrytów oraz specjalne wystąpienia influencerów, wśród których znaleźli się Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Doja Cat, Yara Shahidi, Storm Reid, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Kimberly Loaiza, Sofia Wylie i Tyler Cameron . Podczas ubiegłorocznego wydarzenia zbierano środki na rzecz Funduszu Solidarności przeciw COVID-19 przy WHO, wspieranego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Imprezę obejrzało ponad 1,8 miliona widzów na całym świecie.

W tym roku, wyjątkowy koncert na żywo rozpocznie się w niedzielę, 2 maja o godzinie 14:00 i będzie prowadzony przez Erin Lim Rhodes. Na scenie pojawią się m.in:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

Kampania Light-A-Wish, rozpoczęta pod koniec grudnia 2020 roku, zachęcała klientów SHEIN do wytypowania trzech celów, które mają dla nich największe znaczenie. W trakcie trwania akcji ponad 10 milionów osób odwiedziło stronę Light-a-Wish, z czego 2 miliony wyraziło życzenie dotyczące ich najważniejszego celu. Miłośnicy marki SHEIN postawili na sprawiedliwość rasową, dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji oraz zagadnienia klimatyczne, w wyniku czego firma przekaże 100 000 dolarów każdemu z partnerów, wśród których znaleźli się NAACP (LDF), Together We Rise , oraz Ecologi . SHEIN zamierza przedstawić kolejną fazę swojego programu charytatywnego w maju tego roku.

„W minionym roku akcja SHEIN Together pomogła zjednoczyć aż 1,8 miliona sympatyków marki SHEIN, by wspólnie zwiększać świadomość i zgromadzić fundusze na pomoc dla ofiar pandemii Covid-19. Ogromny odzew, z jakim spotkała się ubiegłoroczna inicjatywa, zainspirował nas do kontynuowania działań dobroczynnych i wspierania naszej społeczności. W tym roku jesteśmy zachwyceni, że będziemy mieli tak różnorodny wachlarz artystów, którzy pomogą nam promować kampanię Light-A-Wish" - powiedziała Molly Miao, dyrektor ds. marketingu.

Zapraszamy do pobrania aplikacji na iPhone'a lub Androida na stronie Apple App Store lub odwiedzenia strony www.shein.com, aby dowiedzieć się więcej.

SHEIN:

Firma SHEIN, założona w 2008 roku, to sieć sklepów internetowych z szybko zmieniającymi się kolekcjami, prowadząca działalność w 220 krajach i regionach świata. SHEIN kładzie nacisk nie na samą odzież, ale na wybór. Z tego powodu codziennie wprowadzanych jest aż 500 nowych produktów, co stanowi oszałamiający wręcz wybór modnej odzieży damskiej, którą można łączyć i dobierać według własnych upodobań. Działania firmy opierają się na przekonaniu, że ubrania, które nosimy, odzwierciedlają naszą osobowość, i pragnie ona zachęcić współczesne kobiety do odkrywania i wyrażania swojej indywidualności. Ze względu na bogactwo oferowanych towarów, klienci SHEIN mogą z powodzeniem stworzyć swój idealny wizerunek, który będzie odzwierciedleniem ich indywidualności. Najprościej mówiąc, pomaga im to w byciu sobą. Więcej informacji o marce SHEIN można znaleźć na stronie shein.com , instagram.com/shein oraz youtube.com/shein.

