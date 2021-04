SHEIN Together Fest

In 2020 stonden op de affiche van het virtuele event SHEIN Together optredens van grote sterren, actes de présence van bekendheden en speciale influencers zoals Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Doja Cat, Yara Shahidi, Storm Reid, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Kimberly Loaiza , Sofia Wylie en Tyler Cameron. Het evenement haalde geld op voor het COVID19 Solidarity Response Fund for WHO met medewerking van de Verenigde Naties. Het evenement trok wereldwijd meer dan 1,8 miljoen kijkers aan.

Dit jaar begint de livestream van het unieke optreden op zondag 2 mei om 23 uur CET (2 PM PST). Het wordt gepresenteerd door Erin Lim Rhodes en zit vol exclusieve optredens van:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

De Light-A-Wish-campagne werd eind december 2020 gelanceerd en deed een oproep aan de SHEIN-community om drie goede doelen te kiezen die hen na aan het hart liggen. In de loop van de campagne bezochten meer dan tien miljoen mensen de Light-A-Wish-pagina en gaven twee miljoen mensen aan welk goed doel ze verkozen. De SHEIN-community koos rassengelijkheid, kwetsbare kinderen en het klimaat. Bijgevolg zal SHEIN $ 100.000 schenken aan elke partner waaronder NAACP (LDF), Together We Rise en Ecologi . SHEIN zal de volgende fase van zijn liefdadigheidsprogramma in mei aankondigen.

"Vorig jaar hielp SHEIN Together 1,8 miljoen SHEIN-fans verenigen om het bewustzijn te vergroten en geld in te zamelen voor Covid-herstel. De overweldigende reactie die SHEIN Together vorig jaar kreeg, heeft ons geïnspireerd om onze filantropische inspanningen voort te zetten en terug te geven aan onze gemeenschap. Dit jaar zijn we verheugd met zo'n diverse affiche van talenten om samen met ons de Light-A-Wish-campagne te vieren." Molly Miao, Chief Marketing Officer

Over SHEIN:

Shein, opgericht in 2008, is een e-retailer in fast fashion met een wereldwijd netwerk dat 220 landen en regio's omvat. Hier bij SHEIN leggen we niet op onze kleding bijzondere nadruk, maar op keuze. Daarom bieden we dagelijks vijfhonderd nieuwe modeartikelen aan en verwennen onze klanten met een gigantische selectie modieuze vrouwenkleren die ze naar hartenlust kunnen mixen en matchen. We doen dit omdat we vinden dat de kleding die we dragen onze persoonlijkheid weerspiegelt en we willen hedendaagse vrouwen in staat stellen om hun individualiteit te verkennen en uit te drukken. Met de overvloed aan keuze die we verstrekken, kunnen onze klanten op minutieuze wijze de perfecte look creëren die hun individualiteit weerspiegelt. Eenvoudig gezegd: wij helpen je jezelf te zijn. Voor meer informatie over SHEIN volg ons op shein.com, instagram.com/shein en youtube.com/shein.

