SHEIN Together Fest

Esse ano, o programa exclusivo de música com transmissão ao vivo começa no domingo, 2 de maio, às 14h hora padrão do Pacífico, e será apresentado por Erin Lim Rhodes. O evento contará com várias apresentações exclusivas de:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

A campanha Light-a-Wish, lançada no final de dezembro de 2020, convocou a Comunidade SHEIN para eleger as três causas que mais significavam para eles. Ao longo da campanha, mais de 10 milhões de pessoas visitaram a página da Light-a-Wish, e 2 milhões fizeram um pedido por sua causa favorita. A comunidade SHEIN escolheu justiça racial, crianças em risco e o clima e, portanto, a SHEIN doará US$ 100 mil para cada parceiro, incluindo NAACP (LDF), Together We Rise e Ecologi. A SHEIN anunciará a próxima fase de seu programa filantrópico em maio.

"No ano passado, o SHEIN Together ajudou a unir 1,8 milhão de fãs da SHEIN para gerar conscientização e levantar fundos para o combate à Covid. A imensa resposta que o SHEIN Together recebeu no ano passado nos inspirou a continuar com nossos esforços filantrópicos e retribuir à nossa comunidade. Esse ano, estamos entusiasmados em ter um grupo tão diversificado de talentos para nos ajudar a celebrar a campanha Light-a-Wish." Molly Miao, diretora de marketing

Baixe o aplicativo no iPhone ou Android na Apple App Store ou acesse www.shein.com para obter mais informações.

Sobre a SHEIN:

Fundada em 2008, a SHEIN é uma varejista eletrônica de moda rápida com uma rede global que abrange 220 países e regiões. Aqui na SHEIN, valorizamos não nossas roupas, mas a variedade. É por isso que lançamos 500 novos itens de moda diariamente, mimando nossas clientes com uma variedade vibrante de roupas femininas de tendência, que elas podem misturar e combinar como quiserem. Fazemos isso porque acreditamos que as roupas que usamos refletem nossas personalidades e queremos empoderar as mulheres de hoje para que explorem e expressem sua individualidade. Com a abundância de variedade que oferecemos, nossas clientes podem criar aquele visual perfeito que reflete sua individualidade. Resumindo, nós ajudamos você a fazer você. Para saber mais sobre a SHEIN, siga-nos em shein.com, instagram.com/shein e youtube.com/shein.

