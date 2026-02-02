生活方式目的地与社交枢纽，THE ATLAS盛大开业

The Atlas作为波士顿首个生活方式目的地与社交枢纽正式开业

波士顿2026年2月2日 /美通社/ -- 作为波士顿近年来最新揭幕的酒店， The Atlas Hotel 现已正式亮相，倾情打造城市首家精品生活方式目的地。

全新开业的The Atlas不止是一家酒店，更将书写波士顿酒店业版图的新篇章。 The Atlas坐落于波士顿最具前瞻视野的奥尔斯顿社区，为其活力版图再添点睛之笔。这处新晋启幕的生活方式目的地旨在为追求深度体验的宾客树立全新典范，从匠心独运的设计空间、出众的餐饮体验，到激荡思维的活动策划，乃至坐拥顶尖学府与文化地标的优越地理位置，无不精心构筑了一处弥合旅行与居住意趣的理想栖所。

The Atlas Hotel大堂，由Read McKendree拍摄

The Atlas坐落于哈佛大学 企业研究园 （ERC）入口处，由全球房地产巨头 Tishman Speyer 与哈佛大学联合开发，并由知名酒店管理公司 Highgate 运营。酒店邀请全球思想领袖汇聚于此，打造一处现代社会与文化交流空间，融合社区对艺术、设计与全球美食的热情。 The Atlas设有246间精心设计的客房，其中包括12间套房，并配备客厅式设计大堂、由The COOP（生活方式品牌）打造的全新概念零售空间，以及由Dorchester Comfort Kitchen团队呈现的两大全新餐饮概念，其中包括一处可饱览城市景观的屋顶酒吧。 此外，酒店还设有多功能会议室与活动空间、健身中心，以及可俯瞰ERC园区盎然绿意的露天露台，为宾客提供全方位的旅居体验。

酒店总经理Arnaldo Almonte表示：“The Atlas标志着波士顿酒店业的划时代突破。 具备经典新英格兰优雅风格的奢华酒店比比皆是。 而我们致力呈现的是一种清新现代而不失精致的体验，它根植于本土文化底蕴，亦彰显着城市的锐意创新。 The Atlas构筑了一座扎根于联结、文化与社区的社交枢纽。 我们满怀热忱，期待迎接首批宾客光临这片非凡社区，并诚邀本地居民与远道而来的旅客，将此处作为探索ERC的起点。”

设计愿景

酒店的建筑与室内设计深植于本地学术传统，并汲取创意文化的活力基因，将严谨的结构形态与柔和的有机元素相结合，从而打造一座能够促进交流、激发创意并营造深度归属感的独特空间。 酒店的建筑设计由 Marlon Blackwell Architects 担纲，室内设计则由 INC Architecture & Design 打造。而“The Atlas”这一命名，不仅呼应了融汇本土与全球视野的设计哲学，更彰显了酒店旨在构筑一个促进思想交流、凝聚活力社群的场所的深层愿景。 建筑的整体风格、餐厅及屋顶酒吧由Blackwell主理设计；而大堂、公共走廊及客房内部空间则由INC执掌打造。 酒店建筑以行人体验为核心，巧妙拓宽街景视野，自然引导公众步入底层活力区域，探索大堂、餐厅及即将亮相的零售店铺。通透的玻璃幕墙将内部景象轻展于外，宾客可一览如客厅般舒适的大堂与珠宝盒般精致的入口，温暖的氛围自然而然地吸引人们步入其中。

可持续性深植于The Atlas的设计理念。酒店已荣膺LEED金级认证与Fitwel健康建筑认证，全面采用全电力能源系统，其碳减排表现远超既定标准，积极引领行业碳中和实践。 酒店及周边园区采用雨水收集生物沟渠、气候适应型绿色基础设施，并配备防撞鸟窗饰，这些设计不仅是对环境保护的坚实承诺，更是对社区长远发展的深切关怀。

客房与套房

酒店拥有246间客房及12间套房，每间均以精致现代的设计诠释卓越的舒适体验，其中多个房型更坐拥令人赞叹的景致。 酒店将都市活力与源于精妙比例、细腻工艺与舒适设计的宁静氛围巧妙融合；客房之内，定制木作工艺与分层照明光影交织，共同诠释了这份宁静质感。 每一件家具皆经匠心设计，宾客得以在休憩、专注与恢复活力之间从容切换。 采用牛鼻边大理石点缀桌，与苔绿色织物相互呼应，将室内空间延伸至室外的奥尔斯顿绿道；层叠的灰色与大地色调捕捉清晨的暖意、正午的清澈与傍晚的柔光，在落地窗外自然流转。

酒店拥有12间设施完善的套房，皆被悉心打造为私人避风港，在营造独特居家私密感的同时，亦完美呼应了酒店的整体理念。 其设计美学在于结构与曲线的对立统一，严谨形态与有机线条浑然天成，蜿蜒的皮革座椅与翠绿大理石茶几便是典范，不仅在视觉上激发创意，更与整体饱满浓郁的色调相得益彰。

其中集大成之作当属面积达982平方英尺的Atlas Suite，套房内设有管家备餐间、可容纳六人的用餐空间，以及一处可俯瞰查尔斯河与波士顿天际线的浸泡浴缸，将壮丽景致尽收眼底。 此外，面积达794平方英尺的Compass Suite设有朝向社区全景的起居与用餐空间；而专属的Terrace Suite与Tower Suite则提供超过500平方英尺的居住面积，部分房型配备私人露台，满足私密居停需求。

房间内部更有波士顿摄影师Edward Boches的系列作品以装裱画作与文具的形式，点缀于客房各处。 客舍廊道则陈列着马萨诸塞州艺术家Jeff Perrott创作的大型水彩独版画。

公共空间

The Atlas的公共空间旨在成为联结本地居民与全球旅客的桥梁，其设计灵感源于社会学家Ray Oldenburg提出的“第三空间”理论，即打造一座介于家庭与职场之间的理想社交枢纽。 酒店公共空间更注重体验而非功能性，融合创新餐饮理念、新概念零售形态，以及舒适的社交空间。

酒店公共空间的活力心脏，当属这座全天候开放的客厅式大堂。 其设计巧妙融合工作与休闲元素，通过比例协调的建筑结构，精心勾勒出柔美流畅、曲线优雅且极具吸引力的休闲家具布局。 木、石、纺织品与金属等自然材质的混搭运用，赋予空间以温暖质感与全球风尚。 奇趣迷你蘑菇灯散发温暖的红光，在精心策划的聚会区域中营造出含蓄的波西米亚气息。

从白天到夜晚，空间持续提供一系列贴心配套，包括免费饮品、小食和Wi-Fi，不仅连接酒店住客与访客，也成为促进交流与创意孕育的社交枢纽。 2026年春季，酒店将迎来一项全新合作——由The COOP推出的大胆零售概念。 始创于1882年的哈佛广场，The COOP以现代沉浸式品牌体验，重新诠释其悠久传承。 酒店大堂及醒目的前台入口处精心陈列着多位与波士顿渊源深厚的当代艺术家作品，包括Damien Hoar de Galvan、Lily Stockman、Crystalle Lacouture、Cicely Carew、Katrina Sánchez以及Laurel Sparks等备受赞誉的艺术家。

餐饮体验

掌舵The Atlas餐饮项目的是来自 Pearl & Law Hospitality 的Biplaw Rai与Nyacko Pearl Perry——这对曾获James Beard Award提名的团队，正是Dorchester备受赞誉的Comfort Kitchen餐厅的幕后英雄。 位于酒店底层、设有180个座位的餐厅 Ama at the Atlas 现已开业。

餐厅名“Ama”源于尼泊尔语的“母亲”一词，背后是一个关于滋养与联结的温暖承诺。Pearl & Law团队以此为起点，精心构筑了一个充满故事的餐饮世界。在这里，美食、文化与创意对话交织，不仅颂扬每一位养育者的付出，更致敬那些在全球家庭中代代相传的日常美味与情感记忆。 室内设计所采用的色调与黄铜珠帘，灵感源自草本香料与调味品的浓郁色泽，这些元素正是Ama大胆而温暖风味的重要灵感来源，营造出温润、饱和而富有活力的用餐氛围。 Ama将每日供应早餐、午餐和晚餐。 宾客亦可享受客房送餐服务，精选送餐菜单让美味足不出户，即刻可得。

除了一楼餐厅外，Biplaw与Nyacko还将于2026年春季推出酒店面积达7,000平方英尺的屋顶酒吧Foxglove Terrace，提供高品质鸡尾酒与轻松的夜间用餐体验，并可饱览波士顿全景。 Ama与Foxglove Terrace均提供私密及半私密用餐空间，专为希望提升聚会格调的宾客打造。

会议与活动

The Atlas Hotel的六层空间坐拥全景落地窗，自然光线充沛，可俯瞰哈佛商学院与哈佛体育场。此处环境专为举办会议而打造，旨在激发全新思维与灵感碰撞。 酒店拥有逾1,500平方英尺的私人会议空间，可容纳多达100位宾客。其分组讨论室与预备活动区采用灵活布局设计，营造出激发协作灵感与思想领导力的理想氛围。 对于追求露天体验的宾客，Outlook Terrace额外提供超过3,350平方英尺的户外休闲空间，可供私人预订，最多容纳130位宾客。 如需更私密的聚会场所，The Atlas提供多间精选套房，可用于董事会会议、播客录制或私人餐饮活动。 Ama和Foxglove Terrace亦将提供半私密活动空间。

目的地

The Atlas致力于成为社区的自然延伸，为宾客提供一个可参与、探索并产生归属感的目的地。 作为Rockefeller Center、Mission Rock与The Spiral等地标项目背后的空间营造者，Tishman Speyer在ERC内有意识地寻求本地合作伙伴，共同打造奥尔斯顿全新的城市目的地，支持全年持续的活动策划。

The Atlas毗邻充满活力、用于社区活动的奥尔斯顿绿道，同时靠近哈佛大学新近启用的David Rubenstein Treehouse会议中心——一座实现碳中和、强调高度社交互动的建筑，致力于革新未来会议体验。 酒店地理位置优越，交通极为便利。哈佛商学院、John A. Paulson工程与应用科学学院等顶尖学府，以及查尔斯河畔连绵的绿地景观，皆在片刻步程之内。

酒店的活动策划团队致力于打造量身定制的专属体验，深度聚焦本地特色，并与波士顿餐饮界、学术界、体育界及艺术文化界的意见领袖建立了独特合作关系。 从个性化体验到特色展览、社区导览及嘉宾讲座，酒店为宾客规划了贯穿全年的丰富活动。这些与The Atlas主题紧密相连的体验，将从开业伊始持续呈现，并延续至2026年春季ERC园区的盛大揭幕。

为庆祝波士顿最新生活方式目的地的亮相，酒店推出“The Atlas Arrives: Opening Offer”开业优惠，欢迎新宾客预订，优惠有效期至2月底。 该体验套餐包含提前入住权益、每日100美元的餐饮抵扣额度，以及Ama餐厅的优先预订名额。 如需了解此优惠及更多客房住宿信息，请访问 theatlashotel.com ，并关注Instagram账号 @atlashotelboston ，获取最新动态与即将推出的活动安排。

关于TISHMAN SPEYER

Tishman Speyer是一家全球领先的房地产所有者、开发商、运营商及投资管理公司，业务遍布美国、欧洲、亚洲及拉丁美洲36个核心市场。 我们的投资组合涵盖市场价与经济适用型住宅社区、优质办公物业与零售空间、工业及数据中心设施，以及综合用途园区。 我们通过Breakthrough Properties合资平台打造先进的生命科学中心，并依托战略性地产科技投资推动创新发展。 凭借全球视野、本土专长与个性化服务，我们致力于创新孵化，敏捷响应全球与本地趋势，并主动满足客户不断变化的需求。 通过聚焦健康与福祉、前瞻性的空间营造，以及以客户为中心的创新举措——如租户配套平台ZO和灵活办公品牌Studio——我们的关注不仅在于建筑本身，更在于生活和工作于其中的人。 自1978年创立以来，Tishman Speyer已收购、开发并运营560处物业，总面积达2.27亿平方英尺，总价值近1,280亿美元。 我们当前的投资组合涵盖诸多标志性资产，包括纽约市的Rockefeller Center、上海的The Springs、法兰克福的TaunusTurm，以及正在旧金山建设的Mission Rock社区。

关于HIGHGATE

Highgate 是一家领先的房地产投资与酒店管理公司，管理资产规模逾150亿美元，旗下全球酒店超过400家，遍布北美、欧洲、加勒比海及拉丁美洲地区。 作为在酒店业拥有30年创新经验的企业，该公司在物业全生命周期的各个阶段——从规划与开发，到资本重组或资产处置均可提供专业指导。 Highgate在打造多元化酒店品牌组合方面持续取得成功，其业务涵盖定制化生活方式酒店品牌、经典品牌以及独立酒店与度假村，并融合当代活动策划能力与数字化洞察。 该公司采用行业领先的收益管理工具，高效识别并预测不断演变的市场动态，从而推动业绩表现并实现资产价值最大化。 凭借经验丰富的酒店高管团队和遍布全球的企业办事处，Highgate现已成为顶级业主集团和主要酒店品牌值得信赖的合作伙伴。 www.highgate.com 。

关于PEARL & LAW HOSPITALITY

Pearl & Law Hospitality由Biplaw Rai和Nyacko Pearl Perry于2025年联合创立。 Pearl & Law Hospitality致力于打造兼具匠心设计与深厚底蕴的餐饮及住宿体验。 我们珍视塑造餐饮、团队与空间的根源、故事与日常生活。 我们致力于让人们回归自我，也让人们彼此相连。 了解更多信息，请访问： www.pearllawhospitality.com/

The Atlas Hotel