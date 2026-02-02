THE ATLAS 酒店隆重揭幕，成為波士頓首個同類型的生活風格地標及社交匯聚點

波士頓2026年2月2日 /美通社/ -- The Atlas 酒店 正式登場，成為波士頓首個同類型的精品生活風格地標，亦是該市近年來最新開幕的酒店。

The Atlas 酒店現已正式開幕，其定位超越傳統酒店，更為波士頓酒店業版圖揭開嶄新篇章。 The Atlas 酒店進駐波士頓最具前瞻視野的社區之一——Allston，為該區注入具感染力的新氣象。酒店正式亮相後，憑藉其匠心獨運的創新設計、卓越的餐飲服務及富知識啟發性的活動策劃，並坐擁毗鄰波士頓頂尖學術及文化機構的優越地段，為追求以體驗為本的旅客及本地人士樹立兼具生活風格的嶄新款待標準。

The Atlas 酒店大堂，由Read McKendree拍攝

The Atlas 酒店坐落於哈佛大學的 企業研究園區 （Enterprise Research Campus，簡稱 ERC）主要入口地段，該項目由全球頂尖房地產發展商 Tishman Speyer 聯同哈佛大學共同開發，並由酒店管理公司 Highgate 負責營運。酒店定位為現代社交與文化匯聚點，吸引全球思想領袖交流互動，並展現社區對藝術、設計及國際餐飲文化的重視。 The Atlas 酒店共設 246 間精心設計的客房，當中包括 12 間套房，並設有完善的客廳式大堂、由生活文化傳承品牌 The COOP 構思的全新零售概念空間，以及由 Dorchester 區屢獲好評的 Comfort Kitchen 團隊主理的兩項全新餐飲概念，其中包括一間全景天台酒吧。 酒店的其他主打設施包括多用途的會議及活動空間、健身中心，以及一個俯瞰企業研究園區（ERC）內充滿活力綠化空間的戶外露台。

The Atlas 酒店總經理 Arnaldo Almonte 表示：「The Atlas 酒店標誌着波士頓酒店業邁入全新時代。 具備新英倫經典優雅風格的奢侈酒店早已屢見不鮮。 我們很榮幸能提供一種嶄新而現代，且層次更高的住宿體驗，既體現城市的創新精神，同時讚揚其本地文化傳統。 The Atlas 酒店提供一個以連繫、文化與社群為根基的社交匯聚點。 我們期待迎接首批賓客蒞臨這個充滿活力的社區，並成為本地人士與旅客通往企業研究園區（ERC）的起點。」

設計理念

酒店的建築與室內設計植根於區內深厚的學術傳統和本地創意文化的活力，並巧妙融合嚴謹有序的結構感形態與柔和自然的設計元素，營造促進交流、激發創意表達及培養歸屬感的氛圍。 酒店由 Marlon Blackwell Architects 負責設計，並由 INC Architecture & Design 打造室內空間；其名稱本身正體現融合本地特色與國際元素的設計使命，營造一個促進思想交流、鞏固社群的環境。 Blackwell 負責塑造酒店的建築形態，並設計餐廳及天台酒吧；INC 則專注設計大堂、公共走廊及客房室內空間。 抵達酒店之際，以行人為本的建築設計突顯寬敞的街道景觀，引導公眾進入充滿活力的地面層大堂、餐廳及即將開幕的零售商店；視線延伸至酒店的客廳式大堂與如珠寶盒般精緻的入口空間，溫和地吸引賓客步入其中。

可持續發展是 The Atlas 酒店的核心設計理念，其設計已榮獲 LEED 金級及 Fitwel 認證。酒店營運主要採用全電力系統，並在多項指標上超越建議的減碳標準，支持邁向碳中和的長遠目標。 酒店及整個園區融合雨水收集生態滲透溝、具氣候韌性的綠色基建，以及採用對鳥類友善的點狀窗面處理以減少鳥類碰撞，體現對環境保育與社區長遠影響的整體承諾。

客房及套房

酒店共設 246 間客房，當中包括 12 間套房，每間均融合高度舒適體驗與精緻現代設計，其中多間更可飽覽卓越景觀。 客房設計透過比例設計、工藝細節與舒適度的巧妙佈局，以及層次分明的照明設計及量身訂製的木工細節，在城市活力與恬靜宜人之間營造恰到好處的平衡氛圍。 精心配置的家具設計，營造適合休憩、專注與身心復元的時刻。 圓角大理石茶几與苔綠色織品，將室內空間與戶外近在咫尺的 Allston 區綠色走廊自然連結；層層疊加的柔和灰調與大地米色與落地玻璃窗外的晨曦暖光、中午朗睛與落日餘暉景致融合為一。

酒店的 12 間精緻套房以「專屬靜謐空間」為設計概念，營造高度私密而具住宅感的氛圍，同時與酒店整體設計精神緊密相連。 酒店的設計美學巧妙融合嚴謹有序的結構感形態與自然的線條造型，例如蛇形皮革座位及綠色大理石茶几，既促進創意表達，亦營造整體溫暖而飽和的色彩配搭。

其中亮點之一為面積達 982 平方呎的 Atlas 套房，設有備餐間、可容納六人的飯廳，以及一個坐擁查爾斯河與波士頓天際線景觀的浴缸。 面積達 794 平方呎的 Compass 套房設有面向社區全景的客廳和用餐空間；而專屬的 Terrace 套房及 Tower 套房則提供逾 500 平方呎的寬敞生活空間，部分房型更提供私人露台。

多幅出自波士頓攝影師 Edward Boches 的作品分佈於各間客房之中，既以畫框作品呈現，亦融入客房文具設計之內。 客房走廊陳設由麻省藝術家 Jeff Perrott 創作的大型水彩單版畫作品。

公共空間

The Atlas 酒店的公共空間以促進本地社群與國際旅客之間的交流為核心，設計靈感源自社會學家 Ray Oldenburg 提出的「第三空間」概念——介乎居所與工作場所之間的社交匯聚點。 酒店的公共空間以體驗為先，超越功能作用，匯聚了創新的餐飲概念、嶄新的零售體驗，以及舒適宜人的社交場所。

酒店公共空間的核心命脈位于客廳式大堂，它是一個全天候開放的休憩空間。 設計巧妙平衡工作與休閒元素，以比例有序的建築設計，巧妙地襯托線條柔和、曲面流暢且宜人的休憩家具佈置。 多元而富層次的天然材質運用，如木材、石材、織品與金屬，為空間注入溫暖感與國際化靈感。 趣味盎然的迷你蘑菇燈飾散發溫暖的紅色光暈，於精心策劃的聚會空間中營造出含蓄的波希米亞氣息。

空間由日間至夜間提供多項貼心配套，包括免費飲品、小食及 Wi-Fi 服務，成為酒店住客與訪客之間的社交和發揮創意的場所。 酒店將於 2026 年春季迎來與 The COOP 的全新合作，推出一個別具前瞻性的零售概念。 The COOP 於 1882 年創立於哈佛廣場，並以現代而具沉浸感的品牌體驗重新演繹其深厚的歷史傳統。 酒店大堂及極具視覺焦點的接待櫃台入口，精選陳設多位與波士頓淵源深厚的當代藝術家的作品，包括 Damien Hoar de Galvan、Lily Stockman、Crystalle Lacouture、Cicely Carew、Katrina Sánchez 及 Laurel Sparks。

餐飲體驗

The Atlas 酒店的餐飲服務由 Biplaw Rai 與 Nyacko Pearl Perry 主理，二人來自 Pearl & Law Hospitality ，正是Dorchester 區屢獲好評的 Comfort Kitchen 背後、曾獲 James Beard 大獎提名的團隊。 現已開幕的 Ama at the Atlas 餐廳，位於酒店地面層、設有 180 個座位。

「Ama」一名源自尼泊爾語中「母親」之意，體現 Pearl & Law 對以敘事為核心、具明確理念的餐飲體驗的堅持，透過飲食、文化與創意交流將人與人連繫起來，同時向各種形式的照顧者致敬，並頌揚全球的家常風味料理所承載的跨世代根源。 室內設計的色彩配搭和由黃銅珠串構成的簾幕，靈感源自香草與香料所呈現的濃厚色調，這些元素正是 Ama 餐廳大膽而有家鄉風味的核心基調，並共同營造出一個色彩飽滿、溫暖而富動感的空間氛圍。 Ama 餐廳將每日提供早餐、午餐及晚餐服務。 酒店亦將為住客提供精選的客房餐飲菜單。

除地面層餐廳外，Biplaw 與 Nyacko 亦將推出 Foxglove Terrace，這間是在酒店佔地 7,000 平方呎的天台酒吧，預計於 2026 年春季開幕。酒吧每晚供應精緻調酒及輕鬆餐點，並可飽覽波士頓全景。 Ama 餐廳與 Foxglove Terrace 酒吧均設有私人及半私人用餐空間，為有意提升聚會氣氛的團體提供更具層次的餐飲選擇。

會議與活動

位於六樓的會議空間坐擁落地玻璃引入的充沛自然光，遠眺哈佛商學院及哈佛體育場。The Atlas 酒店打造多個專為會議而設的空間，為交流與思考開拓嶄新景象。 酒店設有逾 1,500 平方呎的私人會議空間，可容納最多 100 位賓客，並配備多個分組會議室及前廳空間，靈活多變的布局有助營造促進協作與思想交流的理想氛圍。 對於偏好戶外體驗的賓客，Outlook Terrace 另提供逾 3,350 平方呎的露天休憩空間，可供私人包場，最多容納 130 位賓客。 針對更私密的聚會需求，The Atlas 酒店亦提供多款尊尚套房，適合用作董事會會議、Podcast 錄製空間或私人餐敘。 Ama 餐廳及 Foxglove Terrace 酒吧亦設有半私人活動空間，適合舉辦各類聚會與活動。

地標

The Atlas 酒店定位為社區的自然延伸，為賓客打造一個可投入交流、探索城市脈絡並建立歸屬感的生活地標。 曾創建 Rockefeller Center、Mission Rock 及 The Spiral 等地標項目的場所營造先驅 Tishman Speyer，於企業研究園區內特意與多個本地夥伴攜手合作，共同塑造 Allston 全新的城市地標，全年策劃多元化節目、活動、季節市集及餐飲體驗。

The Atlas 酒店毗鄰 Allstonway，是一片充滿活力的綠化公共空間，專為社區活動而設；同時亦鄰近哈佛大學新近啟用的 David Rubenstein Treehouse 會展中心，這座達致碳中和、以高度社交互動為設計核心的建築，正為會議體驗的未來注入創新想像。 酒店的優越連通性同樣延伸至周邊環境，步行即可抵達哈佛商學院、John A. Paulson 工程與應用科學學院，以及沿查爾斯河串聯而成的多片綠化公共空間。

酒店將策劃一系列緊扣在地脈絡的探索內容，並與波士頓於餐飲、學術、體育生活及藝術文化領域具影響力的策展者與創意夥伴展開多元合作。 由個人化互動體驗、主題展覽、社區導覽，以至嘉賓講座及多元活動，The Atlas 酒店於開幕首年將呈獻一個內容豐富、層次分明的活動日程，並配合 2026 年春季企業研究園區各項重點項目的推出，持續為賓客帶來嶄新亮點。

為慶祝波士頓最新生活風格地標正式面世，酒店特別推出「The Atlas 酒店登場：開幕禮遇」，即日起至二月底期間接受預訂。 此禮遇包含提早入住安排、每日 100 元的餐飲消費額，並尊享 Ama 餐廳的優先訂座安排。 有關此項禮遇及更多住宿選擇，請瀏覽 theatlashotel.com ，並於 Instagram 關注 @atlashotelboston ，以獲取最新資訊及即將推出的活動內容。

關於 Tishman Speyer

Tishman Speyer 為全球領先的一級房地產所有人、發展商、營運商及投資管理機構，業務遍及美國、歐洲、亞洲及拉丁美洲共 36 個主要市場。 其投資組合涵蓋市場化及可負擔住宅社區、頂級寫字樓及零售物業、工業與數據中心設施，以及多元用途綜合園區。 透過旗下合資平台 Breakthrough Properties，我們打造先進的生命科學中心，並藉由策略性的房地產科技投資，持續推動創新發展。 憑藉全球視野、深厚的本地實踐經驗及以客為本的營運思維，我們持續推動創新，迅速回應全球與本地趨勢，並以前瞻視野洞察客戶不斷演變的需求。 透過聚焦健康與身心福祉、具前瞻性的場域營造，以及以客為本的多元化計劃（包括租戶配套平台 ZO 與靈活空間及共享辦公品牌 Studio），我們關注的不僅是建築本身，更是每天於其中生活與工作的使用者。 自 1978 年成立以來，Tishman Speyer 已收購、發展及營運共 560 項物業，總面積達 2.27 億平方呎，整體資產價值接近 1,280 億美元。 我們的現有投資組合涵蓋多項具代表性的地標資產，包括紐約市的 Rockefeller Center、上海的 The Springs、法蘭克福的 TaunusTurm，以及現正於三藩市逐步落成的 Mission Rock 社區項目。

關於 Highgate

Highgate 為領先的房地產投資及酒店管理公司，旗下管理資產總值逾 150 億美元，全球酒店組合超過 400 間，業務遍及北美、歐洲、加勒比地區及拉丁美洲。 憑藉三十年的酒店業創新經驗，這間具前瞻性的企業於物業全生命周期各階段提供專業指導，涵蓋規劃與發展、資本重整以至資產配置。 Highgate 持續展現其在開發多元酒店組合方面的實力，涵蓋度身設計的生活風格酒店品牌、歷史悠久的經典品牌，以及獨立酒店與度假村，並以現代化的營運內容與數碼實力作為核心優勢。 公司運用業界領先的收益管理工具，精準識別並預測市場動態變化，以推動卓越表現並全面提升資產價值。 憑藉由資深酒店業領袖組成的管理團隊，以及遍佈全球的企業辦事處，Highgate 一直是頂級業主集團與主要酒店品牌信賴的合作夥伴。 www.highgate.com 。

關於 Pearl & Law Hospitality

Pearl & Law Hospitality 由 Biplaw Rai 與 Nyacko Pearl Perry 於 2025 年共同創立。 Pearl & Law Hospitality 的成立宗旨在於建立富有深度意義的餐飲與住宿體驗。 我們珍視那些孕育我們美食、團隊與空間的文化根源、生命故事與日常生活點滴。 我們致力於讓人回歸本真、並與他人彼此連繫。 欲了解更多資訊，請瀏覽： www.pearllawhospitality.com/ 。

The Atlas Hotel