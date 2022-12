Shepherd Smith Edwards & Kantas; inversionista de México presenta demanda de siete cifras ante la FINRA contra Infinex Investments

HOUSTON, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Muchas de estas personas son jubilados y adultos mayores del extranjero que confiaron a sus corredores estadounidenses la seguridad de su dinero. Ahora, ante la declaración de bancarrota de Northstar Financial Services (Bermuda) en diciembre de 2020 y sus demás problemas legales y financieros, estos inversionistas poco experimentados y conservadores han sufrido enormes pérdidas.

Shepherd Smith Edwards & Kantas (investorlawyers.com) representa a muchos de estos inversionistas, la mayoría de ellos de México, Japón, China y otros países de Latinoamérica, en la reclamación de daños y perjuicios a estas firmas de corretaje. Ya hemos presentado docenas de demandas ante la FINRA en su nombre.

Entre ellas, recientemente, una reclamación por pérdidas de inversión de siete cifras Northstar (Bermuda) de una mujer mayor mexicana viuda en contra de Infinex Investments y su corredor de San Diego, Fermin Alberto Messina. Esta inversionista poco experimentada, que tenía una cuenta en los Estados Unidos con First Bank, fue presentada por este último con su asesor financiero de Infinex, al que confió los ahorros de toda una vida de su familia. Posteriormente, Infinex Investments y su representante registrado presuntamente abusaron de esa confianza concentrando de manera excesiva una gran parte de sus activos en Northstar Financial Services (Bermuda), que ya no está en operación.

Su dinero se invirtió en una empresa poco conocida en un territorio que había sido considerado por Moody's desde el 2011 como un mal lugar para invertir.

Ahora, esta inversionista alega falta de idoneidad, tergiversaciones y omisiones, sobreconcentración, negligencia de los corredores, falta de supervisión y otras reclamaciones. Nuestros hábiles abogados de pérdidas de inversiones en Northstar (Bermuda) la están ayudando a reclamar hasta 1 millón de dólares por daños y perjuicios.

Negligencia de los corredores: ¿Debería demandar a su asesor financiero por venderle productos de Northstar (Bermuda)?

La mejor manera de determinar si tiene motivos para una demanda ante la FINRA es explorar sus opciones legales con nuestros experimentados abogados de negligencia de firmas de corretaje. Incluso si vive en el extranjero, Shepherd Smith Edwards & Kantas (investorlawyers.com) pueden trabajar con usted. Durante más de 30 años, entre nuestros clientes han figurado inversionistas estadounidenses y extranjeros que han sufrido pérdidas debido a las acciones ilícitas o negligentes de corredores de bolsa en este país. Hemos recuperado muchos millones de dólares en beneficio de nuestros clientes.

En los Estados Unidos: (866) 901-4162

Internacionalmente a través de WhatsApp: 936-251-0033 (solo mensajes de texto)

Línea Gratuita México: 800-283-3403

Se habla español

Northstar Bermuda FAQs

Northstar Bermuda Preguntas Frecuentes

Lista de productos de Northstar Financial Services (Bermuda) que se vendieron a inversionistas

FUENTE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP

