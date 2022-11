Shepherd Smith Edwards and Kantas vs. Ocean Financial Services

HOUSTON , 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Este corredor-comerciante independiente es una subsidiaria de propiedad absoluta de Ocean Bank en Florida y fue establecido en 2012. Ocean Financial Services, con sede en Miami, ofrece estrategias financieras y de gestión de inversiones, así como asesoramiento y recomendaciones a todo tipo de inversionistas. El sitio web de la firma menciona renta fija, fondos mutuos, títulos de capital, productos estructurados, planificación de herencias y soluciones crediticias como algunos de los productos y servicios que ofrece a los clientes. Ocean Financial Services tiene licencia en California, Carolina del Norte, Delaware, Nueva York, Texas y Florida.

Shepherd Smith Edwards and Kantas (investorlawyers.com) representan a inversionistas, entre ellos algunos extranjeros, debido a que un corredor de Ocean Financial Services les recomendó de manera inadecuada ciertos productos financieros, lo que dio lugar a importantes pérdidas para los inversionistas. En particular, hemos presentado varios casos de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) contra este corredor-comerciante relacionados con productos de Northstar Financial Services (Bermudas).

Conozca más acerca de Northstar Financial Services (Bermudas) y sus problemas que han afectado a los inversionistas.

Algunos de los casos de fraude de inversionistas que nuestros experimentados abogados de FINRA han presentado contra Ocean Financial Services:

Una pareja de adultos mayores de Centroamérica está reclamando hasta seis cifras por daños y perjuicios después de que su corredor de Ocean Financial Services presuntamente concentrara su dinero en productos de Northstar (Bermudas).

(Bermudas). Esta inversionista adulta mayor está reclamando hasta USD 500.000 en daños y perjuicios. Es originaria de Latinoamérica y se mudó a Texas . En ese momento, a Ocean Financial Services se le había prohibido venderle productos de esta compañía extraterritorial a esta residente de los Estados Unidos. Sin embargo, el corredor-comerciante presuntamente recomendó de manera inadecuada que invirtiera en Northstar Financial Services (Bermudas).

. En ese momento, a Ocean Financial Services se le había prohibido venderle productos de esta compañía extraterritorial a esta residente de los Estados Unidos. Sin embargo, el corredor-comerciante presuntamente recomendó de manera inadecuada que invirtiera en Northstar Financial Services (Bermudas). Se presume que Maria Calcena, excorredora de Ocean Financial Services, sostuvo en falso que los productos de Northstar (Bermudas) eran de bajo riesgo, seguros y líquidos. Desde entonces, esta demandante no ha podido recuperar los USD 245.000 que invirtió.

¿Cómo puede reclamar por daños y perjuicios causados por Ocean Financial Services por sus pérdidas en inversiones si se comprueba negligencia del corredor?

A lo largo de los años, nuestros abogados expertos en fraude de inversiones en Shepherd Smith Edwards and Kantas han ayudado a miles de ciudadanos estadounidenses y extranjeros a recuperar los daños causados por corredores-comerciantes con sede en los Estados Unidos. Hemos defendido a nuestros clientes en arbitrajes, mediaciones y litigios, y de manera colectiva hemos recuperado muchos millones de dólares en su nombre.

Para programar su consulta de caso gratuita no obligante, contáctenos en línea o:

En los Estados Unidos, llame hoy mismo al: (866) 901-4162

Internacional a través de WhatsApp (solo texto): 936-251-0033

En México: (800) 083-4163

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/334439/SHEPHERD_SMITH_EDWARDS___KANTAS_LOGO.jpg

FUENTE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP

SOURCE Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP