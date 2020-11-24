SHIELD объявляет о выпуске системы DeviceSHIELD для защиты малого бизнеса от кибермошенничества во время пандемии COVID-19

DeviceSHIELD будет предоставлять бесплатный анализ рисков для 90% компаний, работающих в Интернете, в целях содействия борьбе с мошенничеством и предотвращения финансовых потерь от кибератак, составляющих в среднем 200 тыс. долл. США¹

МЕНЛО-ПАРК (шт. Калифорния), 24 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания SHIELD, являющаяся мировым лидером в сфере кибербезопасности и специализирующаяся на средствах аутентификации и противодействия кибермошенничеству, сегодня представила систему DeviceSHIELD, разработанную специально для борьбы с ростом числа мошеннических атак на компании, осуществляющие свою деятельность по каналам всемирной сети, в период пандемии COVID-19. Данная система предоставляет ценную оперативную информацию в режиме реального времени для выявления фальсифицированных устройств и защиты компаний от противоправных действий, репутационного ущерба и мошеннических операций.

Во время пандемии COVID-19 кибермошенничество стало самой быстрорастущей формой преступной деятельности, подвергающей повышенному риску как предприятия, так и потребителей. Сейчас потребители проводят все больше цифровых операций, используя все большее число онлайн-приложений. Компания SHIELD выявила ряд ключевых отраслей, где зафиксирован рост кибермошенничества в результате пандемии COVID-19. В частности, к таким отраслям относятся услуги по запросу, включая доставку продуктов питания и сервисы попутных поездок (райдхейлинг), электронная коммерция и торговые платформы, онлайн-игры, электронные кошельки, программы лояльности и частичного возврата стоимости покупок (кешбэк), интернет-банки и развлекательные сервисы.

Кроме того, за последний год инструменты, используемые хакерами, стали еще более изощренными. В настоящее время мошенники используют эмуляторы, клоны приложений, виртуальные частные сети (VPN) и средства дезориентации глобальной системы позиционирования (GPS) с мобильных устройств для совершения мошеннических действий.

«Увеличение числа онлайн-транзакций подразумевает повышение уязвимости перед кибермошенничеством, а пандемия COVID-19 сделала эту проблему более актуальной, чем когда-либо ранее, — заявил глава компании SHIELD Джастин Лай (Justin Lie). — На данный момент 43% сетевых атак направлено против субъектов малого бизнеса, но только 14% из них готовы к активной самозащите.2 Мы разработали технологию для защиты отраслей, завязанных на Интернет, которые, по нашему мнению, наиболее серьезно пострадали от пандемии COVID-19. В то же время любые компании, насчитывающие менее 100 тысяч ежемесячных активных пользователей, что соответствует примерно 90% всех субъектов бизнеса, работающих в сети, смогут пользоваться ею бесплатно».

Компания SHIELD твердо намерена вести активную борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В период пандемии число мошенников, маскирующих учетные записи своих устройств в Интернете, растет непредсказуемыми темпами, в результате чего субъекты малого и среднего бизнеса оказались в особенно уязвимом положении. Традиционные средства противодействия кибермошенничеству, как правило, позволяют анализировать только атрибуты поверхностного уровня и являются особенно малоэффективными в отношении мобильных устройств, поскольку не устраняют наиболее трудноуловимые и замаскированные угрозы.

В настоящее время DeviceSHIELD является единственной технологией, использующей ДНК устройства для идентификации вредоносных пользователей, что позволяет ей выявлять мошеннические действия с непревзойденной точностью и последовательностью. Система DeviceSHIELD, вводимая в действие всего за несколько минут, анализирует тысячи атрибутов устройств для идентификации какого-либо устройства независимо от того, сколько раз оно меняет свой внешний вид, и точно указывает на используемые вредоносные средства. Она имеет уникальную функцию под названием SHIELD Sentinel, позволяющую ей непрерывно анализировать профили рисков на всем протяжении пользовательского сеанса — что является еще одной новинкой для всей отрасли. Кроме того, она использует сеть под названием Global Intelligence Network, сформированную компанией SHIELD и насчитывающую более 7 миллиардов устройств и 500 миллионов пользователей на шести континентах, которая позволяет ей обеспечивать активную защиту устройства от новых и неизвестных типов мошенничества.

В число инвесторов SHIELD входят компании GGV Capital, Future Shape Тони Фаделла (Tony Fadell), Temasek, Wavemaker Partners и предприниматель Тао Чжан (Tao Zhang). Технологии, разработанные компанией SHIELD, в настоящее время используются для борьбы с кибермошенничеством такими транснациональными компаниями как Razer, Alibaba, Scalefast, Yamibuy, PayMaya и Sea Group.

О компании SHIELD

Компания SHIELD — мировой лидер в сфере кибербезопасности, специализирующийся на разработке средств аутентификации и противодействия кибермошенничеству. Сфера применения технологий SHIELD охватывает целый ряд областей, от предотвращения мошенничества и обеспечения сетевой безопасности до кредитной аналитики и аутентификации. Компания SHIELD, имеющая свои представительства по всей планете, пользуется доверием ведущих разработчиков суперприложений, платформ электронной торговли и райдхейлинговых сервисов со всего мира. Благодаря своим технологиям распознавания образов и непрерывного анализа профилей рисков компания SHIELD предоставляет ценные аналитические данные об устройствах и подает предупредительные сигналы в режиме реального времени, что позволяет компаниям расширять масштабы своей деятельности, не подвергая себя рискам.

Более подробная информация представлена на странице по адресу https://shield.com/solutions/deviceshield

Контактная информация:

Контакты для прессы

Simone Jackenthal (Симоне Джэкентал)

Trident DMG

+ 1 (202) 923-5296

[email protected]

1 Hiscox, "Hiscox Cyber Readiness Report 2019" («Доклад Hiscox по киберготовности»).

2 CNBC, "Cyberattacks now cost companies $200,000 on average, putting many out of business" («В настоящее время кибератаки обходятся компаниям в среднем в $200 тыс., вынуждая многих сворачивать свою деятельность»).

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