SHIELD ogłasza wprowadzenie na rynek narzędzia DeviceSHIELD zabezpieczającego małe przedsiębiorstwa przed cyberoszustwami w dobie pandemii COVID-19

DeviceSHIELD to inteligentne narzędzie służące zwalczaniu oszustw i przeciwdziałaniu cyberatakom [1] powodującym straty finansowe sięgające 200000 USD, które zostanie udostępnione bezpłatnie dla 90% przedsiębiorstw działających w sieci.

MENLO PARK, Kalifornia, 24 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- SHIELD, wiodąca na świecie firma działająca w sektorze cyberbezpieczeństwa, specjalizująca się w tworzeniu narzędzi do wykrywania cyberoszustw i weryfikacji tożsamości, ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek DeviceSHIELD – rozwiązania do walki z rosnącą w czasie pandemii COVID-19 liczbą cyberoszustw. Narzędzie, które opracowano z myślą o zwalczaniu cyberataków na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sieci, umożliwia identyfikację urządzeń szpiegujących w czasie rzeczywistym i chroni przedsiębiorstwa przed wyłudzaniem informacji, utratą reputacji oraz oszukańczymi transakcjami.

W dobie pandemii COVID-19 cyberoszustwa stają się coraz bardziej rozpowszechnioną formą działalności przestępczej zagrażającej zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom. Konsumenci wykonują dziś więcej transakcji cyfrowych i korzystają z coraz większej liczby aplikacji sieciowych. Firma SHIELD zidentyfikowała kilka kluczowych branż, w których liczba cyberoszustw wzrosła w dobie pandemii COVID-19. Są to: przedsiębiorstwa oferujące usługi na zamówienie, w tym usługi gastronomiczne, przewozy pasażerskie, platformy e-handlu i internetowe platformy handlowe, portale gier online, e-portfele, oferty lojalnościowe i zwroty gotówki, bankowość online i usługi rozrywkowe.

W ostatnim roku zaobserwowano również rosnące zaawansowanie technologiczne narzędzi wykorzystywanych przez hackerów. Dzisiejsi oszuści korzystają z emulatorów, narzędzi do klonowania aplikacji, wirtualnych sieci prywatnych (VPN) oraz systemu fałszowania danych z globalnego systemu pozycjonowania (GPS) za pomocą urządzeń mobilnych.

„Więcej transakcji mobilnych to większe narażenie na cyberoszustwo, co nigdy wcześniej nie było tak widoczne jak dziś, w dobie pandemii COVID-19 – powiedział Justin Lie, dyrektor generalny SHIELD. - 43% dzisiejszych ataków online ukierunkowanych jest na małe przedsiębiorstwa, z których jedynie 14% dysponuje narzędziami do aktywnej obrony przed nimi. [2] Opracowaliśmy technologię umożliwiającą zabezpieczenie branż prowadzących działalność online, które naszym zdaniem pandemia COVID-19 dotknęła w największym stopniu. Nie zmienia to faktu, że każde przedsiębiorstwo, z którego usług korzysta nie więcej niż 100 000 użytkowników miesięcznie otrzyma je za darmo, co można przełożyć na bezpłatne udostępnienie naszego rozwiązania około 90% wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność online".

Firma SHIELD stawia sobie za cel zwalczanie skutków gospodarczych pandemii COVID-19. W czasie pandemii liczba oszustów wyłudzających informacje w sieci niewyobrażalnie wzrosła, a małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie podatne na tego typu ataki. Tradycyjne rozwiązania umożliwiające przeciwdziałanie cyberoszustwom oferują możliwość analizowania jedynie oczywistych cech i nie są skuteczne zwłaszcza względem ataków dokonywanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, ponieważ nie wykrywają najbardziej subtelnych i podstępnych zagrożeń.

DeviceSHIELD jest obecnie jedyną technologią wykorzystującą DNA urządzenia do identyfikacji złośliwego oprogramowania i umożliwiającą wykrycie oszustwa z niezrównaną trafnością i spójnością. Uruchamiane w kilka minut narzędzie DeviceSHIELD analizuje tysiące cech urządzenia i identyfikuje je niezależnie od częstości zmiany jego tożsamości.0 Dokładnie wskazuje również typ złośliwego oprogramowania wykorzystywanego na urządzeniu. Wyposażono je w unikalną funkcjonalność o nazwie SHIELD Sentinel umożliwiającą ciągłe profilowanie ryzyka podczas całego okresu trwania sesji online – jest to kolejna nowość na rynku. Rozwiązanie to pozwala również na rozbudowanie sieci SHIELD, zwanej Global Intelligence Network, do ponad siedmiu miliardów urządzeń i 500 milionów użytkowników na sześciu kontynentach, umożliwiając tym samym aktywne zabezpieczenie urządzenia przed nowymi i nieznanymi dotąd typami oszustw.

Do grona inwestorów SHIELD należą: GGV Capital, Tony Fadell's Future Shape, Temasek, Wavemaker Partners i Tao Zhang. Rozwiązania SHIELD są dziś wykorzystywane do zwalczania cyberoszustw przez takie spółki globalne, jak Razer, Alibaba, Scalefast, Yamibuy, PayMaya i Sea Group.

SHIELD to wiodąca na świecie spółka z sektora cyberbezpieczeństwa, specjalizująca się w rozwiązaniach służących zabezpieczeniu przed cyberoszustwami i ochronie tożsamości. Wśród narzędzi oferowanych przez SHIELD znajdują się rozwiązania umożliwiające zwalczanie oszustw i gwarantujące bezpieczne korzystanie z sieci, a także uwierzytelnianie urządzeń i weryfikację tożsamości. Firma SHIELD, posiadająca przedstawicielstwa na całym świecie, cieszy się zaufaniem wiodących dostawców superaplikacji, platform e-handlu i oferujących usługi przewozów pasażerskich z całego świata. Dzięki wprowadzonym w oferowanych produktach technologiom rozpoznawania wzorca działania oraz ciągłego profilowania ryzyka SHIELD gwarantuje skuteczne rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie umożliwiające przedsiębiorstwom rozwijanie działalności online bez zbędnego ryzyka.

