SHIELD annonce DeviceSHIELD pour protéger les petites entreprises contre la cyberfraude pendant la pandémie de COVID-19

DeviceSHIELD fournira gratuitement des renseignements sur les risques à 90 % des entreprises en ligne pour aider à lutter contre la fraude et à prévenir des pertes financières moyennes de 200 000 $ en raison de cyberattaques¹

MENLO PARK, Californie, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SHIELD, la plus importante entreprise de cybersécurité au monde spécialisée dans la cyberfraude et la vérification de l'identité, a lancé aujourd'hui DeviceSHIELD. Il s'agit d'une solution contre la cyberfraude conçue spécialement pour lutter contre l'augmentation des attaques frauduleuses à l'encontre des entreprises en ligne pendant la pandémie de COVID-19. La solution fournit des renseignements utiles en temps réel pour repérer les faux dispositifs et protéger les entreprises contre les fraudeurs, les atteintes à la réputation et les transactions frauduleuses.

Pendant la pandémie de COVID-19, la cyberfraude est devenue l'activité criminelle qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui expose les entreprises et les consommateurs à des risques accrus. Aujourd'hui, les consommateurs effectuent davantage de transactions numériques et utilisent de plus en plus d'applications en ligne. SHIELD a cerné plusieurs secteurs clés plus touchés par la cyberfraude depuis le début de la pandémie de COVID-19. Notamment les services à la demande comme la livraison de nourriture et la réservation de voiture avec chauffeur, le commerce électronique et les plateformes de marché, les jeux en ligne, les porte-monnaie électroniques, la fidélisation et les offres de « cashback », les services bancaires en ligne et le divertissement.

Au cours de la dernière année, les outils qu'utilisent les pirates informatiques se sont également perfectionnés. Les fraudeurs utilisent maintenant des émulateurs, des cloneurs d'applications, des réseaux privés virtuels et des systèmes de spoofing du système de positionnement mondial (GPS) des appareils mobiles pour commettre des fraudes.

« Plus il y a de transactions en ligne, plus les vulnérabilités à la cyberfraude sont importantes, et cela est plus que jamais d'actualité dans le contexte de la COVID-19, a déclaré Justin Lie, président-directeur général de SHIELD. Près de la moitié (43 %) des attaques en ligne visent maintenant les petites entreprises, et seulement 14 % d'entre elles sont activement prêtes à se défendre2. Nous avons créé une technologie pour protéger les secteurs en ligne qui, selon nous, sont les plus touchés par la COVID-19. Toutefois, toutes les entreprises qui comptent moins de 100 000 utilisateurs actifs par mois la recevront gratuitement, ce qui équivaut à environ 90 % de toutes les entreprises en ligne. »

SHIELD s'est engagé à lutter contre les répercussions économiques découlant de la pandémie de COVID-19. Le nombre de fraudeurs qui dissimulent l'identité en ligne de leurs appareils a augmenté à un rythme inattendu pendant la pandémie, ce qui rend les petites et moyennes entreprises particulièrement vulnérables. Les solutions conventionnelles de lutte contre la cyberfraude ont tendance à n'analyser que les attributs de surface et sont particulièrement inefficaces avec les appareils mobiles, ne permettant pas d'éliminer les menaces les plus subtiles et les plus furtives.

DeviceSHIELD est actuellement la seule technologie qui utilise l'ADN d'un dispositif pour identifier les utilisateurs malveillants, ce qui lui permet de détecter les fraudes avec une précision et une cohérence inégalées. Déployé en quelques minutes, DeviceSHIELD analyse des milliers d'attributs pour identifier un appareil, peu importe le nombre de fois dont il change son apparence, et indique exactement quels outils malveillants sont utilisés. La solution possède une fonction unique appelée SHIELD Sentinel qui lui permet de dresser continuellement le profil du risque tout au long d'une session utilisateur, une autre première dans le secteur. Elle s'appuie également sur le réseau de SHIELD, connu sous le nom de Global Intelligence Network, qui compte plus de sept milliards d'appareils et 500 millions d'utilisateurs sur six continents. Elle est donc en mesure de protéger un dispositif contre de nouveaux types inconnus de fraudes de manière proactive.

GGV Capital, Future Shape de Tony Fadell, Temasek, Wavemaker Partners et Tao Zhang sont des investisseurs de SHIELD. Les solutions de SHIELD sont actuellement utilisées par des entreprises mondiales comme Razer, Alibaba, Scalefast, Yamibuy, PayMaya et Sea Group pour lutter contre la cyberfraude.

