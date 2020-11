SHIELD anuncia DeviceSHIELD para proteger pequenas empresas contra fraudes cibernéticas durante a pandemia de COVID-19

O DeviceSHIELD oferecerá inteligência de risco gratuita para 90% das empresas on-line para ajudar a combater fraudes e evitar perdas financeiras médias de US$ 200.000 em ataques cibernéticos¹

MENLO PARK, Califórnia, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- SHIELD, a empresa líder mundial em segurança cibernética especializada em fraude cibernética e verificação de identidade, lançou hoje o DeviceSHIELD, uma solução de fraude cibernética desenvolvida especificamente para combater o aumento de ataques de fraude a empresas on-line durante a pandemia de COVID-19. Ela oferece inteligência acionável em tempo real para identificar dispositivos falsos e proteger as empresas de agentes mal-intencionados, danos à reputação e transações fraudulentas.

Durante a pandemia de COVID-19, a fraude cibernética se tornou a forma de atividade criminosa de crescimento mais rápido, colocando empresas e consumidores em alto risco. Atualmente, os consumidores estão realizando mais transações digitais e usando um número crescente de aplicativos on-line. A SHIELD identificou vários setores-chave nos quais a fraude cibernética aumentou como resultado da pandemia de COVID-19, ou seja, serviços sob demanda, como plataformas de entrega de refeições e serviços de transporte, comércio eletrônico e mercado, jogos on-line, carteiras eletrônicas, ofertas de fidelidade e de cashback, banco on-line e entretenimento.

No ano passado, as ferramentas que os hackers passaram a usar também se tornaram muito mais sofisticadas. Os fraudadores agora estão usando emuladores, clonadores de aplicativos, redes privadas virtuais (VPNs) e spoofers de sistema de posicionamento global (GPS) de dispositivos móveis para cometer fraudes.

"Mais transações on-line significam mais vulnerabilidades à fraude cibernética, e a pandemia de COVID-19 tornou isso mais relevante do que nunca", disse Justin Lie, CEO da SHIELD. "43% dos ataques on-line agora são direcionados a pequenas empresas, com apenas 14% ativamente preparados para se defender.2 Criamos uma tecnologia para proteger os setores on-line que acreditamos serem os mais afetados pela COVID-19. No entanto, qualquer empresa com menos de 100.000 usuários ativos mensais a receberão gratuitamente, o que equivale a cerca de 90% de todos os negócios on-line."

A SHIELD está empenhada em combater o impacto econômico causado pela pandemia da COVID-19. O número de fraudadores que disfarçam as identidades on-line de seus dispositivos cresceu em uma taxa inesperada durante a pandemia, deixando as pequenas e médias empresas especialmente vulneráveis. As soluções convencionais de fraude cibernética tendem a analisar apenas atributos de nível superficial e são especialmente ineficazes com dispositivos móveis, falhando em eliminar as ameaças mais sutis e furtivas.

O DeviceSHIELD é atualmente a única tecnologia que usa o DNA de um dispositivo para identificar usuários mal-intencionados, permitindo a detecção de fraudes com precisão e consistência incomparáveis. Implementado em minutos, o DeviceSHIELD analisa milhares de atributos de dispositivo para identificar um dispositivo, não importa quantas vezes ele mude sua aparência, e indica exatamente quais ferramentas maliciosas estão sendo usadas. Ele tem um recurso exclusivo conhecido como SHIELD Sentinel, que permite traçar o perfil de risco continuamente ao longo de uma sessão de usuário - outra inovação do setor. Além disso, ele aproveita a rede da SHIELD de mais de sete bilhões de dispositivos e 500 milhões de usuários em seis continentes, conhecida como Global Intelligence Network, permitindo-lhe proteger proativamente um dispositivo de novos e desconhecidos tipos de fraude.

Os investidores da SHIELD incluem GGV Capital, Tony Fadell's Future Shape, Temasek, Wavemaker Partners e Tao Zhang. As soluções da SHIELD são usadas atualmente por empresas globais como Razer, Alibaba, Scalefast, Yamibuy, PayMaya e Sea Group para combater fraudes cibernéticas.

Sobre a SHIELD

A SHIELD é a empresa líder mundial em segurança cibernética, especializada em fraudes cibernéticas e soluções de identidade. As soluções da SHIELD abrangem desde prevenção de fraudes e segurança de rede até inteligência de crédito e verificação de identidade. Com escritórios em todo o mundo, a SHIELD tem a confiança de superaplicativos líderes, plataformas de e-commerce e serviços de transporte em todo o mundo. Por meio do reconhecimento de padrões e do perfil de risco contínuo, a SHIELD oferece inteligência de dispositivo acionável e alarmes em tempo real que permitem que as empresas expandam sem riscos.

Para informações adicionais, acesse https://shield.com/solutions/deviceshield

