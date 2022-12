Shipsy est reconnu par le guide de marché Gartner® 2022 pour les solutions technologiques de livraison du dernier kilomètre

GURGAON, Inde, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Shipsy , fournisseur de premier plan de gestion logistique basé sur SaaS, a été reconnu comme un fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner de 2022 décembre pour les solutions technologiques de livraison du dernier kilomètre.

« L'ambition de nombreuses entreprises de proposer une expérience similaire à celle d'Amazon, associée à l'évolution continue des opérations de commerce unifié, pousse de nombreuses entreprises à améliorer leurs capacités de livraison du dernier kilomètre. Très souvent, ces capacités de livraison n'étaient pas accompagnées des bonnes solutions technologiques, ce qui se traduisait par des processus inefficaces et une expérience client loin d'être optimale. Les fournisseurs de logiciels sur le marché de la livraison du dernier kilomètre répondent à ces facteurs commerciaux en ajoutant de nouvelles capacités à leurs produits et en améliorant les capacités existantes, ce qui permet de combler les lacunes dans le processus du dernier kilomètre que présentent les solutions logicielles de transport plus avancées », a indiqué le guide du marché des solutions technologiques pour la livraison du dernier kilomètre de Gartner.

« Chez Shipsy, nous nous efforçons de donner à nos clients les moyens de gagner en efficacité opérationnelle dans un environnement de livraison qui évolue rapidement. Nous sommes honorés d'être reconnus par le guide du marché Gartner pour les solutions technologiques de livraison du dernier kilomètre. Grâce à une innovation technologique rapide, Shipsy aide les entreprises à se préparer à l'avenir lorsqu'il s'agit de relever les défis de la livraison du dernier kilomètre et de répondre aux demandes croissantes des clients. Notre plateforme joue un rôle central en aidant les entreprises à trouver de nouvelles sources de revenus et à identifier les possibilités d'optimisation des coûts tout en assurant une expérience client supérieure. Ceci, à son tour, contribue à accélérer la croissance de nos clients », a déclaré Soham Chokshi, PDG et cofondateur de Shipsy.

L'augmentation des opérations de commerce électronique a obligé les entreprises à s'adapter au rythme de l'évolution rapide des demandes des clients pour rester compétitives. Les solutions de livraison du dernier kilomètre permettent aux entreprises d'automatiser et de mieux gérer la gestion du processus de livraison, en leur donnant la possibilité de tirer parti de leurs propres véhicules et de développer leurs réseaux de transporteurs (y compris les coursiers et les transporteurs locaux). Cela permet à l'expéditeur de proposer plus de choix aux consommateurs finaux et un service meilleur, plus rapide ou plus durable, en fonction des transporteurs connectés à l'application.

La solution de dernier kilomètre de Shipsy automatise la gestion des livraisons, améliore l'efficacité de la logistique grâce aux données et aux analyses, et rend les livraisons plus durables. Elle permet des expériences de livraison agréables grâce à l'attribution automatique des commandes, la gestion des coursiers partenaires, le regroupement dynamique des commandes pendant le trajet, le suivi des commandes en direct, l'application pour les chauffeurs, et bien d'autres capacités chargées qui aident à gérer efficacement les accords de niveau de service.

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, guide de marché pour les solutions technologiques de livraison du dernier kilomètre, Oscar Sanchez Duran, Carly West, Nathan Lease, 13 décembre 2022

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Shipsy :

Shipsy permet aux entreprises du monde entier de bâtir une chaîne d'approvisionnement et des opérations logistiques résilientes, connectées, souples, durables et autonomes. Sa plateforme de gestion logistique intelligente permet aux entreprises de réduire de manière significative leurs coûts d'exploitation, de diminuer leur empreinte carbone, d'améliorer l'expérience de leurs clients, de stimuler la productivité des livraisons et d'assurer un mouvement transfrontalier transparent des marchandises. L'équipe de Shipsy, forte de plus de 350 personnes, est basée en Inde, à Dubaï et en Indonésie et sert plus de 200 clients à travers le monde. Shipsy suit plus de 650 000 conteneurs par mois, fournit du fret d'une valeur de plus de 150 millions de dollars par mois et gère plus de 60 millions de colis par mois. D'un point de vue plus général, Shipsy a des intégrations avec plus de 64 lignes maritimes majeures, plus de 50 sociétés de logistique tierces, plus de 300 transitaires, plus de 50 agents en douane, et un réseau de plus de 20 000 expéditeurs mondiaux. Pour en savoir plus sur Shipsy, rendez-vous sur www.shipsy.io .

Contact pour les médias :

Arjun Alva

[email protected]

+91- 9986484287

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1965326/Shipsy_Logo.jpg

SOURCE Shipsy