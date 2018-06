SHISEIDO relança seu sérum mais vendido, o Ultimune Power Infusing Concentrate, com celebrações globais para a campanha #StrongSouls Within Us All

Com o Ultimune Power Infusing Concentrate no centro das atenções, essa série de eventos representa um marco importante na jornada de rejuvenescimento da marca SHISEIDO, servindo como base para a VISÃO 2020 da marca.

Um pouco depois do seu lançamento inicial em 2014, o Ultimune Power Infusing Concentrate consolidou seu status como o produto campeão de vendas da linha SHISEIDO, vendendo um frasco a cada 13 segundos.* Esse sérum revolucionário recebeu mais de 132 prêmios de beleza no mundo todo** - mais do que qualquer outro produto da carteira da SHISEIDO nos 145 anos de história da marca. O Ultimune Power Infusing Concentrate foi desenvolvido com um forte compromisso de fortalecer as defesas internas da pele, e a campanha global #StrongSouls é uma expressão motivadora da promessa do produto. Uma saudação à força interior de todos os indivíduos, a #StrongSouls nos convida a acolher nossas próprias convicções, nosso poder pessoal e a empatia que nos une aos demais por meio dessas celebrações compartilhadas e da sensação de positividade que elas inspiram.

Arte com graça e força

Com suas imagens inspiradoras, a campanha #StrongSouls explora a tradição de longa data da SHISEIDO como uma notável marca de beleza e sua posição como uma voz moderna para as mulheres. O filme da campanha conta com a dançarina Koharu Sugawara movendo-se pela cidade de Tóquio. Por meio da dança, ela conta uma história muito emocionante e, com nuance calculada, ela utiliza sua própria força interior e exterior para criar a maior expressão de felicidade e poder.

Celebre o poder da força interior e compartilhe a alegria que ela traz com Koharu Sugawara em https://youtu.be/ELYYRQkCYzc

*Com base em dados de vendas globais coletados de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, em que 1 dia equivale a 24 horas

**Número total de prêmios globais em dezembro de 2017

