SHISEIDO relance Ultimune Concentré Activateur Énergisant, son sérum phare, en organisant des célébrations mondiales articulées autour des #StrongSouls qui sont en chacun d'entre nous

Plaçant Ultimune Concentré Activateur Énergisant en première ligne, cette série d'évènements représente un jalon important dans la campagne de rajeunissement de la marque SHISEIDO, qui étaye la VISION 2020 de la marque.

Peu après son lancement inaugural en 2014, Ultimune Concentré Activateur Énergisant a consolidé son statut de produit le plus vendu de la gamme SHISEIDO, un flacon étant commercialisé toutes les 13 secondes.* Ce sérum qui change la donne a reçu plus de 132 prix de beauté à l'échelle mondiale** - soit plus que tout autre produit du portefeuille de SHISEIDO tout au long des 145 ans d'histoire de la marque. Ultimune Concentré Activateur Énergisant a été développé sur la base d'un engagement sans compromis pour fortifier les défenses naturelles de la peau, et la campagne globale #StrongSouls (Âmes fortes) est une expression qui motive la promesse finale du produit. Hommage à la force intérieure de chaque individu, #StrongSouls invite chacun d'entre nous à être fidèle à ses propres convictions, à sa force personnelle et à l'empathie qui nous unit les uns aux autres, par le biais de ces célébrations partagées et de l'esprit positif qu'elles évoquent.

Marier l'art avec la grâce et la force

Avec ses images inspirantes, la campagne #StrongSouls puise à la fois dans le patrimoine de longue date de SHISEIDO en tant que marque de beauté qui se distingue et dans sa condition de voix porteuse de progrès pour les femmes. Le film de la campagne est totalement imprégné de l'art de la danse dont fait preuve Koharu Sugawara alors qu'elle évolue dans la ville de Tokyo. À travers la danse, elle transmet une histoire pétrie d'émotions profondes et de nuances délibérées et elle exploite sa propre force intérieure et extérieure pour créer l'expression nec plus ultra de la joie et de la force.

Célébrez le pouvoir de la force intérieure et partagez la joie qu'elle apporte avec Koharu Sugawara sur https://youtu.be/ELYYRQkCYzc

Pour voir plus d'images de l'évènement, veuillez suivre SHISEIDO sur www.instagram.com/shiseido/

Pour vous glisser dans les coulisses, rendez-vous sur https://www.image.net/ultimune_strongsouls2018

*Sur la base des données des ventes mondiales recueillies entre janvier 2017 et décembre 2017, dans lesquelles une journée est comptabilisée comme 24 heures

**Nombre total de prix à l'échelle mondiale en décembre 2017

Division de la marque Shiseido

Hiroko Ozeki

hiroko.ozeki@to.shiseido.co.jp

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/700206/SHISEIDO_Getty_Images.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/700441/SHISEIDO_Getty_Images.jpg

SOURCE Shiseido Co Ltd