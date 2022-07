SHL Medical anuncia planos para uma nova fábrica nos Estados Unidos

O novo local nos EUA estará localizado em North Charleston, Carolina do Sul, e contará com aproximadamente 25.000 m 2 (270.000 ft 2 ). Com investimentos iniciais de US$ 90 milhões, a SHL deve criar uma estimativa de 165 oportunidades de emprego locais. As operações devem ser lançadas até 2024.

O local da Carolina do Sul será uma instalação avançada com moldagem por injeção de dispositivos médicos e recursos de montagem totalmente automatizados. Juntamente com as atuais operações de montagem final, rotulagem e embalagem da SHL em Deerfield Beach, Flórida, as capacidades de fabricação expandidas nos EUA fortalecerão ainda mais as ofertas da SHL na prestação de serviços abrangentes a seus parceiros.

Em 2019, a SHL desenvolveu uma estratégia de longo prazo em resposta à crescente demanda de autoinjetores e para atender às futuras necessidades de fabricação. O anúncio da nova operação nos EUA está alinhado com a expansão em andamento da empresa, incluindo um novo local na Suíca será anunciado . O novo local de produção nos EUA, que será realizado preferencialmente e acelerado, oferecerá instalações de produção totalmente automatizadas e uma cadeia de suprimentos flexível com distância reduzida aos principais mercados.

O Presidente e CEO Ulrich Faessler comenta: "A demanda por produtos da SHL aumentou significativamente. Portanto, estamos acelerando nossos planos para uma nova fábrica nos EUA. Semelhante ao nosso próximo local europeu em Zug, na Suíça, o site dos EUA será um local totalmente automatizado e de última geração. Essa expansão significa o compromisso da SHL com nossa estratégia de fabricação avançada que apoiará nossas metas de sustentabilidade; e, ao mesmo tempo, mitigar o risco de distúrbios na cadeia de suprimentos por meio de uma produção mais próxima de nossos clientes, à luz de vários eventos globais dos últimos dois anos. Isso apoia ainda mais nossos clientes com recursos de balcão único, fornecendo sistemas de entrega de medicamentos de alta qualidade para os usuários finais - os pacientes".

