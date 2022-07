SHL Medical kündigt Pläne für neuen Produktionsstandort in den USA an

Der neue Standort in den USA befindet sich in North Charleston, South Carolina, und hat eine Fläche von ca. 25.000m 2 (270.000 ft 2 ). Mit Anfangsinvestitionen in Höhe von 90 Millionen US-Dollar wird SHL schätzungsweise 165 lokale Arbeitsplätze schaffen. Der Betrieb soll bis 2024 aufgenommen werden.

Der Standort in South Carolina wird eine hochmoderne Anlage sein, die über Spritzguss- und vollautomatische Montagekapazitäten für medizinische Geräte verfügt. Zusammen mit SHLs derzeitigem Endmontage-, Etikettierungs- und Verpackungsbetrieb in Deerfield Beach, Florida, werden die erweiterten Produktionskapazitäten in den USA das Angebot von SHL bei der Bereitstellung umfassender Dienstleistungen für seine Partner weiter verstärken.

Im Jahr 2019 hat SHL eine langfristige Strategie entwickelt, um auf die wachsende Nachfrage nach Autoinjektoren zu reagieren und den künftigen Produktionsbedarf zu decken. Die Ankündigung der neuen US-Niederlassung steht im Einklang mit der laufenden Expansion des Unternehmens, einschließlich einem bereits angekündigtem neuen Standort in der Schweiz. Der neue Produktionsstandort in den USA, der bevorzugt und beschleunigt realisiert werden soll, wird vollautomatische Produktionsanlagen und eine flexible Lieferkette mit geringerer Entfernung zu den wichtigsten Märkten bieten.

Präsident und CEO Ulrich Faessler kommentiert: „Die Nachfrage nach den Produkten von SHL ist deutlich gestiegen. Deshalb beschleunigen wir unsere Pläne für ein neues Werk in den USA. Ähnlich wie unser zukünftiger europäischer Standort in Zug, Schweiz, wird auch der US-Standort ein hochmoderner, vollautomatischer Standort sein. Mit dieser Erweiterung bekennt sich SHL zu seiner fortschrittlichen Fertigungsstrategie, die unsere Nachhaltigkeitsziele unterstützt und gleichzeitig das Risiko von Störungen in der Lieferkette durch eine engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Anbetracht der verschiedenen globalen Ereignisse der letzten zwei Jahre minimiert. Damit unterstützen wir unsere Kunden mit der Möglichkeit, hochwertige Arzneimittelverabreichungssysteme aus einer Hand an die Endverbraucher - die Patienten - zu liefern."

Medienkontakt

Rylie Geraci

BCW Global

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858961/SHL_Medical_SC.jpg

SOURCE SHL Medical