Shreehas Tambe est nommé PDG et Directeur Général de Biocon Limited à compter du 1er avril 2026

BENGALURU, Inde, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) a annoncé aujourd'hui la nomination de Shreehas Tambe en tant que PDG (CEO) et Directeur Général (Managing Director) à compter du 1er avril 2026, sous réserve des approbations du Comité de Nomination et de Rémunération ainsi que du Conseil d'Administration. En tant que premier directeur général de Biocon Limited, il pilotera la plateforme intégrée couvrant les biosimilaires et les génériques, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à opérer à grande échelle et à concurrencer efficacement les marchés mondiaux.

Kedar Upadhye a été nommé Directeur Financier (Chief Financial Officer) de Biocon Limited.

Cette transition au sein de la direction fait suite à l'intégration complète de Biocon Biologics Limited en tant que filiale détenue à 100 % par Biocon Limited, créant une structure plus simple et unifiée. L'entreprise ainsi renforcée est positionnée pour être un leader dans le diabète, l'obésité, l'oncologie et l'immunologie grâce à un portefeuille différencié de biosimilaires, d'insulines, de génériques complexes et de peptides, y compris les thérapies GLP–1.

Kiran Mazumdar-Shaw, présidente exécutive de Biocon Limited, a déclaré : « Biocon a constamment progressé en anticipant les besoins des patients et en prenant de l'avance sur les évolutions du secteur. Avec l'intégration de nos activités de génériques et de biosimilaires, nous créons une entreprise biopharmaceutique d'envergure mondiale, dotée d'un positionnement unique. Shreehas a été à l'avant–garde de cette transformation, pilotant plusieurs étapes stratégiques majeures, notamment l'acquisition et l'intégration de l'activité biosimilaires de Viatris ainsi que l'expansion de notre présence internationale. Sous sa direction, Biocon Biologics s'est imposée comme l'une des cinq principales entreprises de biosimilaires au monde, avec une valorisation estimée à environ 5,5 milliards USD. En tant que premier CEO à diriger l'activité intégrée, Shreehas apporte une expertise scientifique approfondie, une rigueur stratégique et un engagement constant en faveur de l'accès à des soins abordables. Je suis convaincue qu'il saura assurer une exécution disciplinée et transformer notre changement d'échelle en un leadership mondial durable. »

À propos des contributions de Siddharth Mittal, Mme Mazumdar–Shaw a ajouté : « Je tiens à remercier Siddharth pour ses contributions remarquables à Biocon. Depuis son arrivée en 2013, il s'est distingué en tant que directeur financier, puis en tant que PDG et directeur général, jouant un rôle déterminant dans la trajectoire de croissance de l'entreprise. Il assumera désormais une autre fonction de leadership au sein du groupe Biocon. »

Shreehas Tambe, PDG et Directeur général de Biocon Limited, a déclaré : « C'est un honneur et un privilège de diriger Biocon à un moment aussi déterminant, alors que nous réunissons nos activités de biothérapies et de génériques pour bâtir une entreprise pharmaceutique mondiale de premier plan. Biocon c'est une organisation qui a su transformer l'accès à des traitements vitaux en tirant pleinement parti de la science et de la technologie. Notre réussite a été portée par des talents exceptionnels, unis par une profonde motivation et un engagement indéfectible à répondre aux besoins des patients. À mesure que nous élargissons notre portefeuille et notre présence internationale, je concentrerai mes efforts sur le renforcement de nos fondations, la consolidation de nos activités et l'accélération d'une croissance durable. Je suis profondément reconnaissant envers notre présidente visionnaire, Kiran Mazumdar-Shaw, ainsi qu'envers le conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'accordent. J'ai hâte de poursuivre et d'amplifier l'héritage solide de Biocon afin d'apporter une contribution significative aux patients du monde entier. »

À propos de Shreehas Tambe

Shreehas Tambe a rejoint Biocon il y a près de trois décennies en tant que stagiaire en management et, à travers divers rôles de direction, a joué un rôle déterminant dans la montée en puissance de plusieurs activités à l'échelle mondiale.

Durant son mandat en tant que CEO et Directeur Général de Biocon Biologics Limited, l'entreprise est devenue l'une des cinq premières sociétés de biosimilaires au monde en termes de revenus, avec une valorisation de 5,5 milliards USD en 2025. Il a dirigé l'acquisition transformationnelle de l'activité biosimilaires et supervisé sa consolidation rapide, créant une entreprise entièrement intégrée de biosimilaires, du laboratoire jusqu'au patient.

Auparavant, Shreehas a occupé les fonctions de Chief Operating Officer puis de PDG Adjoint de Biocon Biologics, pilotant les opérations à l'échelle de l'entreprise et la croissance mondiale. Plus tôt chez Biocon, il a dirigé l'expansion internationale de l'activité insulines, notamment le développement de la plus grande installation intégrée d'insulines d'Asie, en Malaisie.

Shreehas a débuté sa carrière en Recherche & Développement et est l'inventeur ou co-inventeur de plus de 60 brevets, témoignant de son engagement envers l'innovation.

En tant que premier PDG et Directeur Général de la nouvelle entité, il sera chargé de renforcer la position de Biocon en tant que leader biopharmaceutique mondial répondant aux besoins de santé les plus pressants grâce à un portefeuille différencié de biosimilaires, d'insulines, de génériques et de peptides (GLP–1).

Shreehas est titulaire d'un master en Bioprocess Technology de l'ICT (UDCT), Université de Mumbai, et a reçu de nombreuses distinctions sectorielles, dont le ET Edge India's Impactful CEO Award (2025), le BW Pharma World Pharma Leadership Award ainsi que le Times Now Most Promising Business Leaders of Asia Award en 2026.

Il a représenté le secteur biopharmaceutique indien dans les principaux forums internationaux et collaboré étroitement avec les décideurs publics sur des initiatives telles que le Production Linked Incentive (PLI) et le programme Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector (PRIP).

À propos de Biocon Limited

Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) est une entreprise biopharmaceutique mondiale dont l'objectif est de permettre aux patients du monde entier d'accéder à des médicaments abordables et transformateurs. Basée à Bengaluru, en Inde, l'entreprise s'attaque à certains des défis mondiaux les plus importants dans le domaine de la santé, en particulier pour les maladies chroniques et non transmissibles, et propose des biosimilaires ainsi que des médicaments génériques à grande échelle sur de nombreux marchés. Avec ce portefeuille diversifié, Biocon se concentre sur des domaines où les besoins sont largement insatisfaits, notamment des thérapies essentielles dans des domaines tels que le diabète, l'obésité, l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, l'immunologie, l'ophtalmologie et la santé osseuse. L'entreprise a déjà lancé 12 biosimilaires et 30+ médicaments génériques à travers le monde. De plus, Biocon dispose d'un solide pipeline de recherche et développement comprenant plus de 20 principes actifs de biosimilaires, ainsi que des peptides GLP-1 et d'autres médicaments génériques complexes. Grâce à son modèle « Du laboratoire au patient », Biocon exploite son expertise tout au long de la chaîne de valeur, intégrant la recherche, le développement, la production et la distribution pour garantir un approvisionnement fiable et évolutif en médicaments. L'entreprise opère dans plus de 120 pays, dispose de sept sites de production, trois centres de recherche et développement, 18 filiales à travers le monde et emploie plus de 9 500 collaborateurs. Biocon a été inclus pour la quatrième année consécutive dans le « S&P Global Sustainability Yearbook 2026 », soulignant l'engagement de l'entreprise envers une croissance durable et responsable.

Web: www.biocon.com | Suivez-nous sur X: @bioconlimited | LinkedIn: Biocon

Déclarations prospectives : Biocon

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les attentes et convictions actuelles de la direction concernant les développements futurs et leurs effets potentiels sur Biocon et ses filiales/associés. Ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les événements réels diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Des facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de nos attentes incluent, entre autres, : les conditions économiques et commerciales générales en Inde et à l'étranger, notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie, nos efforts de recherche et développement, nos plans de croissance et d'expansion ainsi que nos évolutions technologiques, les variations de la valeur de la roupie et d'autres variations monétaires, des changements dans les taux d'intérêt indiens et internationaux, l'évolution des lois et règlements applicables aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques indienne et mondiale, l'augmentation de la concurrence et des conditions des industries biotechnologiques et pharmaceutiques indiennes et mondiales, des changements dans les conditions politiques en Inde et des modifications des réglementations sur le contrôle des changes en Inde. Ni Biocon, ni nos administrateurs, ni aucune de nos filiales/associés n'assument la moindre obligation de mettre à jour une quelconque déclaration prospective particulière contenue dans ce communiqué.

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