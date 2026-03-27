Shreehas Tambe nombrado CEO y Director General de Biocon Limited con efectos a partir del 1 de abril de 2026

BENGALURU, India, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) anunció hoy el nombramiento de Shreehas Tambe como Director Ejecutivo (Chief Executive Officer) y Director General (Managing Director) de la empresa, con efectos a partir del 1 de abril de 2026, tras la aprobación del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de Administración.

Kedar Upadhye ha sido nombrado Director Financiero (Chief Financial Officer) de Biocon Limited.

Esta transición de liderazgo se produce como parte de la integración completa de Biocon Biologics Limited como filial de propiedad absoluta de Biocon Limited, creando una estructura corporativa unificada y simplificada. La empresa reforzada está bien posicionada para liderar en diabetes, obesidad, oncología e inmunología gracias a un portafolio diferenciado de biosimilares, insulinas, genéricos complejos y péptidos, incluidas las terapias GLP–1.

Kiran Mazumdar–Shaw, Presidenta Ejecutiva de Biocon Limited, declaró: «Biocon ha crecido de forma constante anticipándose a las necesidades de los pacientes y avanzando siempre un paso por delante. Con la integración de nuestras actividades de genéricos y biosimilares, estamos creando una empresa biofarmacéutica de escala global y con una posición única en el mercado. Shreehas ha estado a la vanguardia de esta transformación, liderando varios hitos estratégicos, incluida la adquisición e integración del negocio de biosimilares de Viatris y la expansión de nuestra presencia internacional. Bajo su liderazgo, Biocon Biologics se ha consolidado como una de las cinco principales compañías de biosimilares del mundo, con una valoración estimada de aproximadamente 5.500 millones de dólares. Como primer CEO al frente del negocio integrado, Shreehas aporta una profunda experiencia científica, un rigor estratégico y un firme compromiso con el avance de la atención sanitaria asequible. Estoy convencida de que impulsará una ejecución disciplinada y convertirá nuestra escala en un liderazgo global sostenido.».

Al referirse a la contribución de Siddharth Mittal, la Sra. Mazumdar–Shaw añadió: «Quisiera agradecer a Siddharth sus extraordinarias contribuciones a Biocon. Desde su incorporación en 2013, ha desempeñado sus funciones con gran distinción como Director Financiero y posteriormente como CEO y Director General, desempeñando un papel clave en la trayectoria de crecimiento de la empresa. Ahora asumirá otro rol de liderazgo dentro del Grupo Biocon».

Shreehas Tambe, CEO y Director General de Biocon Limited, afirmó: «Es un honor y un privilegio dirigir Biocon en un momento tan decisivo, mientras unimos nuestras actividades de biológicos y genéricos para construir una empresa de medicamentos líder a escala global. Biocon es una de las pocas organizaciones que han transformado el acceso a tratamientos que salvan vidas aprovechando de forma eficaz la ciencia y la tecnología.Nuestro éxito ha sido impulsado por talentos excepcionales, unidos por una profunda motivación y un compromiso inquebrantable con las necesidades de los pacientes. A medida que ampliamos nuestro portafolio y nuestra presencia internacional, centraré mis esfuerzos en reforzar nuestros cimientos, consolidar nuestra actividad y acelerar un crecimiento sostenible. Estoy profundamente agradecido a nuestra visionaria presidenta, Kiran Mazumdar-Shaw, y al Consejo de Administración por la confianza depositada en mí, y espero con ilusión seguir construyendo sobre el sólido legado de Biocon para marcar una diferencia significativa en la vida de los pacientes de todo el mundo».

Acerca de Shreehas Tambe

Shreehas Tambe se incorporó a Biocon hace casi tres décadas como becario en gestión de empresa y, a través de sucesivos cargos de liderazgo, ha desempeñado un papel clave en la expansión global de múltiples negocios.

Durante su mandato como CEO y Director General de Biocon Biologics Limited, la empresa se ha convertido en uno de los cinco principales actores de biosimilares del mundo por ingresos, con una valoración estimada de aproximadamente 5.500 millones de dólares en 2025. Lideró la transformadora adquisición del negocio de biosimilares y supervisó su rápida consolidación, creando una empresa de biosimilares totalmente integrada, desde el laboratorio hasta el paciente.

Anteriormente, Shreehas ocupó los cargos de Director de Operaciones (COO) y posteriormente Director Ejecutivo Adjunto (Deputy CEO) de Biocon Biologics, impulsando las operaciones a nivel corporativo y el crecimiento global. Con anterioridad en Biocon, lideró la expansión mundial del negocio de insulinas, incluida la creación de la mayor planta integrada de insulinas de Asia en Malasia.

Shreehas inició su carrera en Investigación y Desarrollo y figura como inventor o co-inventor en más de 60 patentes, reflejo de su compromiso con la innovación.

Como primer CEO y Director General de la nueva entidad combinada, será responsable de reforzar la posición de Biocon como líder biofarmacéutico global, abordando las necesidades sanitarias más urgentes del mundo mediante un portafolio diferencial de biosimilares, insulinas, genéricos y péptidos (GLP–1).

Shreehas es licenciado con un máster en Tecnología de Bioprocesos por el ICT (UDCT), Universidad de Mumbai, y ha recibido numerosos reconocimientos del sector, entre ellos el ET Edge India Impactful CEO Award (2025) y el BW Pharma World Pharma Leadership Award, así como el Times Now – Most Promising Business Leaders of Asia Award (2026).

Ha representado al sector biofarmacéutico de la India en importantes foros internacionales y ha trabajado estrechamente con responsables políticos en iniciativas como el Production Linked Incentive (PLI) y el programa Promotion of Research and Innovation in Pharma MedTech Sector (PRIP).

Acerca de Biocon Limited

Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON) es una empresa biofarmacéutica global impulsada por su propósito de ofrecer medicamentos asequibles y transformadores a pacientes de todo el mundo. Con sede en Bengaluru, India, Biocon aborda algunos de los desafíos sanitarios más urgentes a nivel mundial en enfermedades crónicas y no transmisibles, ofreciendo biosimilares y genéricos a gran escala en múltiples geografías. A través de este portafolio diversificado, Biocon se centra en áreas con una elevada necesidad médica no cubierta, que abarcan terapias clave como diabetes, oncología, obesidad, enfermedades cardiovasculares, inmunología, oftalmología y salud ósea. La compañía ha sido pionera en varios hitos sectoriales que han contribuido a configurar el panorama global de los biosimilares. Hasta la fecha, ha comercializado 12 biosimilares y más de 30 formulaciones genéricas en todo el mundo. Cuenta con una sólida cartera de investigación y desarrollo con más de 20 biosimilares en desarrollo, así como péptidos GLP–1 y otros genéricos complejos. Con un modelo integrado "del laboratorio al paciente", Biocon reúne capacidades de investigación y desarrollo, fabricación y comercialización para garantizar un suministro fiable y escalable de medicamentos. La empresa opera en más de 120 países, respaldada por siete centros de fabricación, tres centros de I+D, 18 oficinas en todo el mundo y una plantilla de más de 9,500 empleados. Biocon ha sido incluida en el S&P Global Sustainability Yearbook 2026 por cuarto año consecutivo, lo que subraya su compromiso con un crecimiento sostenible y responsable.

Sitio web: www.biocon.com | Síganos en X: @bioconlimited | LinkedIn: Biocon

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones sobre expectativas futuras y otras declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y creencias actuales de la dirección en relación con desarrollos futuros y sus posibles efectos sobre Biocon y sus filiales y asociadas. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos o desconocidos que podrían provocar que los resultados reales, el desempeño o los acontecimientos difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones.

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