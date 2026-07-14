DUBAİ, BAE, 14 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Ses teknolojisi alanında dünyanın önde gelen sağlayıcılarından biri olan Shure, Türkiye'deki lojistik ortağı olarak HecPro'yu seçti ve pazardaki müşterilerini ve iş ortaklarını destekleme konusundaki kararlılığını pekiştirdi.

Bu iş birliği sayesinde HecPro, Türkiye genelindeki Shure müşterilerine ürün teminini güvence altına alacak ve operasyonel destek sağlayarak kurulum, perakende ve canlı etkinlik sektörlerinde iş sürekliliğini güçlendirecektir.

Shure & HecPro Yassine Mannai, Associate Director of Sales, Shure MEA Aytuğ Ozan, Chairman of HecPro

"Türkiye'de bir lojistik ortağının atanması, iş sürekliliğini sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu desteği sunmak açısından önemli bir adımdır," dedi Shure MEA Satış Müdür Yardımcısı Yassine Mannai. "Geniş bir yelpazedeki profesyonel ses uygulamalarında performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli çözümler de dahil olmak üzere, en son yeniliklerimizin piyasaya sürülmesini hızlandırırken HecPro ile yakın bir işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

HecPro Yönetim Kurulu Başkanı, Aytuğ Ozan, bu ortaklık hakkında şunları söyledi: "Bu ortaklığı, Türkiye pazarındaki yeni bir sayfa olarak görüyoruz. Shure'un teknolojik liderliği ve yenilikçilik gücü, bu işbirliğini stratejik açıdan önemli kılıyor; Türkiye genelinde erişilebilirliği artırmaya, kanal ortaklarımızı desteklemeye ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye kararlıyız."

Kurumsal, eğitim, eğlence ve canlı etkinlik alanlarında profesyonel ses çözümlerine olan talep artmaya devam ederken, Shure en son teknolojilerini ve uzmanlığını ülke genelindeki müşterilerine ve iş ortaklarına daha yakın hale getirerek Türkiye pazarına olan bağlılığını pekiştiriyor.

Shure Hakkında

Shure (www.shure.com), 100 yılı aşkın bir süredir insanların olağanüstü bir ses elde etmelerine yardımcı olmaktadır. 1925 yılında kurulan şirketimiz, kalite, performans ve dayanıklılığa verdiğimiz önemle tanınan, ses ve işbirliği teknolojisi alanında önde gelen küresel bir üreticidir. Mikrofonlar, kablosuz mikrofonlar, konferans odası çözümleri, kulaklık ve kulak üstü kulaklıklar, kulak içi monitörler ve daha fazlasını üretiyoruz. En büyük yayın etkinliklerinden ve canlı performanslardan, önemli iş toplantıları ve üniversite derslerine, ev ofisinize veya stüdyonuza kadar, Shure'a her zaman güvenebilirsiniz. Shure'un genel merkezi, ABD'nin Illinois eyaletindeki Niles kasabasında, Chicago'nun hemen dışında yer almaktadır. Dünya çapında 30'dan fazla şubemiz bulunmaktadır ve ürünlerimiz 120'den fazla ülkede satılmaktadır.

Halkla İlişkiler İletişim:

Virginia Arivu: [email protected]

Marevak Consulting'de Kıdemli Halkla İlişkiler Müşteri Yöneticisi - Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya (MEASA)

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