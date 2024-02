Shutterstock acquiert le réseau d'actualités sur les célébrités Backgrid

Cette acquisition étend la portée du contenu d'actualités et d'archives exclusives et de haute qualité des meilleurs photographes du monde dans le domaine du divertissement

NEW YORK, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) , une plateforme créative mondiale de premier plan mettant les marques et les entreprises en relation avec un contenu de haute qualité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Backgrid, la première destination mondiale pour les actualités sur les célébrités, connue pour fournir aux principaux médias du contenu en temps réel provenant des meilleurs photographes du monde entier depuis plus de trois décennies. Grâce à cette acquisition, Shutterstock enrichira ses archives avec plus de 30 millions d'images et de vidéos de célébrités, de tapis rouges et d'événements en direct, et intègrera plus de 1 400 contributeurs à son réseau mondial de photographes déjà leader du secteur.

We are now able to give Backgrid and Shutterstock customers access to the combined power of our vast content libraries of editorial and archival content, adding significant value to our already extensive offering and unique concierge service.

« En tant que l'une des plus grandes agences de presse de divertissement au monde pour les salles de presse et les sociétés de médias, notre acquisition de Backgrid renforce la position de Shutterstock en tant que premier fournisseur de contenu de divertissement et éditorial de premier plan, a déclaré Aimee Egan, directrice de la division Entreprise chez Shutterstock. Nous sommes maintenant en mesure de donner aux clients de Backgrid et de Shutterstock un accès à la puissance combinée de nos vastes bibliothèques de contenus éditoriaux et d'archives, ajoutant ainsi une valeur significative à notre offre déjà étendue et à notre service de conciergerie unique. »

Cette acquisition renforcera la couverture éditoriale de Shutterstock dans l'ensemble des États-Unis, tout en élargissant la portée de l'entreprise à l'échelle mondiale, soutenant ainsi la vision stratégique plus large de Shutterstock qui cherche à développer ses activités éditoriales nationales et internationales en tant que principal fournisseur de contenu d'actualité sur les célébrités de haute qualité avec le plus grand réseau composé des meilleurs photographes du monde.

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle étape dans l'évolution de Shutterstock et de Backgrid, car elle nous permettra d'étendre nos activités d'une manière qui était auparavant limitée, a déclaré Alex Kantif, directeur général de Backgrid, en accord avec ses cofondateurs Dan Taylor, Steven Ginsburg et Scott Cosman. Cette acquisition crée des opportunités intéressantes de croissance et d'innovation pour notre réseau mondial de photographes, nos clients et nos employés, et nous sommes impatients de les saisir ensemble. »

Cette annonce fait suite à un certain nombre de décisions commerciales prises au cours des dernières années, notamment l' acquisitionde SplashNews , un bureau d'information et d'images fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7 permettant aux clients éditoriaux de publier des informations de dernière minute en temps réel et le lancement d'une nouvelle plateforme d'abonnement Shutterstockeditorial , ainsi que le développement de nouveaux partenariats exclusifs avec A&E, LIFE et Condé Nast, un nouvel accord de partenariat avec The Grand Ole Opry via Opry EntertainmentGroup , et le lancement du service Rights & Clearance (droits & autorisations) de Shutterstock.

