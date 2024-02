Shutterstock übernimmt das Promi-Nachrichten-Netzwerk Backgrid

Die Akquisition vergrößert die Reichweite von exklusiven, qualitativ hochwertigen und unvoreigenommenen Unterhaltungsnachrichten und Archivinhalten von den besten Fotografen der Welt

NEW YORK, 1. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Shutterstock,Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Marken und Unternehmen mit hochwertigen Inhalten verbindet, gab heute die Übernahme von Backgrid bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Promi-Nachrichten, der seit mehr als drei Jahrzehnten führende Medienunternehmen mit Echtzeit-Inhalten von den besten Fotografen der Welt versorgt. Durch diese Übernahme wird Shutterstock sein Archiv um mehr als 30 Millionen Bilder und Videos von Prominenten, roten Teppichen und Live-Events erweitern und sein bereits branchenführendes globales Fotografen-Netzwerk um mehr als 1.400 Mitwirkende ergänzen.

We are now able to give Backgrid and Shutterstock customers access to the combined power of our vast content libraries of editorial and archival content, adding significant value to our already extensive offering and unique concierge service.

„Als eine der weltweit größten Nachrichtenagenturen für Nachrichtenredaktionen und Medienunternehmen stärkt unsere Übernahme von Backgrid die Position von Shutterstock als führender Anbieter von erstklassigen Unterhaltungsmedien und redaktionellen Inhalten", sagte Aimee Egan, Geschäftsführerin bei Shutterstock. „Wir sind nun in der Lage, Backgrid- und Shutterstock-Kunden den Zugang zur kombinierten Leistung unserer riesigen Content-Bibliotheken mit redaktionellen und archivierten Inhalten zu ermöglichen, was einen erheblichen Mehrwert für unser bereits umfangreiches Angebot und unseren einzigartigen Concierge-Service darstellt."

Die Transaktion wird Shutterstocks redaktionelle Präsenz in den USA von Küste zu Küste verstärken und gleichzeitig die globale Reichweite des Unternehmens weiter ausbauen. Dies unterstützt die strategische Vision von Shutterstock, sein nationales und internationales redaktionelles Geschäft als führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Promi-News mit dem größten Netzwerk der weltweit besten Fotografen auszubauen.

„Wir sind begeistert, diese neue Reise in der Entwicklung von Shutterstock und Backgrid anzutreten, da sie es uns ermöglicht, unser Geschäft auf eine Art und Weise zu erweitern, die zuvor begrenzt war", sagte Alex Kantif, Geschäftsführer von Backgrid, im Einklang mit seinen Mitbegründern Dan Taylor, Steven Ginsburg und Scott Cosman. „Die Übernahme eröffnet unserem globalen Netzwerk von Fotografen, Kunden und unseren Mitarbeitern spannende Möglichkeiten für Wachstum und Innovation, und wir freuen uns darauf, diese gemeinsam zu nutzen."

Diese Bekanntgabe folgt auf eine Reihe von geschäftsentscheidenden Schritten in den letzten Jahren, darunter die Akquisition von Splash News, einem rund um die Uhr arbeitenden Nachrichten- und Bilderdienst, der es redaktionellen Kunden ermöglicht, Eilmeldungen in Echtzeit zu veröffentlichen, und die Einführung einer neuen redaktionellen Abonnementplattform von Shutterstock sowie die Ausweitung der exklusiven Partnerschaften mit A&E, LIFE und Condé Nast, eine neue Partnerschaftsvereinbarung mit The Grand Ole Opry über die Opry Entertainment Group und die Einführung des Rights & Clearance Service von Shutterstock.

