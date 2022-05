SHUTTERSTOCK ADQUIERE POND5, EL MAYOR MERCADO DE VÍDEO DEL MUNDO

Pond5 combina su amplia colección -que puede verse en varios destinos, desde películas y programas de televisión, como Succession y The Queen's Gambit, hasta vídeos de YouTube, videojuegos y anuncios de la Super Bowl- con una experiencia de búsqueda de primera clase que permite a los creadores encontrar sin problemas lo que necesitan, incluso para las búsquedas de contenido más imprevisibles y de nicho.

Desde su creación en 2006, Pond5 ha creado una red de colaboradores en expansión de más de 115.000 colaboradores activos en 180 países, que suben más de 2,5 millones de activos cada mes. Además, los socios de contenido editorial de primera calidad de Pond5, como Reuters, PA Media y British Movietone, proporcionarán a la comunidad global de clientes de Shutterstock acceso a imágenes de noticias actualizadas y de archivo.

"La adquisición de Pond5 proporciona un inmenso valor a nuestra base de clientes global, con un acceso sin precedentes a una de las mayores colecciones de contenido de vídeo editorial y comercial del mundo", dijo Jon Oringer, consejero delegado interino de Shutterstock. "Nuestros colaboradores también se beneficiarán de que su trabajo se muestre en la plataforma de Pond5, ampliando su cartera a nuevos clientes."

Jamie Elden, responsable de ingresos de Shutterstock dijo, "Con esta adquisición, podemos ofrecer a nuestros clientes de agencias, empresas y medios de comunicación de todo el mundo acceso a una de las mayores colecciones de archivos premium de la industria. Shutterstock se reinventa constantemente, y esta adquisición reúne a potentes creadores y contenidos excepcionales para garantizar que nuestros clientes tengan a su alcance colecciones de vídeo, música y editoriales de primer nivel."

Tom Crary, consejero delegado de Pond5, dijo: "No podríamos estar más emocionados de unir fuerzas con Shutterstock para liderar el espacio de vídeo y música. Nuestra oferta editorial combinada será una fuerza competitiva en el mercado, y ofrecerá una opción adicional a los clientes con contenidos editoriales de vídeo altamente exclusivos."

Lo más destacado de la transacción:

La contraprestación por la transacción consiste en 210 millones de dólares en efectivo pagados al cierre

Aumenta el negocio de vídeo de Shutterstock y amplía la oferta editorial de Shutterstock con contenidos de vídeo exclusivos, únicos y de alta calidad

Base de clientes complementaria con potentes relaciones con los mayores medios de comunicación del mundo, plataformas de medios sociales y empresas de streaming OTT

Mantenimiento de las previsiones de ingresos y margen de EBITDA ajustado para 2022

Aumento inmediato del EBITDA ajustado para 2022, incluso después de los costes únicos relacionados con la transacción

CapM Advisors actuó como asesor financiero, y Cahill Gordon & Reindel LLP actuó como asesor legal de Shutterstock. Jefferies LLC actuó como asesor financiero, y Goodwin Procter LLP actuó como asesor legal de Pond5. Los inversores pueden encontrar un enlace a los materiales de presentación de la transacción de Pond5 en https://investor.shutterstock.com

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente ya través de las filiales de su grupo, la colección integral de Shutterstock incluye fotografías con licencia de alta calidad , vectores , ilustraciones , modelos 3D , videos y música . Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock agrega cientos de miles de imágenes cada semana y actualmente tiene más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La empresa también es propietaria de Pond5, el mayor mercado de vídeos del mundo, TurboSquid, el mayor mercado de contenido 3D ,del mundo, PicMonkey, una plataforma líder en diseño gráfico y edición de imágenes en línea ; Offset, una colección de imágenes de alta gama ; Shutterstock Studios, una tienda creativa personalizada integral ; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de regalías seleccionada; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes editoriales y videos para los medios de todo el mundo; Amper Music, una plataforma musical impulsada por IA ; y Bigstock , una oferta de medios bursátiles orientada al valor.

Para más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook .

Acerca de Pond5

Pond5 se esfuerza por crear narradores de talla mundial proporcionando a los creadores de todo tipo el contenido que necesitan para contar historias, compartir conocimientos e inspirar al público.

Impulsada por el compromiso con su apasionada y creciente comunidad mundial de más de 115.000 artistas visuales y sonoros profesionales, Pond5 ofrece una plataforma en la que el trabajo creativo puede florecer y los artistas pueden ganarse la vida de forma sostenible con una cuota de ingresos líder en el sector. Pond5 atiende las necesidades de los creadores de todos los sectores -desde usuarios individuales hasta grandes empresas- con precios competitivos y una serie de opciones de compra que incluyen un modelo único de pago por artículo. Las compras están respaldadas por una licencia amplia y flexible, una garantía de mejor precio y un equipo dedicado a proporcionar asistencia experta.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son de carácter prospectivo. Entre los ejemplos de declaraciones prospectivas se incluyen, aunque no de forma exclusiva, las declaraciones relativas a la orientación, las perspectivas del sector, los negocios futuros, los resultados de las operaciones o la situación financiera, los dividendos futuros, nuestra capacidad para realizar adquisiciones e integrar los negocios que hemos adquirido o podemos adquirir en nuestras operaciones actuales, las características, los productos o los servicios nuevos o previstos, las estrategias de gestión, nuestra posición competitiva y la pandemia de la COVID-19. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "espera", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "busca", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares, así como los negativos de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones de futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los comentados en el apartado "Factores de Riesgo" de nuestro último informe anual en el formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa pueda presentar ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros discutidos o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen sólo a partir de esta fecha y Shutterstock no asume ninguna obligación de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

