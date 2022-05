SHUTTERSTOCK ACQUIERT POND5, LA PLUS GRANDE PLACE DE MARCHÉ VIDÉO EN LIGNE AU MONDE

Cette acquisition renforce la position de Shutterstock en tant que destination de premier choix pour sa clientèle mondiale qui possède un accès unique à du contenu éditorial, à des séquences vidéo et à de la musique. Intégrée aux applications de flux de production de Shutterstock, cette bibliothèque de contenu en expansion permet à la clientèle mondiale de Shutterstock de créer en toute confiance. Elle apporte de la valeur à plus de 150 000 contributeurs de Pond5 en élargissant la distribution de leur contenu à de nouvelles régions et à une nouvelle clientèle. Les clients de Shutterstock Studios peuvent également tirer parti de leur accès à l'offre, en intégrant des clips vidéo de Pond5 grâce à son offre sans pareille à du contenu court ou long puissant.

Pond5 combine sa vaste collection qui peut être vue dans plusieurs destinations, dont des films et des émissions, comme Succession et le Jeu de la dame, des vidéos YouTube, des jeux vidéo et des publicités du Super Bowl. Cette collection offre aux créateurs de contenu la meilleure expérience de recherche, leur permettant de trouver facilement ce dont ils ont besoin, même le contenu le plus imprévisible et spécialisé.

Depuis son lancement en 2006, Pond5 a établi un réseau de contributeurs en expansion avec plus de 115 000 membres actifs dans 180 pays, qui téléchargent plus de 2,5 millions d'actifs chaque mois. De plus, les partenaires du contenu éditorial de première qualité de Pond5, comme Reuters, PA Media et British Movietone, offriront à la clientèle mondiale de Shutterstock un accès aux dernières séquences d'actualités et à celles qui sont archivées.

« L'acquisition de Pond5 offre une valeur immense à notre clientèle mondiale, avec un accès inégalé à l'une des plus grandes collections de contenu vidéo éditorial et commercial au monde », a déclaré Jon Oringer, PDG par intérim de Shutterstock. « Nos contributeurs profiteront également de la publication de leur travail sur la plateforme de Pond5, ce qui leur permettra de partager leur portefeuille de produits à de nouveaux clients. »

Jamie Elden, directeur des revenus chez Shutterstock, a déclaré : « Grâce à cette acquisition, nous pouvons offrir à notre clientèle provenant des réseaux internationaux d'agences, des entreprises et des canaux médiatiques, un accès à l'une des plus grandes collections d'archives de première qualité dans l'industrie. Shutterstock se réinvente sans cesse, et cette acquisition réunit de puissants créateurs et du contenu exceptionnel pour veiller à ce que notre clientèle ait à portée de main des collections de vidéos, de musique et d'éditoriaux de classe mondiale. »

Tom Crary, PDG de Pond5, a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à Shutterstock pour diriger l'espace vidéo et musical. Nos offres éditoriales combinées constitueront une force concurrentielle sur le marché et offriront un choix supplémentaire aux clients avec un contenu vidéo éditorial hautement exclusif. »

Faits saillants concernant la transaction :

La contrepartie de la transaction consiste en 210 millions de dollars en espèces versés à la clôture ;

Croissance de l'ampleur du secteur vidéo de Shutterstock et expansion de l'offre éditoriale de Shutterstock avec un contenu vidéo exclusif unique et de première qualité ;

Shutterstock Clientèle complémentaire ayant des relations importantes avec les plus grandes entreprises médiatiques du monde, les plateformes de médias sociaux et les services par contournement de diffusion ;

plateformes contournement Maintien des prévisions du revenu pour 2022 et marge du BAIIDA ajusté ;

marge du BAIIDA Effet relutif immédiat du BAIIDA ajusté à celui de 2022, même après les coûts ponctuels liés à la transaction.

CapM Advisors a agi à titre de conseiller financier, et Cahill Gordon & Reindel LLP a agi à titre de conseiller juridique de Shutterstock. Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier, et Goodwin Procter LLP a agi à titre de conseiller juridique de Pond5. Les investisseurs peuvent trouver le lien vers les documents de présentation liés à la transaction Pond5 à https://investor.shutterstock.com .

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques transformatrices et les entreprises de médias. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . En collaborant avec sa communauté croissante comptant déjà plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 405 millions d'images et de plus de 25 millions de clips vidéo disponibles.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et compte des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Pond5, la plus grande place de marché vidéo au monde ; TurboSquid, e la plus grande place de marché de contenu 3D au monde ; PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier ; Amper Music, une plateforme musicale pilotée par l'intelligence artificielle ; et Bigstock , une offre de médias stockés à valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, consultez le site www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

À propos de Pond5

Pond5 s'efforce de créer des conteurs de classe mondiale en offrant aux créateurs de tout genre le contenu dont ils ont besoin pour raconter des histoires, partager des connaissances et inspirer le public.

Grâce à son engagement envers sa communauté mondiale passionnée et croissante de plus de 115 000 artistes professionnels des arts visuels et audio, Pond5 offre une plateforme où le travail créatif peut s'épanouir et où les artistes peuvent gagner leur vie de façon durable grâce à des parts de revenus de l'industrie. Pond5 répond aux besoins des créateurs de toutes les industries ; et ce, des utilisateurs individuels aux grandes entreprises, avec des prix concurrentiels et une gamme d'options d'achat, y compris un modèle unique de paiement par article. Les achats sont soutenus par une licence large et flexible, une garantie au meilleur prix et une équipe prête à fournir une assistance spécialisée.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les exemples de déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats d'exploitation ou la situation financière futurs, les dividendes futurs, notre capacité à réaliser des acquisitions et à intégrer les entreprises que nous avons acquises ou que nous pourrions acquérir dans nos activités existantes, les caractéristiques, produits ou services nouveaux ou prévus, les stratégies de gestion, notre position concurrentielle et la pandémie de COVID-19. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « prédire », « projet », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer matériellement des résultats futurs, des performances ou des réalisations discutées dans ou impliquées par les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites uniquement à cette date et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1815657/Shutterstock_POND5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.