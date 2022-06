Shutterstock adquiere Splash News, una de las principales redes de noticias de entretenimiento del mundo

Esta adquisición consolida la oferta de la Sala de prensa de Shutterstock Editorial como el destino prémium para sus clientes globales para un acceso sin precedentes a contenidos exclusivos de primera calidad. La Sala de Prensa contará ahora con un archivo de más de 30 millones de imágenes, con una transmisión en directo de 40.000 imágenes cargadas al día por una red de más de 4.000 fotógrafos. Esto se combina con The Vault, el archivo de Shutterstock con más de 60 millones de activos de fotos y videos, lo que lo convierte en una de las mayores colecciones de archivos del mundo. Los contribuidores tendrán ahora su trabajo a disposición de los millones de clientes de Shutterstock en todo el mundo. Además, la plataforma Splash es una herramienta fácil de usar para los colaboradores, que proporciona transparencia y mejora la velocidad de comercialización dentro de una experiencia completa de principio a fin.

La vasta colección de Splash ofrece una crónica de algunos de los momentos más icónicos de las últimas tres décadas, desde imágenes de la boda de George Clooney y Amal Alamuddin en 2014 en Venecia, hasta fotografías de "Bennifer" de cuando salían en 2002. Un próspero archivo de más de 27 millones de imágenes se une al archivo de Shutterstock Editorial de más de 60 millones de activos, lo que hace que este sea uno de los mayores archivos de fotos y videos editoriales de la industria. Esto se combina con un servicio de guante blanco de un equipo de expertos en el mercado para agrupar historias clave de tendencia, archivos y contenido UGC, para ayudar a nuestros clientes globales a contar la historia detrás de la historia.

Desde su creación en 1990, Splash ha construido un fuerte reconocimiento de marca y confianza dentro de la industria del entretenimiento. A lo largo de más de tres décadas, Splash ha desarrollado una red de colaboradores leales y en expansión de más de 4.000 fotógrafos activos en todo el mundo, que suben más de 20.000 recursos cada día. Esto se combina con las más de 20.000 imágenes que se adjuntan cada día en Shutterstock Editorial.

"Splash ha sido reconocido durante décadas como el mejor en el negocio de contenido prémium de celebridades y entretenimiento, y con esta adquisición, Shutterstock dominará la categoría de entretenimiento", dijo Jamie Elden, director de ingresos de Shutterstock. "La incorporación de Splash a la Sala de prensa proporcionará a nuestros clientes globales una experiencia inigualable a través de nuestro exclusivo servicio de conserjería, nuestra amplia cobertura de eventos y una de las mayores colecciones de archivos del mundo".

"Splash es una marca establecida y respetada que ha mostrado algunos de los momentos más significativos de la cultura pop, y estamos encantados de darles la bienvenida a la familia Shutterstock", dijo Candice Murray, vicepresidenta editorial de Shutterstock. "La fusión de Splash, una respetada marca de legado, y la Sala de prensa de Shutterstock, una elevada oferta de servicios prémium, nos permitirá escalar nuestra vertical de entretenimiento. Con esta unión, estamos posicionando a Shutterstock como el líder del mercado del entretenimiento, proporcionando a nuestra base de clientes global el mejor contenido editorial de su clase".

No se divulgaron los términos de la transacción.

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa líder a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. De manera directa y a través de las filiales de su grupo, la colección integral de Shutterstock comprende fotografías con licencia y de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Mediante el trabajo que realiza con su creciente comunidad de más de 2 millones de contribuyentes, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y, actualmente, cuenta con más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para salas de prensa y empresas de medios de comunicación de todo el mundo, Pond5, el mercado de video más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una importante plataforma de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda integral de creación personalizada; PremiumBeat, una biblioteca de música seleccionada libre de derechos; Shutterstock Editorial, una de las principales fuentes de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, oferta de imágenes en stock para los medios, con orientación al valor.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no hagan referencia a hechos históricos son prospectivas. Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, declaraciones sobre orientación, perspectivas de la industria, negocios futuros, resultados futuros de operaciones o condición financiera, dividendos futuros, nuestra capacidad de consumar adquisiciones e integrar las empresas que hemos adquirido o podemos adquirir a nuestras operaciones existentes, características, productos o servicios nuevos o planificados, estrategias de gestión, nuestra posición competitiva y la pandemia de la COVID-19. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "podrá", "deberá", "debería", "tendría", "podría", "espera", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "procura", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y las formas negativas de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas incluyen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los que se analizan bajo la leyenda "Factores de riesgo" en nuestro último informe anual en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa puede presentar ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro que se analice o implique en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha en que este fue emitido y Shutterstock no asume obligación alguna de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa ni de revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros u otros motivos, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

