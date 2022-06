SHUTTERSTOCK ADQUIRE SPLASH NEWS, UMA DAS PRINCIPAIS REDES DE NOTÍCIAS DE ENTRETENIMENTO DO MUNDO

Essa aquisição solidifica a oferta Newsroom da Shutterstock Editorial como o principal destino para seus clientes globais obterem acesso incomparável a conteúdos exclusivos de primeira linha. A Newsroom agora abrigará um arquivo de mais de 30 milhões de imagens, com uma alimentação ativa de 40 mil imagens carregadas por dia de uma rede de mais de quatro mil fotógrafos. Esse arquivo se combinará ao The Vault, o arquivo da Shutterstock de mais de 60 milhões de ativos de foto e vídeo, o que o torna uma das maiores coleções de arquivo do mundo. Os colaboradores agora terão seu trabalho apresentado aos milhões de clientes da Shutterstock do mundo todo. Além disso, a plataforma Splash é uma ferramenta que facilita a interação dos colaboradores, oferecendo transparência e maior velocidade de lançamento no mercado, em uma experiência completa de ponta a ponta.

A vasta coleção da Splash apresenta a história de alguns dos momentos mais icônicos das últimas três décadas, de imagens do casamento de George Clooney e Amal Alamuddin em 2014 em Veneza a fotos de "Bennifer" quando eram namorados em 2002. Um rico arquivo com mais de 27 milhões de imagens se une ao arquivo da Shutterstock Editorial de mais de 60 milhões de ativos, formando um dos maiores arquivos de fotos e vídeos editoriais do setor. Tudo isso se combina com o serviço diferenciado de uma equipe de especialistas de mercado para organizar notícias atuais, conteúdos de arquivo e conteúdos gerados por usuários, para ajudar nossos clientes globais a dar a notícia por trás da notícia.

Desde seu início em 1990, a Splash obteve forte reconhecimento e confiança de marca no setor do entretenimento. Durante mais de três décadas, a Splash desenvolveu uma rede de colaboradores leal e crescente de mais de quatro mil fotógrafos em todo o mundo, que enviam mais de 20 mil ativos todos os dias. Isso se combina às mais de 20 mil imagens carregadas diariamente na Shutterstock Editorial.

"A Splash tem sido reconhecida há décadas como a melhor da categoria em conteúdos de primeira linha de celebridades e entretenimento, e com essa aquisição, a Shutterstock dominará a categoria de entretenimento", disse Jamie Elden, diretor de faturamento da Shutterstock. "A adição da Splash à The Newsroom oferecerá a nossos clientes globais uma experiência inigualável, com nosso serviço diferenciado de concierge, nossa cobertura abrangente de eventos e uma das maiores coleções de arquivos do mundo."

"A Splash é uma marca estabelecida e respeitada que apresentou alguns dos momentos mais significativos da cultura pop, e estamos muito felizes por recebê-la na família Shutterstock", disse Candice Murray, vice-presidente do Editorial da Shutterstock. "A fusão da Splash, uma respeitada marca consagrada, e da Shutterstock Newsroom, uma oferta elevada de serviços de primeira linha, nos permitirá ampliar nossa vertical de entretenimento. Com essa união, estamos posicionando a Shutterstock como líder de mercado em entretenimento, oferecendo a nossa base global de clientes o melhor conteúdo editorial da categoria."

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia do mundo todo; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações que não constituam fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Estes riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso mais recente relatório anual no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode registrar de tempos em tempos junto à Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência desses riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas apenas na data em que foram feitas, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, a menos que seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828170/couUeZ9x.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.