Shutterstock celebra filmes indicados ao Oscar com a série anual Oscar Pop! reimaginando os cartazes de melhor filme

NOVA YORK, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento de sua nona série anual de cartazes Oscar Pop! para comemorar os filmes indicados a melhor filme na 93º edição do Oscar. Buscando inspiração estética em artistas pop mundialmente famosos, nossa talentosa equipe de criação utilizou a coleção da Shutterstock de mais de 360 milhões de fotos, vetores, padrões e texturas para capturar o espírito dos filmes, enquanto apresentava as possibilidades infinitas desses ativos criativos.

A série Oscar Pop! é uma oportunidade para comemorar e reinterpretar a arte do cinema por meio da arte do design. Aclamados artistas inspiram os oito designers internos da Shutterstock, cujas criações de pop art servem como uma representação visual de como arte icônica, narrativa dominante e paixão criativa podem se unir para inspirar a inovação artística. Da paleta de cores brilhantes e elementos de colagem em preta que representam Pauline Boty, fundadora do movimento Pop Art britânico, até a a caligrafia moderna retratada nos projetos de rua da artista russa Pokras Lampas, cada cartaz representa as perspectivas e interpretações individuais e únicas dos indicados a melhor filme deste ano. Além disso, esses cartazes destacam o conteúdo diversificado de primeira classe oferecido pela comunidade global de 1,6 milhão de colaboradores da Shutterstock, que atua como a base para essas notáveis obras de arte únicas.

A lista de filmes e artistas indicados deste ano que inspiraram os designers incluem: "Meu Pai" inspirado em Banksy, "Judas e o Messias Negro", inspirado em Emory Douglas, "Mank" inspirado em Yayoi Kusama, "Minari - Em Busca da Felicidade", inspirado em Peter Max, "Nomadland", inspirado em Johanna Goodman, "Bela Vingança", inspirada em Pauline Boty, "O Som do Silêncio", inspirado em Jamie hewhol, e "Os 7 de Chicago", inspirado em Pokras Lampas.

"Os indicados ao prêmio de melhor filme no Oscar de 2021 formam uma lista eclética, do poder das palavras à busca pela justiça em "Os 7 de Chicago", até a história de imigração de uma família coreana-americana em "Minari - Em Busca da Felicidade", esses filmes oferecem à nossa equipe inspiração infinita para esta coleção de cartazes anual", disse Flo Lau, diretor criativo da Shutterstock. "Agora, em seu nono ano, a série Oscar Pop! é um destaque para a equipe de criação, que não apenas produz obras de arte divertidas e novas com base em suas perspectivas pessoais, como também aproveita o talento excepcional de nossa comunidade de 1,6 milhão de colaboradores."

Além dos cartazes da série Oscar Pop!, a Shutterstock terá acesso à 93ª cerimônia de premiação do Academy Awards no domingo, 25 de abril, com cobertura da chegada das celebridades ao tapete vermelho, bem como à sala de fotografia geral. Acompanhe as fotos entrando ao vivo aqui.

Veja todos os cartazes da série Oscar Pop! aqui.

