Shutterstock colabora para levar tecnologia de IA generativa de NeRFs a criadores 3D em todo o mundo

Inovadores líderes em tecnologia NeRF 3D, Luma Labs AI e 3Dpresso da RECON Labs, explorarão o desenvolvimento e a publicação de ativos 3D na plataforma Turbosquid da Shutterstock

A Volinga AI explorará o licenciamento e a distribuição dos ativos da biblioteca de NVOL, e também colaborará com a Shutterstock na primeira rede de criadores para produção de ambientes de NVOL sob demanda

LOS ANGELES, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), plataforma criativa líder global que oferece conteúdos de alta qualidade e soluções completas para fluxo de trabalho criativo para marcas transformadoras e empresas voltadas para mídias digitais e marketing, anunciou hoje sua intenção de assinar três acordos de colaboração distintos com a Luma Labs AI, a RECON Labs e a Volinga AI, proeminentes inovadoras de startups na tecnologia dos campos de radiação neurais (NeRF). As empresas anunciaram seus respectivos planos na SIGGRAPH 2023 desta semana, a 50ª Conferência e Exposição Internacional Anual sobre Gráficos de Computador e Técnicas Interativas.

Shutterstock colabora para levar a tecnologia NeRF Generative AI para criadores 3D em todo o mundo

"Estamos incrivelmente entusiasmados em expandir nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento para essa próxima fase da tecnologia de IA 3D, e animados para fazê-lo em colaboração com algumas das mentes mais inovadoras e visionárias na produção criativa", afirmou Dade Orgeron, Vice-Presidente de Inovação na Shutterstock/Turbosquid. "O que é de extrema importância para nós, à medida que trabalhamos para expandir a conscientização e a adoção da tecnologia NeRF, é colaborar com inovadores que compartilham nosso compromisso com o avanço da tecnologia criativa que potencializa ao máximo o processo criativo, ao mesmo tempo em que protege e compensa nossa comunidade de artistas".

Com a Luma e a 3Dpresso da RECON Labs, a Shutterstock busca explorar o campo em rápido desenvolvimento da tecnologia NeRF, usando o extenso banco de dados de ativos 2D/3D de origem ética da Shutterstock e adicionando os ativos 3D existentes de cada empresa à plataforma da Shutterstock, a Turbosquid, para licenciamento comercial.

"O 3D é um poderoso meio criativo que será um formato de destaque para as histórias do futuro. Por isso, fundamos a Luma em 2021. Temos a missão de democratizar o 3D e tornar o 3D fotorrealista com a qualidade de Hollywood acessível a todos. Cenas 3D realistas, de alta qualidade e em tempo real agora são uma realidade para todos que usam a Luma, seja na Web ou no Unreal Engine, com as novas cenas .luma", disse Amit Jain, cofundador e CEO da Luma. "Como empresa líder mundial em pesquisa e produtos de NeRF, estamos entusiasmados em explorar uma parceria com a Shutterstock e trazer a melhor plataforma generativa de 3D da Luma para os criadores da Shutterstock. Isso acelerará ainda mais a chegada dessa incrível tecnologia 3D a todos os artistas, estúdios e telefones!".

Tradicionalmente, a criação de cenas 3D leva várias horas de produção pelos artistas, dependendo da complexidade e resolução a serem alcançadas para a paisagem ou ambiente desejado. Com a adoção da tecnologia NeRF, desenvolvida com avançado aprendizado de máquina e visão computacional, os criadores de 3D podem produzir cenas 3D fotorrealistas de alta resolução a partir de vídeo 2D em apenas alguns minutos.

"A tecnologia NeRF viabilizará oportunidades para que a comunidade de colaboradores de vídeo da Shutterstock ajude a construir a maior biblioteca do mundo de conteúdos baseados em NeRF, desde ambientes completos até objetos individuais do mundo todo", disse Orgeron. "A NeRF revolucionará a forma como criamos conteúdos 3D, utilizando a ferramenta com a qual fotógrafos e produtores de vídeos já estão confortáveis — suas câmeras".

A Shutterstock também firmou um acordo com a Volinga AI para explorar o licenciamento e a distribuição de arquivos NVOL. A Volinga, por meio de seu pacote profissional de NeRFs, oferece uma gama abrangente de produtos e serviços relacionados a NeRF para dar suporte a produções virtuais, VFX, TV e transmissão, XR e videogames. Como parte do acordo, a Shutterstock e a Volinga também explorarão a criação de uma biblioteca de conteúdos NVOL de alta qualidade para os usuários da Volinga, além da primeira rede de criadores a produzir ambientes de NVOL sob demanda.

A rede Volinga será acrescentada à rede existente da Shutterstock, que conta com mais de dois milhões de artistas e criadores do mundo todo que contribuem para a biblioteca da Shutterstock de conteúdos 2D, 3D, vídeo e áudio de origem ética e licenciável. Até o momento, a Shutterstock compensou centenas de milhares de artistas, com pagamentos antecipados para outros milhões, por meio de seu Fundo de Colaboradores, pelo papel que seu IP de conteúdos desempenhou no treinamento da tecnologia generativa da empresa, e ofereceu aos artistas royalties contínuos associados à atividade de licenciamento para ativos recém-gerados.

"Nossa missão é liberar todo o potencial da NeRF e tornar essa tecnologia inovadora acessível aos profissionais", disse Fernando Rivas-Manzaneque, cofundador da Volinga AI. "Essa biblioteca de ativos de NVOL prontos para a produção permitirá que nossos usuários comecem a experimentar e usar a NeRF em seus volumes imediatamente, reduzindo a barreira de entrada para essa tecnologia. Além disso, a rede de criadores para produção de ambientes de NVOL sob demanda que estamos imaginando com a Shutterstock certamente levará a produção virtual a um novo patamar".

De acordo com a TurboSquid Labs, onde a Shutterstock lançará o primeiro exemplo de seu produto Virtual Locations — ambientes completos e prontos para a produção de NeRF —, a empresa também trabalhará em estreita colaboração com a Luma, a Volinga e a RECON Labs, além de outros inovadores nos campos de IA generativa e NeRF, para desenvolver uma especificação e norma de práticas recomendadas para capturar NeRFs de alta qualidade.

Em março, a Shutterstock também anunciou sua colaboração com a NVIDIA para construir modelos de base de IA para ferramentas generativas de 3D para artistas. Por meio dessa colaboração, modelos generativos de IA serão treinados com ativos da Shutterstock usando os serviços de nuvem de IA generativa NVIDIA Picasso para converter rapidamente comandos de texto em conteúdos 3D de alta fidelidade para Digital Twins, entretenimento e jogos.

Esses anúncios seguem vários passos estratégicos dados pela Shutterstock, como uma das principais inovadoras a trazer avanços de IA éticos e responsáveis para o setor criativo. Recentemente, a Shutterstock também se juntou à Content Authenticity Initiative (CAI), por meio da qual a empresa apoiará o objetivo da CAI de tratar da prevalência de informações enganosas online, através da implementação de normas técnicas para a certificação da fonte e do histórico de conteúdos de mídia por meio da integração de credenciais de conteúdo. A Shutterstock busca integrar a norma Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) da CAI aos seus recursos de IA e diversas ferramentas de criatividade, incluindo a DALL·E-powered AI Image Generator e um conjunto de aplicativos com tecnologia de IA para proteger ainda mais seus usuários com informações verificáveis e invioláveis em todas as formas de conteúdos. Com as credenciais de conteúdos, cada recurso precisará ser certificado com metadados seguros sobre sua criação, autoria e histórico de edições.

Como uma parceira confiável, a Shutterstock também colabora com a NVIDIA, Meta, OpenAI, LG e outros líderes do setor de tecnologia para desenvolver ferramentas e normas de IA generativa fundamentais para criadores de 3D, imagens e texto.

Sobre a Shutterstock:

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a principal parceira de marcas transformadoras e empresas voltadas para mídias digitais e marketing, capacitando o mundo a criar conteúdos com confiança. Impulsionada por milhões de criadores em todo o planeta, um mecanismo de dados cada vez mais amplo e uma abordagem destemida para a inovação de produtos, a Shutterstock é a maior plataforma de licenciamento do mundo, disponibilizando a mais extensa e diversificada coleção de modelos 3D, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Desde o maior mercado de conteúdo do mundo, até notícias de última hora e acesso editorial de entretenimento de primeira linha, até plataforma de edição de conteúdo tudo-em-um e serviço de produção de estúdio, tudo usando o mais recente em tecnologia inovadora, a Shutterstock oferece a seleção mais abrangente de recursos para dar vida à narrativa.

Saiba mais em www.shutterstock.com e siga-nos no LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e Youtube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171907/NeRF_Rls_Image_Final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/4202024/Shutterstock_Red_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.