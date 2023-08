Shutterstock collabore pour mettre la technologie d'IA générative NeRF à la disposition des créateurs 3D du monde entier

Les principaux innovateurs de la technologie 3D NeRF, Luma Labs AI et 3Dpresso de RECON Labs, explorent le développement et la publication d'actifs 3D sur la plateforme Turbosquid de Shutterstock

Volinga AI étudie l'octroi de licence et la distribution des ressources de la bibliothèque NVOL et collabore avec Shutterstock sur le tout premier réseau de créateurs pour produire des environnements NVOL à la demande

LOS ANGELES, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant du contenu de haute qualité et des solutions complètes de flux de travail créatif pour les marques innovantes, les médias numériques et les entreprises de marketing, a annoncé aujourd'hui son intention de conclure trois accords de collaboration distincts avec Luma Labs AI, RECON Labs et Volinga AI, des startups novatrices de premier plan dans le domaine émergent de la technologie NeRF (champs de radiance neuronaux). Ces entreprises ont dévoilé leurs projets respectifs lors de la SIGGRAPH 2023, la 50e Conférence et exposition internationale annuelle sur l'infographie et les techniques interactives qui a eu lieu cette semaine.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'élargir nos efforts de recherche et de développement vers cette nouvelle phase de la technologie IA 3D, en collaborant avec certains des esprits les plus innovants et visionnaires du domaine de la création », a déclaré Dade Orgeron, vice-président de l'innovation chez Shutterstock/Turbosquid. « Il est d'une importance capitale pour nous de travailler aux côtés d'innovateurs qui partagent notre engagement à faire progresser la technologie créative, favorisant ainsi l'optimisation du processus créatif tout en assurant la protection et la rémunération de notre communauté d'artistes tandis que nous œuvrons à promouvoir et à faire adopter la technologie NeRF. »

En collaboration avec Luma Labs et 3Dpresso de RECON Labs, Shutterstock prévoit d'explorer le domaine en plein essor de la technologie NeRF en capitalisant sur la vaste base de données d'actifs 2D/3D de Shutterstock. De plus, les actifs 3D existants de chaque entreprise seront ajoutés à la plateforme Turbosquid de Shutterstock, pour être proposés sous forme de licences commerciales.

« La 3D représente un formidable support créatif qui occupera une place de choix dans les récits à l'avenir. C'est précisément pour cette raison que nous avons fondé Luma en 2021. Notre mission consiste à démocratiser la 3D et à offrir à chacun l'accès à une 3D photoréaliste de qualité hollywoodienne. Désormais, grâce à Luma, des scènes 3D en temps réel d'une qualité exceptionnelle et d'un réalisme saisissant sont à portée de main pour tous, que ce soit sur le web ou au sein d'Unreal Engine grâce aux nouvelles scènes luma », a souligné Amit Jain, cofondateur et PDG de Luma. « En tant que chef de file mondial en matière de recherche et de produits NeRF, nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer une collaboration avec Shutterstock et de mettre à la disposition des créateurs de Shutterstock la meilleure plateforme générative 3D de Luma. Cela accélérera davantage l'adoption de cette technologie 3D exceptionnelle par tous les artistes, studios et appareils ! »

Traditionnellement, la création de scènes en 3D demandait plusieurs heures aux artistes, en fonction de la complexité et de la résolution requises pour le paysage ou l'environnement souhaité. Cependant, grâce à l'introduction de la technologie NeRF, qui repose sur l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur, les créateurs 3D peuvent désormais produire des scènes 3D d'une qualité photoréaliste en haute résolution à partir de vidéos 2D en seulement quelques minutes.

« Dorénavant, la technologie NeRF ouvre la voie à la participation de la communauté de contributeurs vidéo de Shutterstock dans la création de la plus grande bibliothèque mondiale de contenus basés sur NeRF, qu'il s'agisse d'environnements complets ou d'objets individuels provenant des quatre coins du monde », a souligné M. Orgeron. « La NeRF révolutionnera notre approche de la création de contenus en 3D en exploitant un outil déjà familier des photographes et vidéastes, à savoir leur appareil photo. »

Par ailleurs, Shutterstock a conclu un accord avec Volinga AI en vue d'explorer les opportunités de licence et de distribution des fichiers NVOL. Volinga, qui dispose d'une suite professionnelle NeRF, propose une gamme complète de produits et de services associés à la NeRF pour soutenir la production virtuelle, les effets visuels, la télévision, la radiodiffusion, la réalité augmentée (XR) et les jeux vidéo. Dans le cadre de ce partenariat, Shutterstock et Volinga étudieront également la création d'une bibliothèque NVOL de contenu de haute qualité à destination des utilisateurs de Volinga, ainsi que la mise en place du premier réseau de créateurs pour la production d'environnements NVOL à la demande.

Ce réseau Volinga viendrait compléter le réseau existant de Shutterstock, qui rassemble plus de deux millions d'artistes et de créateurs du monde entier, contribuant à la bibliothèque de contenu de Shutterstock comprenant des éléments 2D, 3D, vidéo et audio provenant de sources éthiques et pouvant être sous licence. Jusqu'à présent, Shutterstock a rémunéré des centaines de milliers d'artistes et a l'intention de rémunérer des millions d'autres grâce à son fonds de contribution, en reconnaissance du rôle joué par la propriété intellectuelle de leur contenu dans le développement de la technologie générative de Shutterstock. Cette rémunération prend la forme de redevances perpétuelles liées à l'octroi de licences pour les nouveaux actifs générés.

« Faire pleinement usage du potentiel de la NeRF et rendre cette technologie révolutionnaire accessible aux professionnels est au cœur de notre mission », a expliqué Fernando Rivas-Manzaneque, cofondateur de Volinga AI. « Notre bibliothèque d'actifs NVOL prêts à être utilisés dans la production permettra à nos utilisateurs d'explorer et d'expérimenter la NeRF dans leurs projets dès maintenant, contribuant ainsi à abaisser les barrières à l'adoption de cette technologie. Par ailleurs, le réseau de créateurs qui produira des environnements NVOL à la demande, en collaboration avec Shutterstock, propulsera sans aucun doute la production virtuelle vers de nouveaux sommets. »

Au sein du nouvel espace TurboSquid Labs, où Shutterstock prévoit de dévoiler le premier exemple de son produit Virtual Locations, des environnements NeRF complets et prêts pour la production, la société collaborera étroitement avec Luma, Volinga et RECON Labs, ainsi qu'avec d'autres pionniers dans les domaines de la NeRF et de l'IA générative. L'objectif est de développer une spécification et des normes de meilleures pratiques pour la capture de la NeRF de haute qualité.

En mars, Shutterstock a également révélé sa collaboration avec NVIDIA dans le but de développer des modèles de base d'IA pour les outils de création artistique 3D génératifs. Cette collaboration permettra de former des modèles d'IA générative en utilisant les actifs de Shutterstock et les services cloud d'IA générative de NVIDIA Picasso. Ces modèles pourront rapidement convertir du texte en contenu 3D de haute qualité destiné à des applications telles que les jumeaux numériques industriels, les divertissements et les jeux.

Ces annonces font suite à diverses initiatives stratégiques entreprises par Shutterstock en tant qu'acteur majeur de l'innovation responsable en matière d'IA dans le domaine de la création artistique. En outre, Shutterstock a récemment rejoint l'initiative Content Authenticity Initiative (CAI), dont l'objectif est de lutter contre la désinformation en ligne en établissant des normes techniques pour certifier l'authenticité et l'origine du contenu médiatique au moyen de certificats de contenu (« Content Credentials »). Shutterstock prévoit d'intégrer la norme sous-jacente de la CAI, la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), dans ses fonctionnalités d'IA ainsi que dans ses divers outils de création, dont son générateur d'images d'IA basé sur DALL-E et sa suite d'applications alimentées par l'IA. L'objectif est de mieux protéger les utilisateurs en leur fournissant des informations vérifiables et inaltérables concernant toutes les formes de contenu. Les certificats de contenu garantiront notamment que chaque actif est certifié grâce à des métadonnées sécurisées, en fournissant des informations sur sa création, son auteur et son historique de modifications.

En tant que partenaire de confiance, Shutterstock collabore en outre avec des leaders de l'industrie technologique tels que NVIDIA, Meta, OpenAI, LG, et d'autres, pour développer des outils et des normes fondamentales en matière d'IA générative destinés aux créateurs opérant dans les domaines de la 3D, des images et du texte.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, qui permet au monde de créer en toute confiance. Alimenté par des millions de créateurs à travers le monde, par un moteur de données en pleine expansion et par une approche intrépide de l'innovation produits, Shutterstock est la plus importante plateforme mondiale d'octroi de licences pour la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. De la plus grande place de marché de contenu au monde, en passant par l'actualité en temps réel, l'accès à du contenu éditorial de divertissement de premier plan, la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou encore le service de production en studio — le tout alimenté par les dernières technologies innovantes — Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources pour donner vie au storytelling.

